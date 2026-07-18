Millonarios vs. Colo-Colo - EN VIVO amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido del “Embajador”

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y Colo-Colo de Chile.
El partido se jugará el 18 de julio de de 2026 en el estadio El Campín a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus Premium.
Radamel Falcao García podría seguir en actividad tras su paso por Millonarios, ante una propuesta que lo llevaría por primera vez al fútbol de Panamá.
La Liga BetPlay está a una semana de comenzar, y Millonarios, que cumplió el 18 de junio los 80 años de fundación, quiere volver a sonreír junto a sus hinchas en el estadio El Campín en Bogotá.
Millonarios puso a la venta los abonos para la Liga BetPlay 2026-II con precios entre $318.168 y $1.321.620, una reducción general del 15,24% frente al primer semestre, mientras el club reserva hasta el 21 de julio al mediodía las sillas de los abonados antiguos antes de abrir la venta general para el debut como local del 25 de julio ante Atlético Bucaramanga.
El cuadro capitalino busca volver al protagonismo en Colombia
Los Azules vienen de jugar en Lima ante Universitario de Deportes, el 11 de julio de 2026, y cayeron por 2-0 en el estadio Monumental de Lima .
Con el doblete del delantero peruano José Rivera al minuto 51 y 79 de partido, el equipo dirigido por el argentino Héctor Cuper vencieron a los 16 veces campeones de Colombia.
Colo-Colo viene de jugar de forma oficial en la Copa de Chile, el 6 de julio de 2026 ante Recoleta en el estadio Monumental de Santiago de Chile, y empatar a dos goles.
El cuadro visitante dio la sorpresa al irse en ventaja con el gol de Branco Antonio Provoste al minuto 20 de tiro penal, pero Maximiliano Romero empató el juego al 27.
Para la segunda mitad, Arturo Vidal adelantó al “Cacique” (apodo de Colo-Colo de Chile) al minuto 59 de partido, pero Recoleta empató gracias al atacante Carlos González al minuto 78 de partido.