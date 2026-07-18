Millonarios vs. Colo-Colo - EN VIVO amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido del “Embajador”

Los "Embajadores" debutarán ante Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@colocolo/X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y Colo-Colo de Chile.

El partido se jugará el 18 de julio de de 2026 en el estadio El Campín a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus Premium.