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Millonarios vs. Colo-Colo - EN VIVO amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido del “Embajador”

El equipo dirigido por Fabián Bustos tendrá el reto de volver a ser protagonista en la Liga BetPlay

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@colocolo/X
Los "Embajadores" debutarán ante Atlético Bucaramanga por la Liga BetPlay-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@colocolo/X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y Colo-Colo de Chile.

El partido se jugará el 18 de julio de de 2026 en el estadio El Campín a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus Premium.

12:32 hsHoy

Este sería el sorpresivo destino que tendría Radamel Falcao García en el fútbol internacional tras su salida de Millonarios

El atacante de 40 años aparece como opción para San Francisco de La Chorrera, que busca sumarlo por una temporada, mientras las negociaciones continúan y todavía no hay acuerdo cerrado ni confirmación oficial

Radamel Falcao García podría seguir en actividad tras su paso por Millonarios con una propuesta para jugar en Panamá-crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Radamel Falcao García podría seguir en actividad tras su paso por Millonarios con una propuesta para jugar en Panamá-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Radamel Falcao García podría seguir en actividad tras su paso por Millonarios, ante una propuesta que lo llevaría por primera vez al fútbol de Panamá.

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12:25 hsHoy

Millonarios vs. Colo-Colo de Chile: hora y dónde ver el partido amistoso que celebra los 80 años del cuadro azul

Los “Embajadores” celebrarán su cumpleaños con un juego ante uno de los equipos más grandes de Sudamérica

Mackalister Silva y Arturo Vidal jugarán en El Campín-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@colocolo/X
Mackalister Silva y Arturo Vidal jugarán en El Campín-crédito Cristian Bayona/Colprensa-@colocolo/X

La Liga BetPlay está a una semana de comenzar, y Millonarios, que cumplió el 18 de junio los 80 años de fundación, quiere volver a sonreír junto a sus hinchas en el estadio El Campín en Bogotá.

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12:01 hsHoy

Millonarios puso a la venta abonos para la Liga BetPlay II-2026: precios, fechas y los partidos que incluyen

Los Embajadores se han movido en el mercado de fichajes con el goleador del pasado semestre de la Liga y la llegada de un portero argentino que fue campeón con Fabián Bustos en el Barcelona SC

Algunos hinchas de Millonarios han liderado una campaña invitando a otros hinchas a no abonarse - crédito Colprensa/Lina Gasca
Algunos hinchas de Millonarios han liderado una campaña invitando a otros hinchas a no abonarse - crédito Colprensa/Lina Gasca

Millonarios puso a la venta los abonos para la Liga BetPlay 2026-II con precios entre $318.168 y $1.321.620, una reducción general del 15,24% frente al primer semestre, mientras el club reserva hasta el 21 de julio al mediodía las sillas de los abonados antiguos antes de abrir la venta general para el debut como local del 25 de julio ante Atlético Bucaramanga.

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12:01 hsHoy

El cuadro capitalino busca volver al protagonismo en Colombia

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Los azules quieren comenzar con pie derecho el segundo semestre de 2026-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Los Azules vienen de jugar en Lima ante Universitario de Deportes, el 11 de julio de 2026, y cayeron por 2-0 en el estadio Monumental de Lima .

Con el doblete del delantero peruano José Rivera al minuto 51 y 79 de partido, el equipo dirigido por el argentino Héctor Cuper vencieron a los 16 veces campeones de Colombia.

Colo-Colo viene de jugar de forma oficial en la Copa de Chile, el 6 de julio de 2026 ante Recoleta en el estadio Monumental de Santiago de Chile, y empatar a dos goles.

El cuadro visitante dio la sorpresa al irse en ventaja con el gol de Branco Antonio Provoste al minuto 20 de tiro penal, pero Maximiliano Romero empató el juego al 27.

Para la segunda mitad, Arturo Vidal adelantó al “Cacique” (apodo de Colo-Colo de Chile) al minuto 59 de partido, pero Recoleta empató gracias al atacante Carlos González al minuto 78 de partido.

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