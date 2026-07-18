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Franco Armani y sus palabras tras regresar a Atlético Nacional: “Siempre tendrán un pedacito de mi corazón”

El portero argentino cerrará su carrera a nivel profesional en el equipo de sus amores, tras un paso exitoso por River Plate de Argentina

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Con la presencia de más de 10 mil personas en el Atanasio Girardot, el argentino habló sobre lo que representa el reto de jugar con el "Verdolaga"-crédito @NacionalsPasion/X

Franco Armani volvió el 17 de julio de 2026 a Atlético Nacional como nuevo arquero del club y fue ovacionado en el estadio Atanasio Girardot, donde expresó que regresa “con mucha ilusión” tras esperar la oportunidad de vestir otra vez la camiseta verdolaga.

El guardameta de 39 años, procedente de River Plate, fue presentado en el entretiempo del amistoso frente a Deportivo Táchira, y tuvo un recibimiento que incluyó vítores, aplausos y un coro unánime de los hinchas: “Armani, Armani”.

El arquero de Casilda (Provincia de Santa Fe, Argentina) salió al campo junto a su esposa Daniela Rendón y su hijo Valentino. También atravesó un pasillo formado por sus compañeros, el cuerpo técnico y el nuevo entrenador, Lucas González, aprovechando el momento para darle la bienvenida.

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El campeón de América con el verde en 2016 cerrará su etapa deportiva en el club de sus amores-crédito @nacionaloficial/X
El campeón de América con el verde en 2016 cerrará su etapa deportiva en el club de sus amores-crédito @nacionaloficial/X

El técnico Lucas González expresó sus palabras de bienvenida al portero más ganador en la historia de Atlético Nacional

“Franco, cuánto honor y cuánta alegría tenerle aquí con nosotros. Somos todos unos afortunados de regreses acá, no tenemos ninguna duda de que, con tu ayuda, esto se va a hacer todavía mucho más grande. Bienvenido al club”, afirmó el técnico.

A la hora de cederle la palabra al ganador de 13 títulos con la camiseta “Verdolaga”, Armani no dudó es mostrar su alegría e ilusión de jugar con el club de sus amores:

“La verdad que para mí es un privilegio muy grande volver nuevamente a casa, estaba esperando esta oportunidad, gracias a Dios se dio. Feliz y con mucha ilusión, hacer las cosas bien con todo el grupo, con todos los chicos. Esperemos el apoyo de todos, que nos acompañen, yo sé que siempre están; que se hagan sentir porque son muy importantes. La verdad, muchas gracias a todos por el recibimiento, saben que en mi corazón siempre van a tener un pedacito”.

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Estadísticas de Franco Armani con la camiseta de Atlético Nacional

Franco Armani
Franco Armani ya posó con la camiseta de Atlético Nacional para el segundo semestre de 2026 - crédito Captura de video Atlético Nacional

Armani fue uno de los porteros decisivos para uno de los ciclos más exitosos de Atlético Nacional en su historia.

Desde su debut, el 22 de septiembre de 2010 con la camiseta “Verdolaga”, Armani jugó 232 partidos con la camiseta del cuadro antioqueño, recibió 180 goles en todas las competencias, y dejó su valla invicta en 100 ocasiones.

En total, el oriundo de Casilda conquistó 13 títulos, entre los cuales se destacó la Copa Libertadores 2016 ante Independiente del Valle, el 27 de julio de ese mismo año en el estadio Atanasio Girardot.

A continuación, estos fueron los títulos que cosechó Armani defendiendo el arco:

  • Liga BetPlay 2011-I
  • Superliga de Colombia 2012
  • Copa Colombia 2012
  • Liga BetPlay 2013-I
  • Copa Colombia 2013
  • Liga BetPlay 2013-II
  • Liga BetPlay 2014-I
  • Liga BetPlay 2015-II
  • Superliga de Colombia 2016
  • Copa Libertadores 2016
  • Recopa Sudamericana 2017
  • Copa Colombia 2016
  • Liga BetPlay 2017-I

Lucas González tuvo un debut amargo: derrota ante Deportivo Táchira de Venezuela

-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional
El partido se realizó con motivos benéficos para ayudar a las víctimas y afectados por el sismo de Venezuela-crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Atlético Nacional perdió 2-1 ante Deportivo Táchira en un amistoso de pretemporada disputado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en un partido en el que el equipo local tuvo posesión y dominio territorial, pero no logró reflejarlo en el marcador.

Más allá del resultado, el club destinó toda la recaudación de taquilla a la atención de los damnificados por el reciente terremoto, bajo el lema “Todos juntos por Venezuela”.

El visitante golpeó temprano: a los 4 minutos, Heiderber Ramírez desbordó por la banda derecha y definió ante Luis Marquínez para el 1-0. Desde entonces, el equipo dirigido por Lucas González buscó romper el bloque defensivo rival.

El empate llegó en el segundo tiempo: al minuto 65, Edwin Cardona armó una jugada individual y asistió a Alfredo Morelos, que marcó el 1-1. La igualdad duró poco: Juan David Sánchez aprovechó una desatención defensiva y selló el 2-1 con un remate de zurda.

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