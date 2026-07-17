Colombia

El show de Shakira y compañía en la final del mundial no durará 30 minutos, la FIFA confirmó el cronograma del evento deportivo

La barranquillera interpretará la canción oficial del torneo junto con Ghetto Kids, un grupo de niños originario de Uganda

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Ilustración acuarela de Shakira sonriente con un aura de luz, rodeada por doce leyendas del fútbol como Pelé, Maradona y Messi, con banderas de múltiples países en el fondo.
Se desconoce cuál es la versión de Dai Dai que interpretará la barranquillera en la final - crédito Visuales IA

Hay expectativa mundial por la final de la Copa del Mundo 2026, en la que Argentina y España disputarán el trofeo diseñado por el escultor italiano Silvio Gazzaniga.

En caso de ganar, Argentina igualará a Italia y Alemania con cuatro mundiales, mientras que, en un hipotético escenario en el que el triunfo sea español, La Roja se unirá a Francia y Uruguay con dos triunfos en el torneo.

Además del partido de fútbol, hay fanáticos interesados en observar el show de medio tiempo que protagonizarán varios artistas, siendo la barranquillera Shakira una de las estelares.

La FIFA confirmó cuánto durará el show de medio tiempo en la final entre España y Argentina

Un gráfico muestra la Copa del Mundo y un balón de fútbol sobre el título "La Final del Mundo". Hay fotos de jugadores de Argentina y España, el MetLife Stadium y horarios por país.
El partido comenzará a las 2:00 p. m. hora de Colombia - crédito Visuales IA

Cabe recordar que esta será la primera vez que la final de una Copa del Mundo tenga show de medio tiempo, por lo que la FIFA confirmó, mediante un comunicado, que la duración del espectáculo no será de 30 minutos, como se afirmó en varios medios de comunicación.

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La máxima entidad del fútbol informó que, luego de que el árbitro finalice la primera parte del partido, habrá un receso de 17 minutos para la presentación de los artistas. Seis minutos serán para el montaje del escenario y el resto para el show, que será dirigido por Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay.

“Madonna, Shakira y BTS son figuras internacionales cuya música trasciende fronteras y generaciones. Nos enorgullece darles la bienvenida al primer espectáculo de la historia en el descanso de una final de la Copa Mundial de la FIFA”, es parte del comunicado citado.

Shakira se prepara para el show de medio tiempo en la final de la Copa Mundial 2026, que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos - crédito @shakira / Instagram
La colombiana se presentará en la final con la agrupación Ghetto Kids - crédito @shakira / Instagram

Además de Shakira, Madonna y compañía, se ha confirmado que habrá sorpresas como la participación de la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por Gustavo Dudamel.

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Otro aspecto confirmado por la FIFA es que el show contará con una participación de Los Muppets para promover que todos los niños tengan acceso a educación de calidad a través del Fondo de Educación FIFA Global Citizen.

Estos son los artistas que se presentarán en el show de medio tiempo en la final de la Copa del Mundo:

  • Madonna.
  • Shakira.
  • BTS.
  • Justin Bieber.
  • Gustavo Dudamel.
  • Coldplay junto al coro PS22.
  • Burna Boy.
  • Los personajes de Los Muppets.

También habrá un show antes del partido

Las presentaciones musicales durante la final de fútbol han generado debates entre los fanáticos del deporte - crédito AP
Las presentaciones musicales durante la final de fútbol han generado debates entre los fanáticos del deporte - crédito AP

La ceremonia de clausura de la Copa Mundial 2026 reunirá a figuras destacadas de la música y el cine. La FIFA anunció que el evento evocará la emoción de las ceremonias de apertura celebradas en Canadá, México y Estados Unidos, fusionando música, cultura y fútbol en una celebración global. El espectáculo se realizará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y comenzará a la 1:30 p. m. (12:30 p. m. en Colombia) 90 minutos antes de que comience el partido.

Entre los artistas confirmados se encuentra Robbie Williams, que interpretará junto a Laura Pausini el himno de la FIFA. Jennifer Hudson presentará una versión especial del himno nacional de Estados Unidos, mientras que Nicole Scherzinger sumará su voz a la celebración. Al show se sumarán el actor Tom Cruise y el youtuber IShowSpeed, de quienes hasta el momento se desconoce cuáles serán sus roles.

La FIFA detalló que la apertura de puertas del estadio está prevista para las 10:00 a.m. (hora de Miami), permitiendo el ingreso anticipado del público para disfrutar de lo que se tiene preparado para antes del partido. De acuerdo con la entidad deportiva, el espectáculo busca ofrecer un cierre memorable, reuniendo a artistas internacionales en un escenario que reflejará la diversidad y el alcance del torneo.

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