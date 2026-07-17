Shakira compartió un fragmento de la versión en español de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026

Mientras se adelantan los preparativos para el espectáculo de medio tiempo, la colombiana difundió entre sus seguidores un adelanto del tema oficial del Mundial, en castellano - crédito @shakira/Instagram

A 48 horas de que se produzca el espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, las miradas se van centrando más que nunca en Shakira.

La colombiana, que desarrolló una nueva serie de conciertos por Estados Unidos como parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, volvió a sumar un éxito como parte de la banda sonora de la Copa del Mundo con Dai Dai, interpretada en colaboración con el nigeriano Burna Boy.

A la fecha suma casi 200 millones de reproducciones en Spotify y roza los 450 millones de visualizaciones en YouTube. A la par, está en el puesto 55 del Billboard Hot 100, y lidera tanto el Billboard Global 200 como el Billboard Global Excl. U.S., listados de la misma publicación. Cabe recordar que es la cuarta vez que una canción oficial de la Copa del Mundo hace su ingreso a las más escuchadas en Estados Unidos, y la segunda de la propia Shakira tras Waka Waka en el Mundial de Sudáfrica 2010.

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Canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito @shakira/YouTube

Durante las semanas previas, la barranquillera afirmó que tenía en mente presentar dos nuevas versiones de Dai Dai: una en español y otra en portugués. De esta última es de la que se conoce más información, pues en sus redes sociales confirmó que contaría con la aparición de Leo Santana y el rapero Filipe Ret como invitados especiales.

De la versión en castellano no se conocían mayores detalles hasta la tarde del viernes 17 de julio, a 48 horas de la aparición de Shakira en el espectáculo de medio tiempo en la final entre España y Argentina, la barranquillera reveló un adelanto de cómo sonaría esta versión.

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En sus historias de Instagram, la artista cantó un fragmento de la letra enteramente en castellano: “En el once contra once, cada cual en su papel. Aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel. Levantarse y caer, y volver a empezar. Y volverse a romper como vuelve a romper una ola en el mar. Cada paso que das, va tu gente detrás. Aquí estamos por ti para verte llegar. Mira, mejor vive la vida, que vamos de subida, vamos de subida. Dale, no olvides lo que vales, juega como tú sabes, como tú sabes”, interpretó.

El carrusel de fotos compartido por Shakira mostró momentos con los niños tanto en las calles de Nueva York como en los ensayos para la final, donde los hijos de la artista también se integraron - crédito @shakira / Instagram

Pese a la inquietud en las redes sociales sobre si la versión que cantará en vivo será la original o aprovecharía la plataforma para presentar la letra en castellano, todo indica que no será el caso. Y es que, además de Shakira se confirmó la presencia de Burna Boy y los Ghetto Kids, el grupo de niños de Kampala que ya actuó en el Mundial de Catar 2022, por lo que se espera que cante la versión original.

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Al espectáculo del medio tiempo se suman también Madonna, BTS, Gustavo Dudamel, Justin Bieber y Coldplay. Según confirmó la FIFA, el espectáculo durará un total de 11 minutos, a los que se sumarán seis minutos por concepto de montaje y desmontaje.

También se anunció una aparición especial de los Muppets durante el medio tiempo, como apoyo a la FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo que se propuso recaudar 100 millones de dólares antes del cierre del torneo para garantizar acceso a educación de calidad a niños en comunidades vulnerables, con las ganancias que viene generando Dai Dai desde su estreno en mayo pasado. Al momento del lanzamiento, Sony Music anunció que igualaría con una donación los primeros 250.000 dólares recaudados por la pista.

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La cantante confirmó que el fondo brindaría apoyo a Venezuela en medio de la crisis humanitaria derivada de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio en el vecino país, que a la fecha cobró la vida de cerca de 5.000 personas.