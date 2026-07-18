Tour de Francia 2026, etapa 14 - EN VIVO: Egan Bernal y Einer Rubio comienzan a ser protagonistas en la montaña

Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard en la previa en la etapa 14-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 14 del Tour de Francia.

La etapa 14 del Tour de Francia 2026 representa el regreso de la alta montaña en los Vosgos, con un trayecto de 155,3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein Fellering. El recorrido incluye cuatro puertos categorizados y 3.900 metros de desnivel, lo que plantea un escenario propicio para que la fuga tenga opciones, aunque no se descartan movimientos entre los favoritos a la clasificación general.

El inicio estará controlado por la presencia del sprint intermedio, pero luego los ascensos tomarán protagonismo. El Grand Ballon, de primera categoría y más de 21 kilómetros al 5% de pendiente media, servirá como primer gran filtro de la jornada.

Tras este puerto, un descenso largo llevará al Col du Page, de segunda categoría, seguido de un primer paso por meta. Posteriormente, el pelotón enfrentará el Ballon d’Alsace, también de primera categoría, aunque se prevé que no genere diferencias definitorias entre los favoritos.

Después, habrá 43 kilómetros de transición, en su mayoría llanos, antes del tramo final: el Col du Haag, de primera categoría, con 11,2 kilómetros al 7,3%. Sus primeros cuatro kilómetros al 10% endurecen la carrera y la parte final, con 1.200 metros al 10%, se presenta como el lugar más favorable para un ataque decisivo. Tras coronar, restarán seis kilómetros llanos que pueden ampliar las diferencias.

Se espera que el equipo UAE tenga una influencia importante en el desarrollo de la etapa, con margen para controlar la escapada y disputar la victoria si lo consideran oportuno.

Por otra parte, la importancia de la etapa 15, el 19 de julio de 2026, podría dar oportunidad a los fugados. Entre los aspirantes al podio, se observa una lucha abierta, con rivales atentos a la situación de Jonas Vingegaard y equipos como Trek, Red Bull y Seixas buscando protagonismo.

Para una posible escapada, los nombres destacados incluyen a Richard Carapaz, Abel Balderstone, Jordan Jegat, Harold Tejada, Ben O’Connor y Tobias Johannessen. Movistar podría apostar por Einer Rubio, mientras que Tadej Pogačar (líder de la clasificación general) sigue siendo una amenaza constante.