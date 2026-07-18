Tour de Francia 2026, etapa 14 - EN VIVO: Egan Bernal y Einer Rubio comienzan a ser protagonistas en la montaña

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 14 del Tour de Francia.
La etapa 14 del Tour de Francia 2026 representa el regreso de la alta montaña en los Vosgos, con un trayecto de 155,3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein Fellering. El recorrido incluye cuatro puertos categorizados y 3.900 metros de desnivel, lo que plantea un escenario propicio para que la fuga tenga opciones, aunque no se descartan movimientos entre los favoritos a la clasificación general.
El inicio estará controlado por la presencia del sprint intermedio, pero luego los ascensos tomarán protagonismo. El Grand Ballon, de primera categoría y más de 21 kilómetros al 5% de pendiente media, servirá como primer gran filtro de la jornada.
Tras este puerto, un descenso largo llevará al Col du Page, de segunda categoría, seguido de un primer paso por meta. Posteriormente, el pelotón enfrentará el Ballon d’Alsace, también de primera categoría, aunque se prevé que no genere diferencias definitorias entre los favoritos.
Después, habrá 43 kilómetros de transición, en su mayoría llanos, antes del tramo final: el Col du Haag, de primera categoría, con 11,2 kilómetros al 7,3%. Sus primeros cuatro kilómetros al 10% endurecen la carrera y la parte final, con 1.200 metros al 10%, se presenta como el lugar más favorable para un ataque decisivo. Tras coronar, restarán seis kilómetros llanos que pueden ampliar las diferencias.
Se espera que el equipo UAE tenga una influencia importante en el desarrollo de la etapa, con margen para controlar la escapada y disputar la victoria si lo consideran oportuno.
Por otra parte, la importancia de la etapa 15, el 19 de julio de 2026, podría dar oportunidad a los fugados. Entre los aspirantes al podio, se observa una lucha abierta, con rivales atentos a la situación de Jonas Vingegaard y equipos como Trek, Red Bull y Seixas buscando protagonismo.
Para una posible escapada, los nombres destacados incluyen a Richard Carapaz, Abel Balderstone, Jordan Jegat, Harold Tejada, Ben O’Connor y Tobias Johannessen. Movistar podría apostar por Einer Rubio, mientras que Tadej Pogačar (líder de la clasificación general) sigue siendo una amenaza constante.
Kilómetro 37: El francés Valentin Paret-Peintre del Soudal Quick Step conquista el puerto en Gran Ballon. El ecuatoriano Richard Carapaz quedó en el segundo lugar.
Último kilómetro para llegar al Grand Ballon
Kilometro 35: 30 ciclistas se encuentran en la cabeza de carrera. Egan Bernal y Einer Rubio entre los más destacados.
Kilómetro 33: El equipo EF Education Easy-Post del ecuatoriano Richard Carapaz comienza a trabajar en el ascenso al Grand Ballon. El francés Alex Baudin, el irlandés Ben Healy y el alemán Georg Steihauser lo acompañan.
Por su parte, Egan Bernal se encuentra junto al neerlandés Thymen Arensman.
Kilómetro 30: El irlandés Ben Healy (EF Education - Easypost) y el español Pablo Castrillo (Movistar Team) intentan fugarse de forma breve, pero la fuga del día está detrás de ellos a menos de 10 segundos. Faltan 6 kilómetros para llegar al puerto de montaña en el Grand Ballon.
Kilómetro 25: Los colombianos Egan Bernal (Netcompany Ineos) y Einer Rubio (Movistar Team) comienzan a tomar la iniciativa con la primera fuga del día en el Grand Ballon. Sergio Higuita también se quiere sumar a ellos, pese a tener una diferencia de un minuto en estos momentos.
Kilómetro 23: Los ciclistas comienzan a trabajar camino al puerto de montaña de Grand Ballon. Primera prueba de montaña del día.
Primera prueba del día para Bélgica
Kilómetro 12: El ganador del esprint en Walltwiller es para el ciclista belga Jasper Philipsen del Alpecin - Premier Tech. Ahora los corredores se prepararán para el ascenso al puerto de montaña en Grand Ballon (con 21,6 kilómetros de recorrido y al 4,8% de inclinación).
Así va la clasificación general previo a la etapa 14 del Tour de Francia
- 1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Emirates XRG): 47 horas, 18 minutos y 31 segundos
- 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Visma Lease a Bike): a 3 minutos y 36 segundos
- 3. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - hansgrohe): a 4 minutos y 6 segundos
- 4. Thomas Pidcock (Gran Bretaña - Q36 Pro Cycling): a 4 minutos y 15 segundos
- 5. Juan Ayuso (España - Lidl-Trek): a 4 minutos y 22 segundos
- 6. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMA): a 4 minutos y 35 segundos
- 7. Florian Lipowitz (Alemania - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 44 segundos
- 8. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): a 5 minutos y 8 segundos
- 9. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): a 5 minutos y 45 segundos
- 10. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 6 minutos y 34 segundos
- 11. Jordan Jegat (Francia - Total Energies): a 10 minutos y 26 segundos
- 12. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 12 minutos y 15 segundos
- 19. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education Easy Post): a 17 minutos y 43 segundos
- 25. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 46 minutos y 37 segundos
- 45. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 21 minutos y 31 segundos
- 46. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 21 minutos y 47 segundos
Así es la etapa 14 del Tour de Francia
La alta montaña vuelve a ser protagonista en la ronda gala
La transmisión de la etapa comenzó a partir de las 6:00 a. m. (hora de Colombia) en Espn 5 y la aplicación de Disney Plus Premium.
Además, se podrá ver a través de Caracol Sports y Deportes RCN.
En lo que se refiere a Colombia, el ciclista Egan Bernal (Netcompany Ineos) sigue siendo el mejor ubicado en la clasificación general tras la etapa 12 del Tour de Francia, y la actuación de Harold Tejada al llegar en el segundo lugar fue uno de los hechos más importantes de la jornada.