Honorio Henríquez promete garantías a todas las bancadas si llega a la Presidencia del Senado

: El senador Honorio Henríquez defendió la aspiración del Centro Democrático de presidir el Senado durante el primer año de la nueva legislatura - crédito Colprensa

La disputa por la Presidencia del Senado continúa tomando fuerza a pocos días de la instalación del nuevo Congreso, prevista para el 20 de julio de 2026.

En medio de las negociaciones entre las diferentes bancadas para definir la conformación de las mesas directivas, el senador Honorio Henríquez ratificó la candidatura del Centro Democrático para ocupar la máxima dignidad de la corporación durante el primer año legislativo del gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Aunque el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, aparece como el principal favorito al haber consolidado el respaldo de varias colectividades, el Centro Democrático mantiene firme su aspiración y asegura que la decisión debe resolverse mediante la votación en la plenaria del Senado.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Henríquez expuso los argumentos con los que busca convencer a las demás bancadas de respaldar su candidatura y reiteró que, de ser elegido, garantizará un manejo institucional e imparcial de la corporación.

“Siempre he creído que la política encuentra su mayor valor cuando se ejerce con coherencia, respeto por la palabra y lealtad a los principios”, escribió el senador al inicio de su pronunciamiento.

El senador Honorio Henríquez aseguró que, si es elegido presidente del Senado, garantizará el respeto por las mayorías y las minorías, promoverá el diálogo entre las bancadas y actuará con apego a la Constitución y la ley - crédito Honorio Henríquez/X

En ese mismo mensaje sostuvo que el Centro Democrático considera legítima su aspiración de presidir el Senado durante el primer año de la nueva legislatura, al señalar que la colectividad es la bancada mayoritaria que respalda al Gobierno del presidente electo.

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“Desde el Centro Democrático, como bancada mayoritaria que respalda al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, defendemos, dentro de las reglas de la democracia, la legítima aspiración de presidir el Senado de la República durante este primer año de legislatura”, manifestó.

Henríquez también buscó enviar un mensaje de tranquilidad tanto a los partidos políticos como al Gobierno nacional sobre la forma en que ejercerá la Presidencia del Senado si obtiene los votos necesarios en la sesión del 20 de julio.

“Quiero transmitir un mensaje de confianza a todos los partidos políticos y al Gobierno Nacional: si el Senado nos otorga su confianza, desde la Presidencia tendrán plenas garantías. Actuaremos con estricto apego a la Constitución y la ley, respetando los derechos de las mayorías y de las minorías, promoviendo el diálogo y defendiendo la dignidad del Congreso como escenario de deliberación, encuentro y construcción de consensos”, afirmó.

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El congresista concluyó asegurando que asumir esa responsabilidad representa un compromiso con el país y con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

“Presidir el Senado es servir a Colombia. Ese será nuestro compromiso, con responsabilidad, imparcialidad y profundo respeto por la democracia”, puntualizó.

Honorio Henríquez afirmó que, de ser elegido presidente del Senado, ofrecerá garantías a todas las bancadas y promoverá el diálogo en la corporación - crédito Prensa Senado

La defensa de la candidatura de Henríquez también ha sido respaldada en las últimas horas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y por la senadora Paloma Valencia, quienes sostienen que al Centro Democrático le corresponde ocupar esa dignidad por haber obtenido la mayor votación en las elecciones legislativas y por el papel que desempeñó como principal fuerza de oposición durante el gobierno de Gustavo Petro.

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Uribe destacó la trayectoria del senador al describirlo como un dirigente con experiencia en el Congreso y capacidad para generar consensos. Además, recordó que Henríquez ha ocupado las vicepresidencias del Senado y ha presidido la Comisión Séptima, asegurando que su carrera política se ha caracterizado por la transparencia y el respeto por las distintas fuerzas políticas.

El exmandatario también insistió en que un eventual liderazgo del Centro Democrático garantizaría igualdad de condiciones para todas las bancadas. En ese sentido, afirmó que la colectividad apoyará las iniciativas del nuevo Gobierno que coincidan con sus principios y debatirá con respeto las propuestas presentadas por otros sectores políticos.

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Por su parte, Paloma Valencia defendió la aspiración de su partido mediante un video publicado en redes sociales. La senadora argumentó que, históricamente, la Presidencia del Senado ha recaído en la fuerza política con mayor representación y recordó que el Centro Democrático obtuvo más de tres millones de votos en las pasadas elecciones legislativas.

El senador Alfredo Deluque llega a la elección de la Presidencia del Senado con el respaldo de varias bancadas que buscan conformar una mayoría en la nueva legislatura - crédito Prensa Senado

“La presidencia no se está pidiendo como un favor; el Centro Democrático se la ganó en las urnas”, afirmó Valencia, que también destacó el papel de la colectividad durante la oposición al gobierno anterior y su liderazgo frente a varias de las principales reformas impulsadas en ese periodo.

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Mientras tanto, las conversaciones entre las diferentes bancadas continúan para definir quién dirigirá el Senado durante el primer año del nuevo cuatrienio.

Aunque Alfredo Deluque mantiene el respaldo de partidos como el Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U, Salvación Nacional y otros sectores cercanos al Gobierno, el Centro Democrático insiste en mantener la candidatura de Honorio Henríquez y espera que la decisión final se adopte mediante la votación de los senadores en la sesión de instalación del Congreso del próximo 20 de julio.