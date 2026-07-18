El excandidato presidencial Carlos Caicedo fue denunciado por abuso sexual contra menor de edad: “Presentaba una erección visible”

La denunciante afirmó además que Caicedo le exigía, bajo amenazas de acudir a la Fiscalía y “acabar” con ella, que le pasara a la niña por teléfono - crédito Carlos Ortega/EFE

La Fiscalía investiga al exalcalde, exgobernador y excandidato presidencial Carlos Caicedo por una denuncia de abuso sexual contra una menor de ocho años, un caso que fue trasladado de la seccional Magdalena a Bogotá por la gravedad de los hechos y por el fuero que tenía el dirigente cuando era gobernador.

De acuerdo con la investigación de Semana, el expediente incluye denuncias, chats, audios y otros elementos de prueba que, de acuerdo con la publicación, apuntan a la presunta responsabilidad del político. La investigación quedó bajo fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, donde el grupo de intervención temprana ordenó actos de verificación.

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La denuncia describe un episodio ocurrido el 17 de julio de 2023 en un apartamento de Santa Marta. Según el relato de la madre, Caicedo le pidió que permaneciera en una habitación mientras él hablaba a solas con la niña, pero ella salió casi de inmediato por desconfianza y dijo: “Al salir, observé que mi hija tenía el pijama mal puesto y que Caicedo estaba con su pene por fuera y presentaba una erección visible” (sic), advierte la denuncia.

La Fiscalía investiga al exalcalde, exgobernador y excandidato presidencial Carlos Caicedo por una denuncia de abuso sexual contra una menor de ocho años, un caso que fue trasladado de la seccional Magdalena a Bogotá por la gravedad de los hechos y por el fuero que tenía el dirigente cuando era gobernador - crédito Infobae Colombia

La denuncia señala encuentros previos, dinero y amenazas posteriores

De acuerdo con el testimonio entregado a la Fiscalía, la niña acompañaba a su madre a reuniones con el entonces gobernador del Magdalena y la exigencia de Caicedo era que la llevara a esos encuentros. La denunciante afirmó que él le enviaba mensajes para exigir la presencia de la menor y que, entre cuatro y cinco veces, le mandó dinero con ese propósito.

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En la misma denuncia, la mujer sostuvo que esa madrugada el político estaba alterado, le pidió salir a buscar comida, ella se negó y después se produjo un altercado verbal.

Añadió que, tras descubrir la escena con su hija: “Se produjo una confrontación verbal entre Caicedo y yo, durante la cual él me amenazó de manera grave y reiterada, profiriendo expresiones en el sentido de que me iba a tirar desde el noveno piso del edificio, y que iba a acabar y destruir mi vida y la vida de toda mi familia”.

La madre también aseguró que, durante ese forcejeo, él intentó abusar sexualmente de ella. Luego dijo que logró salir del apartamento con la niña y que ambas esperaron en la recepción del edificio hasta cerca de las 4:00 a. m., cuando tomaron transporte desde el sector de Irotama para regresar a su casa.

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La acusación no se limita a ese hecho. Según el relato citado por el medio, después llegaron nuevas intimidaciones, amenazas y una persecución personal y laboral que obligó a la madre y a la menor a desplazarse y en ocasiones esconderse para evitar el asedio.

La denunciante afirmó además que “Caicedo también me exigía, bajo amenaza, de acudir a la Fiscalía y ‘acabar conmigo’, que le pasara telefónicamente a mi hija menor para hablar con ella. Ante estas presiones cedí en algunas ocasiones por el estado de manipulación psicológica en que me encontraba”, agregó.

Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena y excandidato presidencial - crédito Colprensa

El expediente incluye una grabación y una cita con Virna Johnson

Meses después, la niña habría contado lo ocurrido durante una tarde de juegos con otra menor, hija de la exesposa de Caicedo. Según la denuncia, en ese relato habló de hechos previos y mencionó un episodio en el que el exgobernador entró al baño con ella con el supuesto argumento de bañarla.

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La madre agregó que su hija también dijo a una tía que Caicedo habría cometido actos similares con otras niñas de alrededor de 12 o 13 años “Mi hija también habría referido a mi hermana que Caicedo habría realizado los mismos actos a otras niñas (de alrededor de doce o trece años), a quienes presuntamente les pagaba viajes y les daba regalos”.

En el expediente que conoció Semana, hay audios sobre presuntas amenazas a las víctimas. La madre relató además que fue citada por una persona cercana al exmandatario, identificada en la denuncia como la exalcaldesa de Santa Marta Virna Johnson, para una conversación que terminó con una llamada telefónica con Caicedo.

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Según la mujer, en ese contacto el exmandatario insistió en su necesidad de hablar con la niña. También sostuvo que en la reunión Johnson le pidió “aferrarse a Dios” y le recomendó varias veces abstenerse de emprender acciones legales.

Carlos Caicedo: el expediente incluye denuncias, chats, audios y otros elementos de prueba que, de acuerdo con la publicación, apuntan a la presunta responsabilidad del político. La investigación quedó bajo fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, donde el grupo de intervención temprana ordenó actos de verificación- crédito Colprensa

La representación de la madre y la menor está a cargo del exdirector del CTI Julián Quintana, que dijo al medio que la principal preocupación de la familia es su seguridad. “Denunciar al exalcalde, exgobernador y excandidato presidencial Carlos Caicedo es un asunto muy complejo en Santa Marta”, afirmó el abogado.

Quintana añadió: “Es un caso extremadamente delicado. Según la denuncia, presuntamente Carlos Caicedo habría violentado los derechos de libertad y formación sexual de una menor de edad y de su madre. Por eso, como representantes de víctimas, hemos aportado un sinnúmero de elementos probatorios que consideramos demuestran la configuración de este delito”.

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La defensa de las denunciantes pidió a la Fiscalía avanzar en las actuaciones, revisar los elementos de prueba y ampliar la declaración de las víctimas, que, según el abogado, recuperaron evidencia y la incorporaron al expediente. Caicedo está además en juicio por presuntos hechos de corrupción y enfrenta otra investigación por acoso sexual.

El diario intentó contactar a Caicedo para conocer su respuesta frente a la denuncia por acceso carnal con menor de 14 años, pero al cierre no obtuvo contestación a mensajes ni llamadas. El mismo intento se hizo con Virna Johnson, quien tampoco respondió.