Colombia

Pico y placa los sábados en Bogotá: propuesta para restringir placas externas sigue en borrador y la alcaldía aún no toma decisión

La Secretaría Distrital de Movilidad informó, tras una solicitud del concejal Juan David Quintero, que aún elabora los soportes técnicos y jurídicos y no ha definido calendario ni trámite para aplicarla

Guardar
Google icon
La Alcaldía de Bogotá anunció la medida para estos dos días para permitir salida e ingreso de viajeros - crédito Alcaldía de Bogotá
La restricción de pico y placa los sábados para vehículos matriculados fuera de Bogotá sigue sin fecha de implementación ni acto administrativo - crédito Alcaldía de Bogotá

Ocho meses después de haber sido anunciada con gran despliegue mediático, la restricción de pico y placa los sábados para vehículos matriculados fuera de Bogotá sigue sin fecha de implementación ni acto administrativo concreto.

Así lo confirmó la Secretaría Distrital de Movilidad en respuesta a un derecho de petición presentado por el concejal Juan David Quintero, que cuestionó que la alcaldía capitalina anunciara la medida sin contar con los estudios técnicos y jurídicos terminados.

La respuesta oficial señala que la administración aún está en proceso de elaboración de los documentos que sustentarán la restricción. Solo cuando este proceso finalice, se publicará un proyecto de acto administrativo para recibir comentarios de la ciudadanía, lo que significa que, por ahora, no existe una norma expedida, ni calendario ni procedimiento definido para la entrada en vigor de la medida.

PUBLICIDAD

El 14 de noviembre de 2025, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la intención de imponer dos nuevas medidas contra los vehículos matriculados fuera de la ciudad: el aumento del costo del Pico y Placa Solidario y una restricción de circulación dos sábados al mes.

Así funcionará el Pico y placa regional para el 31 de marzo en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá
La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que la medida para vehículos matriculados fuera de Bogotá aún está en elaboración técnica y jurídica - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

El anuncio fue presentado como parte de una estrategia para frenar la migración de matrículas y proteger los ingresos de Bogotá, pero desató una controversia política con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, quien la calificó de discriminatoria y amenazó con acciones legales.

Anuncio sin soporte y tormenta institucional

Durante semanas, el anuncio fue tema de debate en medios nacionales, comunicados oficiales, entrevistas y mesas técnicas entre Bogotá y Cundinamarca, originando una fuerte confrontación institucional. Sin embargo, el derecho de petición presentado por el concejal Quintero permitió establecer que toda la polémica se generó en torno a una restricción que aún no estaba completamente estructurada ni lista para ser implementada.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Movilidad admitió que la comunicación realizada por el alcalde y las secretarías distritales fue una “divulgación preliminar” de iniciativas en construcción, que no reemplazaba el procedimiento técnico y jurídico necesario para expedir formalmente la medida. Para Quintero, eso evidenció que la alcaldía presentó ante la opinión pública una restricción sin tener los estudios terminados, lo que considera una práctica cuestionable en la gestión pública.

Un esquema de restricción aún en borrador

La multa por infringir las restricciones durante el día festivo asciende a $604.100, según las autoridades - crédito Alcaldía de Bogotá
Juan David Quintero pidió a la Alcaldía definir si mantendrá el pico y placa regional de los sábados o si desistió de la medida tras la controversia - crédito Alcaldía de Bogotá

La propuesta, que pretendía restringir la circulación de vehículos matriculados fuera de Bogotá los sábados de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., replicando el horario de la restricción entre semana, aún espera por los documentos normativos y técnicos que definirán su entrada en vigencia.

El esquema presentado contemplaba que los sábados con fecha par se limitaría la circulación de placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, y los sábados con fecha impar lo haría para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. El esquema mantendría las mismas excepciones que el pico y placa actual y permitiría el pago del Pico y Placa Solidario para quienes necesiten circular durante los días de restricción.

A inicio del 2026, la medida fue defendida por la alcaldía como un mecanismo para detener la fuga de matrículas, fenómeno que impacta negativamente las finanzas de la ciudad y la inversión en proyectos estratégicos como la extensión de la Primera Línea del Metro, nueva infraestructura de justicia y otras inversiones prioritarias.

Exigencia de claridad y debate sobre la gobernabilidad

El concejal Quintero advirtió que la alcaldía debe definir públicamente si mantiene la intención de imponer el pico y placa regional de los sábados o si desistió de la medida tras la controversia con Cundinamarca.

Bogotá enfrenta un récord de más de 900.000 multas de tránsito en 2025, mostrando el impacto de controles y tecnología en la movilidad urbana - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La propuesta de pico y placa los sábados contemplaba restringir la circulación de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. con esquema de placas por fechas pares e impares - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“Si la alcaldía decidió abandonar la medida, tiene que decirlo con la misma contundencia con la que la anunció. Pero si todavía considera que es necesaria para proteger los recursos de Bogotá, debe explicar por qué, ocho meses después, continúa apenas en estudios”, afirmó.

El cabildante alertó sobre el riesgo de que los anuncios oficiales se conviertan en “globos para medir la reacción de la ciudadanía” en lugar de decisiones serias y estructuradas respaldadas por estudios completos y rutas claras para su implementación.

La demora en la expedición de la restricción de pico y placa los sábados deja interrogantes sobre la capacidad de la Administración distrital para convertir sus anuncios en normas efectivas y políticas públicas sólidas. Mientras tanto, los propietarios de vehículos matriculados fuera de Bogotá y la ciudadanía en general permanecen a la espera de definiciones concretas y calendarios claros sobre una medida que fue presentada como prioritaria para el futuro de la movilidad y las finanzas de la ciudad.

Temas Relacionados

Pico y placa sábados BogotáVehículos matriculados CundinamarcaConcejo de BogotáJuan David QuinteroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda reaccionó tras decisión del Consejo de Estado de suspender reducción de salario de los congresistas: “No aceptaremos retrocesos”

El senador y excandidato presidencial se pronunció tras el fallo del alto tribunal, que consideró que la eliminación de la prima podía generar diferencias injustificadas entre funcionarios que desempeñan las mismas funciones, e impactar la independencia y la autonomía de la rama judicial

Iván Cepeda reaccionó tras decisión del Consejo de Estado de suspender reducción de salario de los congresistas: “No aceptaremos retrocesos”

Abogado advirtió sobre la situación de inseguridad que podría enfrentar Beto Coral tras su llegada a Colombia: “Preocupante”

El defensor de derechos humanos Reinaldo Villalba aseguró que, presuntamente, el presidente electo Abelardo de la Espriella tuvo conocimiento previo sobre la detención del activista en Estados Unidos

Abogado advirtió sobre la situación de inseguridad que podría enfrentar Beto Coral tras su llegada a Colombia: “Preocupante”

Así puede encontrar su nuevo hogar: geovisor del distrito muestra 31.988 viviendas nuevas disponibles en Bogotá

La herramienta digital permite localizar, consultar y comparar desarrollos residenciales en el mapa, con filtros por tipo de inmueble y etapa de avance, y con actualización mensual basada en los registros de la Galería Inmobiliaria

Así puede encontrar su nuevo hogar: geovisor del distrito muestra 31.988 viviendas nuevas disponibles en Bogotá

Bogotá superó a Antioquia y Valle del Cauca en competitividad en 2026, pero el dominio no es absoluto: estas son las razones

El IDC del Consejo Privado de Competitividad destaca avances nacionales pero expone que las disparidades territoriales responden a factores estructurales y retos de largo plazo

Bogotá superó a Antioquia y Valle del Cauca en competitividad en 2026, pero el dominio no es absoluto: estas son las razones

Comer fuera de casa en Colombia cuesta más: crecen las experiencias gastronómicas de mayor valor

El sector de alimentos y bebidas atraviesa una transformación marcada por nuevos hábitos de consumo, mayor interés por productos especializados y una búsqueda creciente de propuestas diferenciadas por parte de los clientes

Comer fuera de casa en Colombia cuesta más: crecen las experiencias gastronómicas de mayor valor
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Derechos de autor en Colombia: experto aclaró las claves de la demanda de las hijas de Fernando Gaitán

Derechos de autor en Colombia: experto aclaró las claves de la demanda de las hijas de Fernando Gaitán

Murió “El Gurú del Sabor”, el locutor que le abrió la puerta del reguetón a Medellín

Valerie Domínguez reveló que tuvo depresión posparto durante dos años sin saberlo: “Me miraba al espejo y no me reconocía”

A propósito de la hamburguesa triple carne, Jhonny Rivera contó qué pidió Jenny López en su primera cita: “Fue en combo”

Becky G, Elena Rose y Greeicy celebraron su participación en el ‘Tropitour’ de Karol G: estas son las fechas en las que se presentarán

Deportes

Un árbitro colombiano aparecerá en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina: vea de quién se trata

Un árbitro colombiano aparecerá en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina: vea de quién se trata

Gustavo Puerta le empezó a causar problemas al Racing de Santander: “Condiciona toda la planificación deportiva”

Amaranto Perea lloró en su presentación como nuevo técnico del DIM: “A Medellín no se le puede decir que no”

Sismo en Venezuela afectó el partido de Santa Fe por Copa Sudamericana: hay nueva sede para enfrentar a Caracas

Así presentó Atlético Nacional al portero Franco Armani: “El ídolo que prometió volver”