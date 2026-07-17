Pico y placa los sábados en Bogotá: propuesta para restringir placas externas sigue en borrador y la alcaldía aún no toma decisión

La restricción de pico y placa los sábados para vehículos matriculados fuera de Bogotá sigue sin fecha de implementación ni acto administrativo - crédito Alcaldía de Bogotá

Ocho meses después de haber sido anunciada con gran despliegue mediático, la restricción de pico y placa los sábados para vehículos matriculados fuera de Bogotá sigue sin fecha de implementación ni acto administrativo concreto.

Así lo confirmó la Secretaría Distrital de Movilidad en respuesta a un derecho de petición presentado por el concejal Juan David Quintero, que cuestionó que la alcaldía capitalina anunciara la medida sin contar con los estudios técnicos y jurídicos terminados.

La respuesta oficial señala que la administración aún está en proceso de elaboración de los documentos que sustentarán la restricción. Solo cuando este proceso finalice, se publicará un proyecto de acto administrativo para recibir comentarios de la ciudadanía, lo que significa que, por ahora, no existe una norma expedida, ni calendario ni procedimiento definido para la entrada en vigor de la medida.

PUBLICIDAD

El 14 de noviembre de 2025, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció la intención de imponer dos nuevas medidas contra los vehículos matriculados fuera de la ciudad: el aumento del costo del Pico y Placa Solidario y una restricción de circulación dos sábados al mes.

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que la medida para vehículos matriculados fuera de Bogotá aún está en elaboración técnica y jurídica - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

El anuncio fue presentado como parte de una estrategia para frenar la migración de matrículas y proteger los ingresos de Bogotá, pero desató una controversia política con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, quien la calificó de discriminatoria y amenazó con acciones legales.

Anuncio sin soporte y tormenta institucional

Durante semanas, el anuncio fue tema de debate en medios nacionales, comunicados oficiales, entrevistas y mesas técnicas entre Bogotá y Cundinamarca, originando una fuerte confrontación institucional. Sin embargo, el derecho de petición presentado por el concejal Quintero permitió establecer que toda la polémica se generó en torno a una restricción que aún no estaba completamente estructurada ni lista para ser implementada.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Movilidad admitió que la comunicación realizada por el alcalde y las secretarías distritales fue una “divulgación preliminar” de iniciativas en construcción, que no reemplazaba el procedimiento técnico y jurídico necesario para expedir formalmente la medida. Para Quintero, eso evidenció que la alcaldía presentó ante la opinión pública una restricción sin tener los estudios terminados, lo que considera una práctica cuestionable en la gestión pública.

Un esquema de restricción aún en borrador

Juan David Quintero pidió a la Alcaldía definir si mantendrá el pico y placa regional de los sábados o si desistió de la medida tras la controversia - crédito Alcaldía de Bogotá

La propuesta, que pretendía restringir la circulación de vehículos matriculados fuera de Bogotá los sábados de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., replicando el horario de la restricción entre semana, aún espera por los documentos normativos y técnicos que definirán su entrada en vigencia.

PUBLICIDAD

El esquema presentado contemplaba que los sábados con fecha par se limitaría la circulación de placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, y los sábados con fecha impar lo haría para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. El esquema mantendría las mismas excepciones que el pico y placa actual y permitiría el pago del Pico y Placa Solidario para quienes necesiten circular durante los días de restricción.

A inicio del 2026, la medida fue defendida por la alcaldía como un mecanismo para detener la fuga de matrículas, fenómeno que impacta negativamente las finanzas de la ciudad y la inversión en proyectos estratégicos como la extensión de la Primera Línea del Metro, nueva infraestructura de justicia y otras inversiones prioritarias.

PUBLICIDAD

Exigencia de claridad y debate sobre la gobernabilidad

El concejal Quintero advirtió que la alcaldía debe definir públicamente si mantiene la intención de imponer el pico y placa regional de los sábados o si desistió de la medida tras la controversia con Cundinamarca.

La propuesta de pico y placa los sábados contemplaba restringir la circulación de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. con esquema de placas por fechas pares e impares - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“Si la alcaldía decidió abandonar la medida, tiene que decirlo con la misma contundencia con la que la anunció. Pero si todavía considera que es necesaria para proteger los recursos de Bogotá, debe explicar por qué, ocho meses después, continúa apenas en estudios”, afirmó.

El cabildante alertó sobre el riesgo de que los anuncios oficiales se conviertan en “globos para medir la reacción de la ciudadanía” en lugar de decisiones serias y estructuradas respaldadas por estudios completos y rutas claras para su implementación.

PUBLICIDAD

La demora en la expedición de la restricción de pico y placa los sábados deja interrogantes sobre la capacidad de la Administración distrital para convertir sus anuncios en normas efectivas y políticas públicas sólidas. Mientras tanto, los propietarios de vehículos matriculados fuera de Bogotá y la ciudadanía en general permanecen a la espera de definiciones concretas y calendarios claros sobre una medida que fue presentada como prioritaria para el futuro de la movilidad y las finanzas de la ciudad.