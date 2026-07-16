Sismo en Venezuela afectó el partido de Santa Fe por Copa Sudamericana: hay nueva sede para enfrentar a Caracas

Santa Fe quiere dejar una buena impresión en la Copa Sudamericana y busca vencer a Caracas en los playoffs - crédito Colprensa

Independiente Santa Fe no solo buscará el título en la Liga BetPlay y la Copa Colombia, sino que también le apunta a la Copa Sudamericana tras el fracaso en la Libertadores y tiene la esperanza de repetir la hazaña del trofeo en 2015.

El primer rival del Cardenal será Caracas FC, conjunto al que le aprobaron cambio de sede para su compromiso en Venezuela, donde se registró un doble sismo el 24 de junio y dejó como saldo casi 5.000 personas muertas hasta el momento, además de cientos de estructuras en mal estado.

Por otro lado, Santa Fe aún no debutará en la Copa Colombia porque sus partidos frente a Unión Magdalena se cruzaban con los encuentros de la Sudamericana, así que la Dimayor aprobó su aplazamiento hasta encontrarle un espacio en el calendario del segundo semestre.

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Nuevo estadio para Santa Fe en la Copa Sudamericana

Apenas dos días después de terminada la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Conmebol retomará las actividades normales con sus competencias internacionales y la primera en salir a escena es la Copa Sudamericana, en la ronda de playoffs y varios partidos prometen muchas emociones.

Para el duelo de vuelta entre Caracas y Santa Fe, la Confederación anunció que se cambió la sede inicial de la capital venezolana, que era el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, pero la situación en ese país provocó la modificación del encuentro.

El estadio Olímpico de la UCV fue usado por equipos como Caracas FC, UCV y Deportivo La Guaira para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026 - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Los dos sismos del 24 de junio dejaron graves afectaciones estructurales en distintas partes de esa nación, en especial el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, así que tanto el cuadro local como la UCV, que tiene compromiso frente al Santos, buscaron un nuevo espacio para la Copa Sudamericana.

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“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó el cambio de estadio para el partido entre Caracas (VEN) vs. Independiente Santa Fe (COL) de los playoffs de la CONMEBOL Sudamericana 2026″, informó la organización, el cual será el Metropolitano de Cabudare en Barquisimeto.

Este es el estadio Metropolitano de Lara, ubicado en la ciudad de Cabudare, Venezuela - crédito AFA

Por otro lado, los horarios para el partido de la competencia internacional se mantienen sin modificaciones, el 30 de julio a las 7:30 p. m., cuando se conocerá el clasificado a los octavos de final y el rival de nada menos que River Plate, el equipo que cuenta actualmente con Juan Fernando Quintero, Rafael Santos Borré y Kevin Castaño.

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El primer refuerzo rojo

Independiente Santa Fe confirmó a Kevin Balanta como su primer refuerzo para la segunda parte de la temporada, con la mira en la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana. El deportista de 29 años llega a préstamo desde Santos Laguna, club al que regresó en enero tras un nuevo ciclo en Tijuana. El cuerpo técnico valoró su polifuncionalidad: es volante de primera línea y también puede jugar como defensor central.

Balanta regresa al fútbol colombiano después de varios años en el exterior. Formado en Deportivo Cali, debutó en el primer equipo en 2015 y en 2019 pasó cedido a Club Tijuana; un año después, el equipo mexicano adquirió sus derechos y desde entonces se mantuvo en la Liga MX.

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Santa Fe confirma a Kevin Balanta como su primer refuerzo de la temporada 2026-II-crédito @SantaFe/X

En México actuó para Tijuana, Querétaro y Santos Laguna, con más de 150 partidos oficiales en siete temporadas. Su trayectoria reciente incluye un préstamo a Defensa y Justicia durante el primer semestre de 2025, etapa en la que disputó cinco encuentros antes de volver al fútbol mexicano.

En su carrera acumula 303 partidos oficiales, con seis goles y ocho asistencias, y experiencia en torneos como Liga BetPlay, Liga MX, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, Leagues Cup y Copa Argentina. También integró procesos de la selección de Colombia: debutó con la absoluta en septiembre de 2015, convocado por José Néstor Pékerman, y tuvo pasos por Sub-20, Sub-23 y Olímpica.

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El entrenador Pablo Repetto anticipó que el mercado del club será corto, aunque espera una incorporación más para el frente ofensivo. “Estamos buscando a un jugador por banda. Veloz y con duelo 1 contra 1”, dijo el técnico uruguayo.