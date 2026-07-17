Colombia

Desfile militar y policial del 20 de julio: conozca los puntos clave del evento en las principales capitales

La conmemoración de los 216 años del Grito de Independencia movilizará a miles de integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía, con operativos de seguridad, restricciones de movilidad e invitaciones a asistir con banderas

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Según la Alcaldía, los cierres viales comenzarán a las 5.00 a. m. - crédito Alcaldía de Bogotá
El desfile militar y policial del 20 de julio conmemorará los 216 años del Grito de Independencia de Colombia en las principales ciudades capitales del país - crédito Alcaldía de Bogotá

El tradicional desfile militar y policial del 20 de julio en conmemoración de los 216 años del Grito de Independencia de Colombia se realizará este lunes festivo en las principales ciudades capitales del país, con recorridos y despliegues que movilizarán a miles de uniformados de las Fuerzas Militares y de Policía en escenarios icónicos y ante la mirada de miles de ciudadanos.

La jornada, que honra la historia y el compromiso del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, estará marcada por cierres viales, planes de seguridad y la invitación a la ciudadanía a asistir con banderas tricolor para acompañar a quienes trabajan por la defensa y protección de la nación.

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Desfile en Bogotá

En Bogotá, el desfile recorrerá las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, con la participación de 2.225 soldados del Ejército Nacional. El evento tendrá como epicentro la avenida Villavicencio, desde la autopista Sur hasta la carrera 22B, en inmediaciones de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar.

Bogotá llevará por primera vez el desfile militar a Ciudad Bolívar, con 2.225 soldados del Ejército Nacional en un recorrido por la avenida Villavicencio y varios barrios del sur - crédito Fernando Vergara/Foto AP
Bogotá llevará por primera vez el desfile militar a Ciudad Bolívar, con 2.225 soldados del Ejército Nacional en un recorrido por la avenida Villavicencio y varios barrios del sur - crédito Fernando Vergara/Foto AP

El encargado de dar apertura al desfile será el brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Quinta División. El recorrido incluirá los barrios El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva, y mostrará las capacidades diferenciales, entrenamiento y disciplina de los hombres y mujeres de la institución. Para garantizar el desarrollo seguro del evento, la Secretaría de Movilidad anunció cierres viales desde primeras horas del lunes.

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Más de 200 alumnos de la Escuela Militar de Suboficiales afinan los detalles finales de sus ensayos para rendir homenaje al pueblo colombiano en esta edición histórica, que por primera vez llegará a Ciudad Bolívar. El Ejército Nacional invitó a todos los bogotanos a participar y rendir homenaje a quienes defienden la soberanía y la seguridad del país.

Desfile en Medellín

En Medellín, la conmemoración de la independencia tendrá lugar en el Aeroparque Juan Pablo II, donde el desfile militar y policial dará inicio a las 7:00 a. m. La jornada contará con la presencia del alcalde Federico Gutiérrez, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y el presidente electo Abelardo de la Espriella. El evento busca resaltar el valor de la unidad, la democracia y el respeto por las instituciones, en un acto que reunirá a soldados, policías, reservistas y ciudadanos en torno a los símbolos patrios.

Medellín realizará el desfile militar y policial del 20 de julio en el Aeroparque Juan Pablo II desde las 7:00 a. m., con autoridades locales y nacionales invitadas - crédito Carlos Julio Martínez/REUTERS
Medellín realizará el desfile militar y policial del 20 de julio en el Aeroparque Juan Pablo II desde las 7:00 a. m., con autoridades locales y nacionales invitadas - crédito Carlos Julio Martínez/REUTERS

El alcalde Gutiérrez expresó que “Colombia necesita que volvamos a creer en ella, que entendamos que por encima de cualquier diferencia hay cosas que nos unen: la libertad, la democracia, nuestras instituciones y el amor por esta tierra”. El desfile será una oportunidad para que la ciudadanía acompañe a las fuerzas del orden en un espacio de reconocimiento y gratitud por su labor diaria.

Desfile en Cali

Cali también se prepara para una jornada de celebración con un robusto plan de cierres y desvíos viales para el desarrollo del desfile militar y policial, previsto para iniciar oficialmente a las 10:00 a. m. y extenderse hasta la 1:00 p. m. El recorrido partirá desde la Plazoleta Jairo Varela, sobre la avenida 4 Norte, avanzando por la Avenida 6 Norte hasta el sector de las calles 30 y 35, cerca del CAI de Chipichape.

La Secretaría de Movilidad de Cali implementará cierres totales desde las 6:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., iniciando en la Avenida 6N con calle 12, al lado de la Plazoleta Jairo Varela. El trayecto continuará hacia el norte, con cierre total en la avenida 6N a la altura de la calle 30N, e intersecciones críticas como la avenida 4N con calle 8N (sector Centenario) y la avenida 4N con Calle 15N.

Desfile Fuerzas Militares 20 de julio-Colombia-Bogotá
Cali desarrollará el desfile militar y policial entre la Plazoleta Jairo Varela y el sector de Chipichape, con cierres totales y desvíos viales en el norte de la ciudad - crédito Fuerzas Militares de Colombia

Las autoridades recomiendan a los asistentes tomar previsiones, utilizar transporte público y respetar las restricciones para una celebración segura.

Desfile en Barranquilla

En Barranquilla, el desfile militar y policial volverá a tener como escenario la avenida del Río – Gran Malecón, donde más de 1.600 hombres y mujeres del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional desfilarán a partir de las 5:00 p. m.

El evento reunirá a bloques de veteranos, carabineros, profesionales de reserva, aviadores, marinos y tripulantes del Comando Aéreo de Combate No. 3, que recorrerán la avenida desde el Sector Nativo hasta el sector Puerta de Oro, rindiendo honores a la patria y saludando de cerca a los barranquilleros.

El Puesto de Mando Unificado (PMU) se instalará a las 3:00 p. m. cerca de la tarima principal, con la presencia de todas las autoridades distritales y organismos de seguridad. El secretario de Gobierno, Angelo Cianci, aseguró que la administración distrital dispondrá de un plan logístico y operativo integral con cierres viales, control de accesos y acompañamiento interinstitucional para garantizar la seguridad.

Los Grumetes de la Escuela Naval de Suboficiales ARC "Barranquilla", Capacidades Aéreas de la Aviación Naval y bandas de paz de diferentes colegios de Riohacha realizaron un desfile militar. Foto: Armada nacional.
Barranquilla concentrará el desfile militar y policial en la avenida del Río y el Gran Malecón, con más de 1.600 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional - crédito Armada nacional.

El acceso peatonal será únicamente por las calles 72, 78 y Puerta de Oro, y no habrá zonas de parqueo habilitadas, por lo que se recomienda el uso de transporte público.

Entre las recomendaciones para los asistentes, se sugiere portar los colores de la bandera nacional, mantener un comportamiento ejemplar, respetar el recorrido, hidratarse y cuidar de los niños y mascotas. No estará permitido el vuelo de drones, el ingreso de vehículos ni la interrupción del desfile durante el paso de las fuerzas.

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