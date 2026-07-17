El futbolista paraguayo que eliminó a Alemania del Mundial eligió a Cartagena como destino para descansar

Julio Enciso fue una de las figuras destacadas de la Copa Mundial de Fútbol 2026 - crédito Peter Cziborra/REUTERS

Julio Enciso viajó hasta Cartagena para tomar un merecido descanso tras su desempeño como uno de los mejores volantes en la Copa Mundial de Fútbol de 2026 durante su participación con la selección de Paraguay.

De acuerdo con imágenes que circulan a través de las redes sociales, el futbolista está pasando unos días en la ciudad junto a su esposa colombiana, Melissa Cardona, en una visita que fue confirmada por medio de un mensaje de bienvenida que publicó el alcalde Dumek Turbay en sus cuentas oficiales de las plataformas digitales.

Y es que Enciso eligió Cartagena de Indias para tomar unas románticas vacaciones junto a su pareja antes de reincorporarse a sus labores en lo que falta de la temporada 2026 y prepararse para 2027.

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El mediocampista paraguayo viajó a la capital del departamento de Bolívar tras una temporada exigente y después de su participación con la selección guaraní en la Copa del Mundo, en la que se convirtió en una de las figuras del equipo y del torneo en general.

Cartagena es una de las ciudades colombianas más apetecidas por el turismo nacional e internacional - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Con 22 años, Enciso cerró su paso por el torneo como uno de los nombres más reconocidos de Paraguay, una de las selecciones que definitivamente sorprendió en la competencia, teniendo en cuenta que el equipo eliminó a Alemania en la fase de dieciseisavos de final y luego quedó fuera ante Francia en octavos, en una definición desde el punto penal.

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La bienvenida del alcalde de Cartagena

La presencia del jugador en la ciudad tuvo una reacción inmediata en el ámbito local, pues Turbay le dedicó un mensaje por medio de las redes sociales en el que destacó que el futbolista eligió la ciudad para descansar tras el Mundial, para destacar su importancia a nivel internacional.

El alcalde escribió: “El estelar de la Selección Paraguaya Julio Enciso, considerado uno de los mejores talentos emergentes de este FIFA World Cup 2026, se vino directamente a nuestra ciudad a descansar. Julio sabe que Cartagena siempre será un buen plan, el mejor plan”.

El alcalde se mostró feliz por la visita de uno de los referentes del Mundial 2026 - crédito Dumek Turbay / X

En las fotografías que comparte el famoso y su esposa colombiana, se ve cómo disfrutan de la ciudad en medio de su pausa competitiva.

¿Quién es la esposa de Julio Enciso?

Se trata de la creadora de contenido y cosmetóloga Melissa Cardona, con la que formalizó su unión civil en mayo de 2024 y celebró su boda religiosa en Medellín, en junio de 2025.

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Cabe mencionar que Cardona publica imágenes y videos relacionados con viajes y el estilo de vida que comparte con su pareja, lo que la ha hecho muy popular en su perfil de Instagram.

Y es que la joven colombiana se ha convertido en una parte fundamental para Enciso en cada uno de sus partidos, lo que demuestra con su participación durante sus eventos deportivos y las celebraciones de cada gol.

La esposa de Julio Enciso es colombiana - crédito Melissa Cardona / Instagram

Las vacaciones de Julio Enciso en Cartagena

A mediados de julio, Enciso y Cardona fueron vistos en distintos puntos turísticos de la ciudad, realizando los típicos recorridos por las calles del Centro Histórico y disfrutando de las comidas de gastronomía local y salidas en yate por el mar Caribe.

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Entre los comentarios de sus seguidores por su visita se destacan algunos como: “La esposa es paisa y ama el país… crack y los mejores deseos siempre” y “Si Colombia vuelve a organizar una Copa América, sería genial que Cartagena fuera una de las sedes del torneo. Te imaginas a los jugadores de selecciones queden flechados por la heroica y quieran volver en vacaciones”.

En contraste, otros aprovecharon la publicación del alcalde para criticar la inseguridad: “Pero cuidado con la seguridad, porque después le pasa lo mismo que al fiscal paraguayo, que lo mataron”, recordando el caso de Marcelo Pecci.

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