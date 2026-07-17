Canciller Villavicencio defendió el trato a los deportados y reveló regreso de más de 8.000 colombianos desde EE. UU.

El Gobierno colombiano informó que más de 8.000 connacionales regresaron desde Estados Unidos mediante vuelos de repatriación-crédito REUTERS

La deportación del activista colombiano Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el tratamiento que reciben los ciudadanos colombianos expulsados de Estados Unidos y las medidas que adopta el Gobierno nacional para atender sus regresos.

Coral es deportado este jueves 16 de julio por las autoridades estadounidenses, luego de ser detenido hace un mes por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Arizona. El caso tomó relevancia debido a que el activista tenía un proceso de asilo político en trámite y un permiso de trabajo vigente hasta 2028. Ante este escenario, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio aseguró que el Estado colombiano mantiene una estrategia para recibir a los connacionales deportados y garantizar que su regreso al país se dé bajo condiciones dignas. La funcionaria explicó que, desde el inicio del aumento de deportaciones desde Estados Unidos, Colombia ha coordinado vuelos de repatriación por razones humanitarias con las autoridades de ese país.

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Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, será deportado este jueves 16 de julio por las autoridades estadounidenses- crédito @Betocoralg/X y Kevin Mohatt/REUTERS

“Cuando decenas de miles de compatriotas fueron deportados desde los Estados Unidos, Colombia no los dejó solos. Por decisión de este Gobierno y de común acuerdo con las autoridades estadounidenses, dispusimos vuelos de repatriación por razones humanitarias”, señaló Villavicencio.

Según la canciller, este mecanismo permitió el retorno de “más de 8.000 colombianos y colombianas”, entre quienes se encuentran adultos, mujeres, menores de edad y familias que regresan después de enfrentar procesos migratorios en territorio estadounidense. Villavicencio explicó que la atención no termina con la llegada de los ciudadanos al país. De acuerdo con la funcionaria, los deportados reciben acompañamiento institucional que incluye atención en salud, apoyo psicosocial y orientación para acceder a rutas de reintegración en sus lugares de origen.

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La Cancillería sostiene que estas medidas buscan evitar que quienes regresan enfrenten nuevamente situaciones de vulnerabilidad y permitirles reconstruir sus proyectos de vida tras la salida obligatoria de Estados Unidos. “Nuestros nacionales no son cifras ni son criminales; son colombianos, y a los colombianos se les recibe con los brazos abiertos”, manifestó la canciller.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio aseguró que los colombianos deportados deben recibir un trato digno durante su retorno al país-crédito @infopresidencia/X

Recordemos que la canciller Rosa Villavicencio informó a comienzo de año que Colombia acordó con Estados Unidos mantener los vuelos de repatriación para facilitar el regreso de los ciudadanos nacionales deportados desde ese país. La funcionaria explicó que estos traslados hicieron parte de la estrategia de retorno impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de brindar acompañamiento a las personas que ya contaban con una resolución de expulsión emitida por las autoridades estadounidenses.

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“Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de expulsión por esta vía, y por ahora mantendremos unos veinte vuelos, uno semanal, para ir trayendo a estas personas”, manifestó la ministra. La Cancillería explicó que estos traslados buscan brindar un proceso ordenado para los connacionales que regresan al país, con apoyo de las entidades encargadas de acompañar su llegada y facilitar su proceso de adaptación.

La entidad también señaló que cada proceso de retorno requiere atención individual, debido a que las circunstancias de los migrantes pueden variar según su situación familiar, económica, legal y emocional. Mientras avanzan estos procedimientos, el Gobierno colombiano insiste en que los connacionales deportados deben ser recibidos con garantías y oportunidades para su reincorporación social.

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Los ciudadanos retornados reciben orientación, atención en salud y acompañamiento psicosocial según informó la Cancillería-crédito EFE/Carlos Ortega

El debate sobre la migración entre Colombia y Estados Unidos continúa creciendo debido al aumento de las expulsiones y a los desafíos que enfrentan miles de personas que buscan mejores oportunidades fuera del país. Para la administración nacional, la prioridad es que los ciudadanos que regresan no sean vistos únicamente desde la condición migratoria que los llevó a ser deportados, sino como personas que requieren acompañamiento para iniciar una nueva etapa en Colombia.