Colombia

Canciller Villavicencio defendió el trato a los deportados y reveló regreso de más de 8.000 colombianos desde EE. UU.

La funcionaria aseguró que el Gobierno implementó vuelos humanitarios y rutas de atención para acompañar a los ciudadanos que regresan al país tras ser expulsados de territorio estadounidense

Guardar
Google icon
El Gobierno colombiano informó que más de 8.000 connacionales regresaron desde Estados Unidos mediante vuelos de repatriación-crédito REUTERS
El Gobierno colombiano informó que más de 8.000 connacionales regresaron desde Estados Unidos mediante vuelos de repatriación-crédito REUTERS

La deportación del activista colombiano Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el tratamiento que reciben los ciudadanos colombianos expulsados de Estados Unidos y las medidas que adopta el Gobierno nacional para atender sus regresos.

Coral es deportado este jueves 16 de julio por las autoridades estadounidenses, luego de ser detenido hace un mes por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Arizona. El caso tomó relevancia debido a que el activista tenía un proceso de asilo político en trámite y un permiso de trabajo vigente hasta 2028. Ante este escenario, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio aseguró que el Estado colombiano mantiene una estrategia para recibir a los connacionales deportados y garantizar que su regreso al país se dé bajo condiciones dignas. La funcionaria explicó que, desde el inicio del aumento de deportaciones desde Estados Unidos, Colombia ha coordinado vuelos de repatriación por razones humanitarias con las autoridades de ese país.

PUBLICIDAD

Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, será deportado este jueves 16 de julio por las autoridades estadounidenses- crédito @Betocoralg/X y Kevin Mohatt/REUTERS
Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, será deportado este jueves 16 de julio por las autoridades estadounidenses- crédito @Betocoralg/X y Kevin Mohatt/REUTERS

“Cuando decenas de miles de compatriotas fueron deportados desde los Estados Unidos, Colombia no los dejó solos. Por decisión de este Gobierno y de común acuerdo con las autoridades estadounidenses, dispusimos vuelos de repatriación por razones humanitarias”, señaló Villavicencio.

Según la canciller, este mecanismo permitió el retorno de “más de 8.000 colombianos y colombianas”, entre quienes se encuentran adultos, mujeres, menores de edad y familias que regresan después de enfrentar procesos migratorios en territorio estadounidense. Villavicencio explicó que la atención no termina con la llegada de los ciudadanos al país. De acuerdo con la funcionaria, los deportados reciben acompañamiento institucional que incluye atención en salud, apoyo psicosocial y orientación para acceder a rutas de reintegración en sus lugares de origen.

PUBLICIDAD

La Cancillería sostiene que estas medidas buscan evitar que quienes regresan enfrenten nuevamente situaciones de vulnerabilidad y permitirles reconstruir sus proyectos de vida tras la salida obligatoria de Estados Unidos. “Nuestros nacionales no son cifras ni son criminales; son colombianos, y a los colombianos se les recibe con los brazos abiertos”, manifestó la canciller.

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio aseguró que los colombianos deportados deben recibir un trato digno durante su retorno al país-crédito @infopresidencia/X
La canciller Rosa Yolanda Villavicencio aseguró que los colombianos deportados deben recibir un trato digno durante su retorno al país-crédito @infopresidencia/X

Recordemos que la canciller Rosa Villavicencio informó a comienzo de año que Colombia acordó con Estados Unidos mantener los vuelos de repatriación para facilitar el regreso de los ciudadanos nacionales deportados desde ese país. La funcionaria explicó que estos traslados hicieron parte de la estrategia de retorno impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de brindar acompañamiento a las personas que ya contaban con una resolución de expulsión emitida por las autoridades estadounidenses.

“Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de expulsión por esta vía, y por ahora mantendremos unos veinte vuelos, uno semanal, para ir trayendo a estas personas”, manifestó la ministra. La Cancillería explicó que estos traslados buscan brindar un proceso ordenado para los connacionales que regresan al país, con apoyo de las entidades encargadas de acompañar su llegada y facilitar su proceso de adaptación.

La entidad también señaló que cada proceso de retorno requiere atención individual, debido a que las circunstancias de los migrantes pueden variar según su situación familiar, económica, legal y emocional. Mientras avanzan estos procedimientos, el Gobierno colombiano insiste en que los connacionales deportados deben ser recibidos con garantías y oportunidades para su reincorporación social.

Los ciudadanos retornados reciben orientación, atención en salud y acompañamiento psicosocial según informó la Cancillería-crédito EFE/Carlos Ortega
Los ciudadanos retornados reciben orientación, atención en salud y acompañamiento psicosocial según informó la Cancillería-crédito EFE/Carlos Ortega

El debate sobre la migración entre Colombia y Estados Unidos continúa creciendo debido al aumento de las expulsiones y a los desafíos que enfrentan miles de personas que buscan mejores oportunidades fuera del país. Para la administración nacional, la prioridad es que los ciudadanos que regresan no sean vistos únicamente desde la condición migratoria que los llevó a ser deportados, sino como personas que requieren acompañamiento para iniciar una nueva etapa en Colombia.

Temas Relacionados

Estados UnidosCancillería de ColombiaDeportadosBeto CoralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Excombatientes de las Farc le enviaron mensaje a Abelardo de la Espriella: “La paz no es únicamente el silencio de las armas”

Firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 pidieron que el presidente electo no los juzgue por el comportamiento de los integrantes del último secretariado

Excombatientes de las Farc le enviaron mensaje a Abelardo de la Espriella: “La paz no es únicamente el silencio de las armas”

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

La creadora de contenido y empresaria colombiana estuvo rodeada de amor en el aniversario de su natalicio

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Mujer denunció cobro de $80.000 por una carrera de taxi: cuando se negó a pagar, el conductor la intimidó con un arma

La ciudadana tomó el servicio junto con su hijo menor de edad. Afirmó haber quedado en “shock” al ver que el taxista estaba armado

Mujer denunció cobro de $80.000 por una carrera de taxi: cuando se negó a pagar, el conductor la intimidó con un arma

Luis Carlos Reyes sorprendió al apoyar radical reforma tributaria del Gobierno De la Espriella: “Las buenas ideas hay que reconocerlas”

“Mr. Taxes” respaldó el proyecto de simplificación económica que propone reducir de quince a tres los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)

Luis Carlos Reyes sorprendió al apoyar radical reforma tributaria del Gobierno De la Espriella: “Las buenas ideas hay que reconocerlas”

Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”

El actor bumangués, que llegó a decirle a la gente que ya no era actor, volvió a las telenovelas con ‘Guardián de mi vida’ en Univision y habló en una entrevista de cómo la fe lo convenció de su don

Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron apasionadamente por segunda vez y La Liendra los grabó muy coquetos

El futbolista paraguayo que eliminó a Alemania del Mundial eligió a Cartagena como destino para descansar

Derechos de autor en Colombia: experto aclaró las claves de la demanda de las hijas de Fernando Gaitán

Deportes

La Juventus encontró la fórmula para quedarse con Jhon Lucumí, pero debe moverse rápido

La Juventus encontró la fórmula para quedarse con Jhon Lucumí, pero debe moverse rápido

Jhon Jader Durán está cerca de llegar a Portugal tras dos temporadas a la deriva: ya habría diálogos con el Al-Nassr

Atlético Nacional no está listo para jugar la Liga BetPlay: Lucas González reveló la situación del verde

Un árbitro colombiano aparecerá en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina: vea de quién se trata

Gustavo Puerta le empezó a causar problemas al Racing de Santander: “Condiciona toda la planificación deportiva”