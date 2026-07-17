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Un árbitro colombiano aparecerá en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina: vea de quién se trata

La FIFA dio a conocer el listado de jueces para el encuentro del 19 de julio en Nueva York, donde el fútbol cafetero dirá presente con un hombre de mucha experiencia

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España y el campeón defensor Argentina se medirán en la final del Mundial 2026 en Nueva York y con un árbitro colombiano - crédito Dylan Martínez/REUTERS
España y el campeón defensor Argentina se medirán en la final del Mundial 2026 en Nueva York y con un árbitro colombiano - crédito Dylan Martínez/REUTERS

Siguen los preparativos para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá un cierre de infarto con el encuentro entre España y Argentina, esta última actual campeona, que defenderá el título en Nueva York el 19 de julio frente a un rival con un proceso exitoso.

La FIFA designó a un árbitro colombiano para la definición del título en el estadio de Nueva York, pues lo integró al cuerpo de jueces que impartirá justicia en el compromiso, con la tarea de evitar cualquier polémica que pueda afectar el juego y causar escándalo entre los hinchas.

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De esta manera, el fútbol cafetero terminará con otro logro en la Copa del Mundo, además del reconocimiento de la defensa de la selección Colombia y el rendimiento de Gustavo Puerta como uno de los mejores juveniles a lo largo del certamen en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Quién será el árbitro colombiano en la final del Mundial 2026?

En el último encuentro del certamen de la FIFA, hay mucha expectativa por la batalla entre Lionel Messi, la estrella con experiencia y líder de la mejor generación de la Albiceleste, y el joven Lamine Yamal, que se perfila para ser el próximo mejor jugador del planeta con apenas 19 años.

En esa batalla en Nueva York, Nicolás Gallo es el árbitro colombiano que dirá presente en la final de España y Argentina, luego de que la FIFA diera a conocer la designación de los jueces que impartirán justicia en el compromiso, en el que apostó por personas con mayor trayectoria.

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Nicolás Gallo
Nicolás Gallo integra el cuerpo arbitral para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina - crédito @ArbitroInteBlog/X

El juez central es el esloveco Slavko Vincic, que dirigió las finales de la Europa League 2022 y la Champions League 2024, tiene una década de experiencia y en el Mundial 2026 se le recuerda por su actuación en el compromiso de México ante Ecuador en el estadio Ciudad de México.

Nicolás Gallo fue designado para ser el AVAR, cuya labor es ser el asistente del árbitro alemán Bastian Dankert, el encargado de manejar el video para revisar las jugadas que se presenten en el duelo en Nueva York, además del acompañamiento de Khamis Al Marri (Qatar), Tatiana Guzmán (Nicaragua) y Guillermo Pacheco (México).

Nicolás Gallo estará en el VAR del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 - crédito Dimayor
Nicolás Gallo apareció en más de 10 partidos del Mundial 2026 antes de la final en Nueva York - crédito Dimayor

Como dato a tener en cuenta, el cafetero también apareció en el compromiso inaugural del Mundial 2026, en la Ciudad de México, donde manejó el VAR en el partido de México contra Sudáfrica, el cual tuvo dos expulsados en la escuadra africana y el triunfo del local por 2-0.

La Tricolor no se fue con las manos vacías

Además de la designación de Nicolás Gallo para el videoarbitraje de la final de la Copa de la FIFA en Norteamérica, el equipo de Néstor Lorenzo no terminó su participación en el certamen en vano, pues dejó algunas cosas por destacar en sus cinco compromisos, no solo pasar de primero en la fase de grupos.

Lo primero es que la selección Colombia terminó con una de las mejores defensas del Mundial 2026, ya que solo le marcaron un gol en cinco juegos, de los cuales, cuatro terminaron con el arco en ceros y solo está a la altura de España, con un tanto y seis arcos sin encajar tantos.

Selección Colombia
La Selección Colombia puede terminar como el equipo con la mejor defensa del Mundial 2026 si España recibe un gol en la final - crédito FIFA

El otro punto es que Gustavo Puerta es uno de los 10 jugadores sub-23 con mejor rendimiento en la Copa del Mundo, según un análisis del observatorio Cies sobre todos los futbolistas menores de 23 años, y el colombiano se ubicó en la séptima posición, por detrás de los finalistas Lamine Yamal y Pau Cubarsi, de España, además de que el primero en el listado es el paraguayo Julio Enciso.

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