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Atlético Nacional no está listo para jugar la Liga BetPlay: Lucas González reveló la situación del verde

El técnico entregó detalles de cómo se está armando el equipo y la importancia de saber invertir, pues la dirigencia no quiere un nuevo fracaso en 2026

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Lucas González expuso su metodología de juego ante los medios de comunicación antes de su primera práctica - crédito Atlético Nacional
Lucas González trabaja para conseguir su primer título como técnico y en Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional está llamado a salir campeón de la Liga BetPlay y la Copa Colombia en el segundo semestre de 2026, debido a su historia, la plantilla y la campaña realizada en la primera parte de la temporada, en la que sumó 54 puntos en el campeonato local y fue finalista contra Junior.

Sin embargo, el técnico Lucas González reveló que el verde aún no se encuentra en condiciones para afrontar el torneo, debido a que sigue en proceso de mejorar su nivel, entender su idea de juego y la nómina continúa en el proceso de armado para volver a ser la mejor del país.

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Hasta el momento, Nacional confirmó el fichaje de Franco Armani y el regreso de Kevin Parra y Yeicar Perlaza, que estaban a préstamo, además del nuevo entrenador, en un mercado de fichajes en el que no se ha movido rápido porque demoró un tiempo en encontrar alguien que se encargara de la plantilla.

“No queremos fichar por fichar”

El bogotano, quien se encontraba en Deportes Tolima hasta junio, sorprendió a todos los aficionados porque dejó a los pijaos para aceptar la oferta del verde, que nuevamente le apostó a un técnico de poca experiencia y sin títulos, como ocurrió con todos los nombramientos hechos desde 2023, cuando Paulo Autuori renunció.

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“La plantilla es muy buena, no queremos fichar por fichar. Nuestra principal responsabilidad es clasificar a la Copa Libertadores del próximo año, es donde merecemos y debemos estar. Para eso hay que ser campeón o asegurar los puntos por reclasificación”, dijo Lucas González a El VBar Caracol.

Lucas González llevó a Deportes Tolima a la fase final de la Copa Libertadores 2026 - crédito Atlético Nacional
Lucas González llevó a Deportes Tolima a la fase final de la Copa Libertadores 2026 - crédito Atlético Nacional

El entrenador dio a conocer los futbolistas que se deben contratar para el verde: “Necesitaríamos un jugador en la mitad, que sea mediocentro o interior; un jugador arriba, que pueda ser extremo o media punta; un jugador atrás, que pueda jugar como central o con tres atrás”.

González también explicó que Atlético Nacional “debe ser inteligente en cómo fichamos”, pues debe definir el gasto para la actual plantilla y la de la temporada 2027, ante la posibilidad de una clasificación a Copa Libertadores: “Pensar en el dinero que queremos invertir ahora o reinvertirlo en diciembre”.

El entrenador reemplazó a Diego Arias para el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 y la Copa Colombia - crédito Atlético Nacional
El entrenador reemplazó a Diego Arias para el segundo semestre de la Liga BetPlay 2026 y la Copa Colombia - crédito Atlético Nacional

“Nadie está por encima del equipo”

De otro lado, Lucas González habló sobre las dos primeras caras nuevas en la nómina, quienes son los juveniles que se encontraban a préstamo en Internacional de Bogotá y Santa Fe: “Han regresado Kevin Parra y Yeicar Perlaza, dos jugadores que tuve en el fútbol formativo y han tenido un rendimiento muy alto en los clubes a los que han ido prestados”.

“Sé que les podemos sacar el máximo provecho. La verdad es que el proceso formativo en Atlético Nacional es muy bueno, la calidad del jugador que se forma acá es de un muy alto nivel y cuando estos chicos no tienen la posibilidad de hacerse con un cupo en el primer equipo, van a otros clubes a marcar diferencia. Estoy contento de que hayan llegado, son los dos que por ahora tenemos confirmados”, añadió.

Lucas González también destacó el regreso de Franco Armani: “La experiencia que debe tener el portero de Atlético Nacional es muy importante. Llega alguien que nos ayuda a conseguir resultados ya y de paso ayuda a nuestros porteros para que en un periodo de tiempo corto estén en disposición de ser los responsables de proteger el arco. En el caso de Kevin Cataño, es posible que valoremos la posibilidad de que continúe acá o esté prestado en otro club donde pueda tener más continuidad, minutos y pueda seguir creciendo”.

El portero de 39 años, recién salido de River Plate, volvió al club antioqueño después de ocho años para cerrar su carrera deportiva - crédito Atlético Nacional

“Acá no se puede jugar e intentar ganar de cualquier forma. Ahí encajamos nosotros muy bien, porque precisamente esa fue una de las razones por las cuales me fueron a buscar con mi cuerpo técnico. Los equipos que hemos liderado juegan a eso que la historia de Atlético Nacional te exige. La intención nuestra será salir a ganar siempre en donde sea que juguemos y que los jugadores entiendan que nadie está por encima del equipo, estamos a disposición”.

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