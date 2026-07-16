Gustavo Puerta le empezó a causar problemas al Racing de Santander: “Condiciona toda la planificación deportiva”

Gustavo Puerta volvió al Racing de Santander para definir su futuro en el mercado de fichajes - crédito @realracingclub / X

Gustavo Puerta es una de las piezas más importantes del Racing de Santander para la nueva temporada, pues no solo fue determinante para el ascenso a la primera división, en la que no jugaba desde 2012, sino porque llegó en buena condición por su participación en la Copa Mundial de la FIFA.

Gracias a ese rendimiento con la selección Colombia, el equipo español busca un buen negocio por el mediocampista de 22 años, al saber que cuenta con algunos clubes interesados en el mercado de fichajes actual por ser titular en los cinco partidos en Norteamérica.

De hecho, todo indica que el club le apostaría más a los recursos que sumaría por la salida del colombiano, pues eso le daría la oportunidad de reforzarse mejor en el periodo de transferencias y conseguir ganancias por los derechos del volante, quien mira opciones y una de ellas sería en Italia.

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La “incógnita” con Gustavo Puerta

El medio español Diario AS presentó un análisis sobre la situación del Racing de Santander pues a un mes de iniciar LaLiga, solo tiene una contratación y es Sergio Canales, y la razón se debe a que analiza cada una de las salidas de la plantilla para ver cómo las ocupa.

“Los números tienen que cuadrar y en la dirección deportiva del Racing saben que el escenario es distinto si de golpe entran más de 25 millones de euros, pudiendo afrontar operaciones como las de Pablo Ramón o Matteo Prati", informó el portal web sobre el recién ascendido.

Gustavo Puerta ha crecido mucho en el fútbol español y ahora espera jugar en otro equipo importante de Europa para 2026 - crédito Real Racing Club

De hecho, esos 25 millones de euros se darían si Gustavo Puerta y Jorge Salinas son vendidos en el mercado de fichajes a un buen precio, pues “por el volumen económico de sus salidas, condicionan toda la planificación deportiva. En el Racing son conscientes de que están despertando interés en equipos contra los que no pueden ni acercarse a competir económicamente y es que Salinas, sin ir más lejos, es objetivo del Barça”.

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“En el caso del colombiano, el Bayer Leverkusen conserva un 50% del futbolista. Desde Portugal han publicado que el Oporto se caía de la puja por él, mientras que en Italia aseguran que el Bologna llegaría a los 16 millones”, mencionó el diario español sobre el volante de la Tricolor.

Racing de Santander tiene en sus planes la venta del volante Gustavo Puerta, que sería un negocio enorme en el mercado de fichajes - crédito Real Racing Club

Se espera que Puerta cambie de equipo en las próximas semanas y siga creciendo en su carrera deportiva, pero también para ayudar al Racing a armar una buena plantilla para pelear la permanencia en la primera división de España en la temporada 2026/2027, lo que no será una tarea fácil.

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Bologna, el club que se acercaría a Puerta

El club italiano Bologna habría presentado una oferta de 16 millones de euros por Gustavo Puerta, según reportes de la prensa italiana que señalan que Racing de Santander pediría una cifra mayor por el jugador, quien tiene tres años más de contrato.

El periodista italiano Alfredo Pedullà aseguró que el interés por el volante se extiende en el mercado europeo y que la negociación no será simple: “Hay un gran interés en toda Europa por el mediocampista nacido en 2003, propiedad de Racing Santander y con un contrato que expira en tres años. El Bologna también está muy interesado en él”.

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El Mundial 2026 se convirtió en el escenario ideal para que Gustavo Puerta sea vendido por un buen precio en Europa - crédito Federación Colombiana de Fútbol

En esa misma línea, Pedullà añadió que “Puerta es uno de los favoritos de Sartori” y sostuvo que Racing solicita “algunos millones más”, con otros clubes en la puja, aunque indicó que el club italiano “ya ha firmado el acuerdo”.

El mediocampista, salido de la cantera del Bogotá FC, viene de una temporada con Racing en la que sumó 3.718 minutos en 33 partidos, con tres goles y una asistencia, y de una Copa del Mundo en la que jugó los cinco encuentros de selección Colombia, todos como titular.