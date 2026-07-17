Intento de fleteo terminó en un cruce de disparos que se saldó con dos heridos: el objetivo era un maletín con dinero

Un intento de fleteo que se registró durante la tarde del jueves 16 de julio en el barrio Techo, localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, terminó en un intercambio de disparos que dejó dos personas heridas.

El hecho ocurrió cuando dos hombres armados ingresaron a un restaurante e intentaron robar el bolso de dos personas que se encontraban en el lugar, de acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá.

De acuerdo con el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía de Kennedy, durante el forcejeo intervino un tercer ciudadano armado que se hallaba en el sitio.

PUBLICIDAD

Según la versión oficial, aunque aún es materia de investigación, se trataría de un militar que estaba portando su arma de dotación y decidió enfrentar a los presuntos delincuentes, lo que desencadenó un cruce de disparos dentro del establecimiento.

Las víctimas habrían retirado en un cajero, sin acompañamiento policial, una importante cantidad de dinero - crédito archivo Colprensa

“Dos personas ingresan a un restaurante con el fin de departir. Al lugar llegan dos ciudadanos con armas de fuego generando intimidación y queriendo hurtar un bolso. La situación genera un forcejeo y la intervención de una tercera persona que estaba armada, la cual se enfrenta a los victimarios, produciéndose un cruce de disparos”, explicó el oficial.

Tras el episodio, patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá acudieron al sitio y coordinaron el traslado de los heridos a centros asistenciales.

Según el reporte preliminar de las autoridades, uno de los involucrados se encuentra fuera de peligro, mientras que una segunda persona permanece en cirugía debido a la gravedad de las lesiones.

PUBLICIDAD

De hecho, uno de los lesionados sería el hombre armado que intervino en el hecho; el otro, uno de los presuntos fleteros. Por ahora, unidades de la Policía revisan las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables y esclarecer la secuencia de los hechos.

El intento de hurto habría ocurrido en esta concurrida cuadra del barrio Techo, en la localidad de Kennedy - crédito captura de pantalla Google Maps

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, las víctimas del intento de robo habían retirado una suma importante de dinero en efectivo, sin solicitar el acompañamiento policial gratuito que ofrece la institución.

“Recordamos que la Policía realiza los acompañamientos de las diferentes transacciones bancarias de retiro de dinero en efectivo de manera gratuita, solicitadas a la línea 123. Igualmente, pueden llamar con el fin de denunciar cualquier hecho delictivo”, concluyó Montiel.

PUBLICIDAD

Concejo de Bogotá cuestiona resultados en seguridad: un billón invertido y delitos en aumento

A su vez, en mayo de 2026, el Concejo de Bogotá encendió las alarmas sobre la gestión en seguridad de la ciudad, luego de que un debate de control político revelara que, pese a un presupuesto cercano a un billón de pesos destinado al sector, los principales indicadores de criminalidad siguen en ascenso y la ejecución de los proyectos “se encuentra rezagada”.

El concejal Julián Triana advirtió que de los 14 proyectos más atrasados en la Administración Distrital, 12 corresponden a seguridad, con niveles de ejecución inferiores al 44%. En 2024 la ejecución presupuestal no superó el 40,4% y en 2025 apenas alcanzó el 43,8%. Además, programas estratégicos como la modernización del sistema C4 —centro de comando y control de Bogotá— presentan avances cercanos a cero.

PUBLICIDAD

En junio de 2026, una mujer denunció haber sido víctima de un fleteo en el sector de Normandía, en el occidente de Bogotá, cuando fue interceptada por hombres armados al llegar a su residencia. - crédito captura de video

El concejal Julián Espinosa presentó los datos más recientes sobre criminalidad. La tasa de homicidios llegó a 14,7 por cada 100.000 habitantes, superando la línea base y alejándose de la meta de reducción.

Los casos de extorsión pasaron de 1.527 en 2023 a 2.106 en 2025. Las lesiones personales sumaron 21.132 casos y los homicidios de mujeres aumentaron de 89 a 110, tendencia opuesta a los objetivos de seguridad planteados.

El concejal Leandro Castellanos destacó la brecha entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana. El 66,2% de los bogotanos considera que la inseguridad ha empeorado, mientras que el 62,7% percibe a Transmilenio como un espacio peligroso. Delitos como el secuestro crecieron un 89%, la extorsión un 66% y la violencia intrafamiliar un 32% frente a periodos anteriores.

PUBLICIDAD