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Amaranto Perea lloró en su presentación como nuevo técnico del DIM: “A Medellín no se le puede decir que no”

El exdefensor recordó que se formó deportivamente en la institución y le envió un mensaje a los hinchas antioqueños

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Amaranto Perea - DIM
Esta será la segunda vez que Perea como técnico en el FPC - crédito DIM

En la Copa del Mundo 2026, Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, estuvo acompañado en todo momento por el exfutbolista Amaranto Perea, que se preparó en el Atlético de Madrid y tiene experiencia como técnico del Junior de Barranquilla.

Antes de que Colombia fuera eliminada del torneo de naciones por Suiza, se confirmó que el cuerpo técnico de la Tricolor sería modificado, puesto que Perea aceptó una propuesta de Independiente Medellín para tomar las riendas del club antioqueño.

El 16 de julio, mientras la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) negocia con Néstor Lorenzo su continuidad, en Medellín se llevó a cabo la presentación oficial de Amaranto Perea como nuevo técnico del Poderoso.

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Perea lloró al recibir la camiseta del Medellín

Amaranto Perea - DIM
Amaranto Perea se reencontró con Frank Fabra, con el que compartió en la selección Colombia - crédito DIM

Durante la rueda de prensa, el exdefensor que tuvo paso por Boca Juniors y Atlético de Madrid se conmovió al recibir la camiseta del equipo en el que se formó cuando era un niño.

Perdón, es la emoción, es la emoción. A Medellín no se le puede decir que no nunca. Es un placer. Yo sabía que en algún momento iba a estar acá, porque gracias a Dios he hecho cosas hermosas. No pensé que fuese este momento porque estábamos previo a un mundial y todo se dio muy rápido”, fueron las primeras palabras de Perea como estratega del Poderoso.

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El entrenador recordó junto con el presidente del club lo que pasó antes de que aceptara la propuesta de dirigir en el fútbol colombiano por segunda vez, lo que calificó como un reto importante por retomar a lo que describió como su casa.

“Usted recuerde que fueron más de siete horas nuestra primera charla y cuando nos comprometimos verbalmente. Aquí empezó todo, aquí empecé yo”.

Amaranto Perea - DIM
El estratega ya tuvo la primera sesión de trabajo con los jugadores - crédito DIM

Debido a que en los últimos meses Independiente Medellín no pasa por su mejor momento y los fanáticos han realizado protestas para pedir la salida de varios directivos, Amaranto Perea aprovechó el momento para enviarle un mensaje a la afición antioqueña.

“Espero poder estar a la altura. Tenemos mucha ilusión. Más allá del ambiente, de todo lo que está pasando, tengo mucha fe, mucha fe y espero que todos estemos unidos para que este equipo vuelva a ser ese equipo que la gente espera, ese equipo que la gente exige”.

Cabe recordar que en Junior de Barranquilla Perea comenzó como asistente técnico de Julio Comesaña y, tras la salida del uruguayo, tomó el primer equipo del Tiburón durante dos meses, después de ello retomó su preparación como entrenador en España, más específicamente en Madrid.

Así fue la presentación por parte del DIM

Amaranto Perea - DIM
Perea reconoció que tuvo una charla de más de siete horas con el presidente del club - crédito DIM

Mediante un comunicado, la institución deportiva destacó lo que se espera de la llegada de Amaranto Perea, que ganó nueve títulos como profesional, incluyendo una Copa Intercontinental.

“Luis Amaranto regresa al Medellín con una visión moderna del fútbol, un profundo conocimiento del jugador colombiano y un amplio reconocimiento nacional e internacional por su labor como entrenador y miembro del cuerpo técnico de la selección Colombia de mayores. Su capacidad, liderazgo y preparación han sido altamente valorados por la Federación Colombiana de Fútbol, entidad a la que el club expresa su especial agradecimiento por su disposición y apertura ante el llamado del club, lo que hizo posible su vinculación, entendiendo este paso como un merecido avance en su carrera profesional”.

El club también destacó los años que el nacido en Turbo pasó en el club como jugador entre el 2000 y 2003, cuando disputó 117 compromisos como lateral derecho y defensor central.

“La llegada de Luis Amaranto representa identidad, pertenencia y convicción. Porque vuelve uno de los nuestros. Vuelve un hombre que conoce la grandeza de esta camiseta, que la defendió con orgullo y que entiende lo que significa representar al pueblo poderoso”.

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