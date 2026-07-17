Jhon Jader Durán está cerca de llegar a Portugal tras dos temporadas a la deriva: ya habría diálogos con el Al-Nassr

Según medios portugueses, el Benfica abrió conversaciones con Al-Nassr para incorporar a Jhon Jader Durán a préstamo para la temporada 2026/27 - crédito @envigadofc/Instagram

La situación deportiva de Jhon Jader Durán se volvió de máximo seguimiento en el fútbol colombiano mientras avanza el mercado de fichajes en Europa.

El delantero formado en el Envigado FC y que se hizo notar con sus apariciones en el Aston Villa durante sus tres temporadas a las órdenes de Unai Emery, tomó la decisión de unirse al Al-Nassr de Arabia Saudí junto a Cristiano Ronaldo en enero de 2025, luego de que el club desembolsara 77 millones de euros. Allí, a pesar de algunos chispazos, no pudo rendir como lo hacía en el equipo inglés.

Esto marcó el inicio de una serie de reveses que incluyeron rumores sobre su comportamiento con la selección Colombia en las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 —al que no fue convocado—, y una merma notoria pese a que el club árabe intentó cederlo al Fenerbahçe de Turquía, donde disputó 21 partidos y anotó cinco goles, y luego por el Zenit de San Petersburgo, donde sumó apenas seis partidos y un gol, sin que el jugador lograra consolidarse en ninguno de los destinos.

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Entre informaciones que apuntan a diferencias entre Al-Nassr y Durán, se conoció el interés de uno de los equipos históricos del fútbol europeo.

Según dio a conocer el diario Record de Portugal el jueves 16 de julio, el Benfica abrió conversaciones con el Al-Nassr para incorporar a Durán a su plantilla para la temporada 2026/27, en calidad de préstamo.

Benfica ya cuenta con el colombiano Richard Ríos en sus filas, con el que coincidiría Durán en caso de que las negociaciones con Al-Nassr se concreten - crédito Rita Franca/REUTERS

Según detallaron, los representantes del atacante de 22 años estuvieron a comienzos de esta semana en Europa para evaluar posibles destinos para Durán, y luego viajaron a Riad.

El interés del club lisboeta surge en un momento de incertidumbre total para Durán, mientras que las Águilas ya están en marcha para conformar su plantel de cara a una nueva temporada en la que afrontarán la Europa League como competición más importante.

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El delantero colombiano pasó por Fenerbahçe y Zenit de San Petersburgo, pero no logró consolidarse tras 27 partidos y seis goles entre ambos clubes - crédito FC Zenit

El analista André Monteiro, del programa Mercado a Mexer de Record, puso el foco en el potencial del delantero pese a su irregular historial reciente. “Es un delantero muy explosivo, un tipo de atacante muy difícil de contrariar para cualquier defensa”, señaló. El periodista agregó que “un cambio de contexto puede cambiar mucho al jugador” y que la hipótesis de un aterrizaje en Portugal le parece “perfectamente plausible”.

Con todo, Monteiro también reconoció que hay interrogantes más allá de lo estrictamente futbolístico. “La principal cuestión aquí siempre serán los términos del negocio”, advirtió, en referencia al elevado salario del colombiano, que ronda los 20 millones de euros por temporada, cifra que ya frenó su traspaso al Galatasaray a principios de julio.

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Sobre este punto, se apuntó que Al-Nassr no está en condiciones de subsidiar parte de esa ficha mientras el jugador milita cedido en Europa, hecho que dificulta todavía más las negociaciones.

El salario de Durán, cercano a 20 millones de euros por temporada, complica la negociación con Benfica y ya había frenado su llegada a Galatasaray - crédito AFP

Según Record, el Benfica espera la llegada de un delantero para la próxima semana, y el nombre de Durán gana fuerza entre las opciones. El colombiano tiene contrato con el Al-Nassr hasta junio de 2030, lo que hace prácticamente inviable una transferencia definitiva en este mercado. La modalidad de préstamo, con una posible reducción salarial por parte del jugador, aparece como la única vía real para destrabar la operación.

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La confirmación de la salida de Nicolás Otamendi con rumbo a River Plate podría dejar abierta la posibilidad de que Benfica esté dispuesta a realizar un desembolso importante, en caso de que opten por confiar plenamente en Durán.

En caso de confirmarse la llegada del delantero a Lisboa, coincidiría con nuevas caras, ya confirmadas para esta temporada como Georgiy Sudakov, Enzo Barrenechea y Clément Lenglet, y otros nombres ya consolidados como Rafa Silva y el también colombiano Richard Ríos, que arribó al club al inicio de la temporada 2025/26.