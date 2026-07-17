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Murió “El Gurú del Sabor”, el locutor que le abrió la puerta del reguetón a Medellín

Fernando Londoño Echavarría falleció el jueves 16 de julio, luego de que se reportara un deterioro reciente de su salud durante las últimas semanas

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Fernando Londoño Echavarría, "El Gurú del Sabor", abrió en 2001 la radio de Medellín al reguetón cuando el género aún era desconocido para gran parte de la audiencia - crédito @elgurudelsabor/Instagram
Fernando Londoño Echavarría, "El Gurú del Sabor", abrió en 2001 la radio de Medellín al reguetón cuando el género aún era desconocido para gran parte de la audiencia - crédito @elgurudelsabor/Instagram

Fernando Londoño Echavarría, conocido en la radio como “El Gurú del Sabor, murió el jueves 16 de julio luego de lidiar con un cáncer de páncreas. Con la noticia se reavivó en redes sociales el recuerdo del que a menudo es considerado como el responsable desde la cabina de DJ de empezar a reproducir el reguetón en Medellín, en 2001, cuando el género todavía era desconocido para buena parte de la audiencia y sin saber que en las décadas siguientes se transformaría en un sello de identidad para la capital antioqueña.

Fernando Londoño Echavarría fue locutor, DJ y director radial. En Rumba Estéreo tomó la decisión de programar canciones de artistas como Daddy Yankee, Tego Calderón, Don Omar, Wisin & Yandel, Ivy Queen y Baby Rasta & Gringo cuando sus nombres aún no tenían el alcance internacional de hoy.

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De acuerdo con Telemedellín, la primera canción de reguetón que sonó en una emisora de la ciudad fue Latigazo, de Daddy Yankee. El medio señaló que Londoño la puso al aire en 2001, cuando dirigía esa emisora en Medellín.

El Colombiano reconstruyó el episodio que suele citarse como punto de partida. Según la publicación, tres estudiantes de un colegio del barrio Buenos Aires llevaron a la sede de Rumba Stéreo en el Edificio Coltejer un CD grabado con varias canciones, entre ellas Pa’ que se lo gozen, de Tego Calderón; Dembow, de Wisin & Yandel; Latigazo, de Daddy Yankee, y Pa’ la cama voy, de Ivy Queen.

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"Latigazo", de Daddy Yankee fue el primer tema de reguetón que reprodujo El Gurú del Sabor en Medellín - crédito Rebecca Blackwell/AP
"Latigazo", de Daddy Yankee fue el primer tema de reguetón que reprodujo El Gurú del Sabor en Medellín - crédito Rebecca Blackwell/AP

Nadie tenía del todo claro qué era el reguetón en ese momento. Londoño recibió el disco, lo escuchó y decidió ponerlo al aire. En la entrevista citada por el diario, el propio locutor recordó el efecto inmediato de esa elección: “Lo que yo sé es que eso les gustó a los jóvenes y desde ahí la radio se partió en dos”.

Para Blanca Luz Holguín, exdirectora nacional de emisoras musicales de RCN Radio y jefa de Londoño cuando él estaba al frente de Rumba Stéreo, ese fue su legado central. En declaraciones para El Colombiano, sostuvo: “Para mí, su legado fue eso, lograr entrar el reguetón en una ciudad tan compleja de ser permeada por nuevos artistas y nuevos géneros por ser tan clásica y tradicional”.

Holguín también le atribuyó la creación de “La Casa del Reguetón”, nombre con el que se identificó a Rumba Estéreo dentro de ese proceso. Según su testimonio, el locutor fue recordado por un estilo personal que mezclaba dichos populares, referencias a su madre y menciones constantes a Dios.

La historia detrás de su apodo

El apodo “El Gurú del Sabor” surgió por iniciativa del director de cine Víctor Gaviria - crédito @elgurudelsabor/Instagram
El apodo “El Gurú del Sabor” surgió por iniciativa del director de cine Víctor Gaviria - crédito @elgurudelsabor/Instagram

A Londoño casi nadie lo llamaba por su nombre. Según El Colombiano, el apodo “El Gurú del Sabor” surgió después de que el director de cine Víctor Gaviria lo llamara así tras la filmación del cortometraje Los habitantes de la noche.

En una entrevista compartida por Elkin Lavoe en Facebook, citada por ese medio, Londoño explicó el origen del sobrenombre: “A partir de ese momento nadie me volvió a decir Fernando ni el Príncipe del sabor, que así me denominaba yo cuando estaba en Todelar”.

Su trayectoria en radio había comenzado antes de convertirse en esa figura reconocible para varias generaciones de oyentes. El diario señaló que trabajó primero en La Voz de la Independencia, luego en La Voz de las Américas y después entró a Todelar. Más tarde se convirtió en el primer animador radial del FM en Estéreo Azul, donde presentaba “El sabor de los barrios”.

Eduardo Luis reveló que le debía su nombre artístico a "El Gurú del Sabor" - crédito @elgurudelsabor/Instagram
Eduardo Luis reveló que le debía su nombre artístico a "El Gurú del Sabor" - crédito @elgurudelsabor/Instagram

Antes de consolidarse en los micrófonos, había pasado por oficios ajenos a la radio. A los 19 años trabajó en marquetería, ebanistería y metalmecánica, mientras desarrollaba una habilidad que terminaría convirtiéndose en oficio: entretener a la gente.

Eduardo Luis López, hoy narrador de Win Sports y uno de quienes trabajaron con él en Rumba Estéreo, también lo recordó como un innovador. Citado por el medio, afirmó que Londoño incluso le dio su nombre artístico y resumió su influencia con una frase: “Toda la radio que existe hoy se la inventó él”.

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