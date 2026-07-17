Colombia

Gustavo Bolívar ‘estalló’ contra el Consejo de Estado por frenar el recorte al salario de los congresistas: “Qué desgracia”

El exdirector de Prosperidad Social aseguró que los legisladores deberían cobrar por sesión, ya que, según él, muchos apenas asisten a trabajar

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El Consejo de Estado suspendió el decreto de reducción de salario de los congresistas y Gustavo Bolívar rechazó la decisión - crédito @GustavoBolivar/X

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar cuestionó al Consejo de Estado por tomar la decisión de suspender de manera provisional el decreto presidencial que reducía el salario de los miembros del Congreso de la República.

La decisión judicial, adoptada a cuatro días de la instalación de la nueva legislatura, impide que a partir del 20 de julio de 2026 se aplique la eliminación de la prima de servicios, medida que recortaba en cerca de $18 millones los ingresos de los legisladores electos.

El pronunciamiento del excongresista se dio a conocer luego de que se hiciera público el auto firmado por el conjuez Héctor Santaella Quintero, de la Sección Segunda del Consejo de Estado de lo Contencioso Administrativo.

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El abogado asumió el estudio del caso debido a que la totalidad de los magistrados de dicha sección se declararon impedidos por tener salarios vinculados legalmente a los de los legisladores.

“Está del lado de los poderosos”: Bolívar se fue en contra del Consejo de Estado

Ante la determinación judicial de mantener los salarios de los congresistas en cerca de $55 millones mensuales, Gustavo Bolívar compartió en su cuenta en la red social X su rechazo.

“Durante años luchamos por bajar el salario a los Congresistas que es de 54 millones. No pudimos. El Congreso hundió todos los proyectos. Solo Petro fue capaz de hacerlo derogando el decreto de 2013 que les subió el 50%. Hoy el Consejo de Estado suspende el decreto. Desgracia infinita (sic)”, escribió Bolívar.

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Bolívar acompañó su mensaje con un video grabado mientras estaba en bicicleta, donde profundizó en la disparidad entre los salarios de las altas dignidades del Estado y el ingreso promedio de los trabajadores que devengan el salario mínimo.

El exsenador recordó sus intentos por modificar la ley de asignación salarial mediante proyectos de ley de su autoría que resultaron archivados por los propios congresistas bajo el argumento de no poder legislar en causa propia.

De acuerdo con Gustavo Bolívar, solo el Gobierno Petro logró disminuir esos ingresos mediante un decreto que ahora quedó suspendido - crédito @GustavoBolivar/X
De acuerdo con Gustavo Bolívar, solo el Gobierno Petro logró disminuir esos ingresos mediante un decreto que ahora quedó suspendido - crédito @GustavoBolivar/X

En el video, el exdirector de Prosperidad Social recordó cuando hizo lo posible por cambiar la modalidad de pago para los integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes: “Alguna vez propuse que nos pagaran a los congresistas por sesiones, porque es que aparte de que el salario es muy alto, la mayoría no va. Pregunten este semestre de elecciones cuántos fueron y cuántas veces, y les juro que si fueron una vez a la semana fue mucho”.

“Pregunten este semestre de elecciones cuántos fueron y cuántas veces, y les juro que si fueron una vez a la semana fue mucho. Les puedo jurar. Alguien con un derecho de petición a la Secretaría del Senado pregunte por la asistencia de los congresistas este semestre; es deplorable, de verdad”, señaló Bolívar.

Gustavo Bolívar cuestionó la decisión del Consejo de Estado sobre el salario de los congresistas y aseguró que refleja la desigualdad entre los ingresos de los legisladores y los trabajadores. Según dijo, mientras un ciudadano trabaja “de lunes a sábado” y dedica gran parte del día a su empleo y al transporte, un congresista recibe “el salario más alto”, aunque el Congreso sesiona “dos veces a la semana”.

Senador Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera del Senado
Gustavo Bolívar afirmó que muchos legisladores asisten muy pocas veces al Congreso, pese a recibir uno de los salarios más altos del Estado - crédito Senado

El exdirector del DPS afirmó que el alto tribunal terminó favoreciendo a quienes tienen mayores privilegios. Por eso, sostuvo que “no es la primera vez” que el Consejo de Estado adopta decisiones que, a su juicio, están “del lado de los poderosos”.

Además, Gustavo Bolívar aseguró que varias iniciativas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro para reducir la desigualdad fueron frenadas por el alto tribunal: “Ya son muchas, muchas las medidas que este gobierno implementó para acabar con la desigualdad que ustedes tumban”.

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