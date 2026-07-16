Rodrigo Lara defendió la candidatura de Alfredo Deluque y cuestionó que el Centro Democrático compita “a voto limpio” por la presidencia del Senado

La definición de la mesa directiva del Senado se convirtió en el primer pulso político entre el gobierno entrante y el Centro Democrático - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, lanzó una advertencia sobre la elección de la Presidencia del Senado, prevista para el próximo 20 de julio, y cuestionó la posibilidad de que el Centro Democrático decida disputar ese cargo “a voto limpio”, al considerar que ese escenario terminaría favoreciendo al Pacto Histórico y al gobierno saliente de Gustavo Petro.

Lara aseguró que el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella respalda la candidatura del senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, y pidió a las fuerzas políticas alcanzar un acuerdo que facilite el inicio del nuevo Ejecutivo con mayorías en el Congreso.

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“Nosotros somos muy respetuosos de la autonomía del Congreso de la República. El nombre del doctor Alfredo Deluque nos gusta y nos encantaría que todos aquellos que quieran acompañar este proyecto de Abelardo de la Espriella, que fue elegido por trece millones de colombianos, nos ayuden en la tarea y se haga esto más fácil”, afirmó.

Sin embargo, el punto que más llamó la atención de sus declaraciones fue la advertencia dirigida al uribismo. Lara dijo que no cree que el Centro Democrático esté dispuesto a competir sin un acuerdo político previo para la elección de la mesa directiva del Senado.

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Alfredo Deluque es el candidato respaldado por el gobierno entrante para asumir la Presidencia del Senado en el inicio del nuevo periodo legislativo - crédito Cámara de Representantes

“Me resisto a pensar que sea cierta la versión en el sentido de que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de julio. Eso implica, inexorablemente, una alianza con el gobierno de Petro y con el Pacto Histórico, porque no puede haber otro cálculo y no puede haber otra racionalidad”, sostuvo.

El ministro designado argumentó que, si el partido decide llevar la elección hasta una votación abierta, necesariamente tendría que buscar apoyos fuera del bloque que respalda al presidente electo, lo que, en su concepto, abriría la puerta a un entendimiento con el petrismo.

“Si un partido se va a voto limpio es porque tiene que ir a buscar los votos, y los votos disponibles son los del gobierno Petro, que estaría muy interesado, naturalmente, en sabotear al gobierno de Abelardo de la Espriella”, manifestó.

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Pese a esa advertencia, Lara dijo confiar en que el Centro Democrático no llegue a ese escenario.

“No creo que el Centro Democrático llegue a ese punto, porque no creo que llegue al punto de entregarle la victoria y la definición de estos asuntos al presidente Petro y al Pacto Histórico”, agregó.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó la candidatura de Alfredo Deluque y defendió la aspiración del Centro Democrático a presidir el Senado - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos

Las declaraciones se producen en medio de la disputa por la Presidencia del Senado, una elección que marcará el equilibrio de poder en el primer año legislativo del nuevo gobierno. Mientras la administración entrante impulsa a Alfredo Deluque, el Centro Democrático insiste en que, por ser la bancada oficialista más numerosa en esa corporación, debería encabezar el Senado con el senador Honorio Henríquez.

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La controversia también ha contado con pronunciamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien cuestionó la candidatura de Deluque y aseguró que el senador respaldó iniciativas del gobierno de Gustavo Petro, entre ellas la Ley de Paz Total.

Consultado sobre esas críticas, Lara respondió que históricamente los presidentes han participado en la construcción de acuerdos políticos para definir quién ocupa la Presidencia del Senado durante el primer año de gobierno.

“Históricamente, los presidentes deciden, básicamente, en ese pacto de trabajo que se sella con el Congreso, quién asume la Presidencia el primer año”, afirmó.

Como ejemplo, recordó que durante la administración de Andrés Pastrana, el senador Fabio Valencia Cossio presidió el Senado pese a que su partido no era mayoritario, y mencionó también el caso de Luis Alfredo Ramos, quien ocupó ese cargo durante el gobierno de Álvaro Uribe.

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Honorio Henríquez es el candidato del Centro Democrático para la Presidencia del Senado, cargo que se definirá el próximo 20 de julio - crédito Colprensa - Prensa Senado

Para Lara, esos antecedentes demuestran que la conformación de las mesas directivas responde a acuerdos de gobernabilidad más que a la fuerza numérica de cada bancada.

Finalmente, el ministro designado hizo un llamado a las distintas colectividades para respaldar al nuevo gobierno y evitar que la agenda legislativa enfrente obstáculos desde el comienzo del mandato.

“Aquí tenemos una tarea muy grande por delante. Hay que recuperar la seguridad, hay que recuperar la viabilidad del Estado colombiano. Hay mucha esperanza de los colombianos y mucha fe en este gobierno. Yo le pido a todos los partidos que ayudemos al presidente Abelardo de la Espriella a sacar adelante su programa de gobierno y que esto sea lo más fácil posible, y no con palos en la rueda”, concluyó Lara.

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