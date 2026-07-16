Tour de Francia EN VIVO, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto de la etapa 12 del Tour de Francia 2026.
La competencia se disputa entre Circuit Nevers Magny-Cours y llegada en Chalon-sur-Saône, en una jornada de 179,1 kilómetros y perfil favorable a un final al sprint.
El recorrido presenta 1.800 metros de desnivel y tres puertos categorizados, un diseño que abre la puerta a una fuga temprana, pero que, de acuerdo con la previsión del medio, apunta a convertirse en la última gran opción de los velocistas del pelotón en la segunda semana.
En la etapa 11 del Tour de Francia, el ciclista noruego Søren Wærenskjold se llevó la victoria con un ataque lejano en el esprint de Nevers y firmó una llegada que dejó intacta la clasificación general, con el corredor esloveno Tadej Pogačar todavía como líder. La jornada entre Vichy y Nevers, de 161 kilómetros, también entró en la historia por su velocidad: se corrió a una media de 50,9 kilómetros por hora, el registro más alto visto hasta ahora en la carrera.
El corredor noruego del Uno-X sorprendió al resto de los velocistas al lanzar su aceleración desde muy lejos y sostener la ventaja hasta la meta. El triunfo significó además su primera victoria de etapa en el Tour de Francia.
La general no sufrió cambios tras una etapa diseñada para velocistas y resuelta finalmente al esprint. Pogačar conservó el maillot amarillo después de una jornada sin diferencias entre los hombres que pelean por el primer puesto de la clasificación.
Favoritos a llevarse la etapa
Kilómetro 15: En el comienzo de la jornada, los ciclistas tendrán el primer reto en el esprint ubicado en Decize.
Dentro de los favoritos a llevarse dicho punto, y la jornada se encuentran el corredor belga Tim Merlier del Soudal Qick-Step, ganador de la etapa 7.
También dentro del listado se encuentra el neerlandés Olav Kooij del Decathlon CMA CGM Team, el belga del Alpecin-Premier Tech Jasper Philipsen, el eritreo Biniam Girmay del NSN Cycling Team, y el colombiano Fernando Gaviria del Caja Rural
Así va la clasificación general tras la etapa 11 del Tour de Francia
- 1.Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 36 horas; 17 minutos y 2 segundos.
- 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Team Visma | Lease a Bike): a 3 minutos y 36 segundos.
- 3. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 6 segundos.
- 4. Juan Ayuso (España - Lidl-Trek): a 4 minutos y 22 segundos
- 5. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMA): a 4 minutos y 35 segundos
- 6. Florian Lipowitz (Alemania - Red Bull Bora - Hansgorhe): a 4 minutos y 44 segundos.
- 7. Isaac del Toro (México- UAE Team Emirates - XRG): a 5 minutos y 8 segundos.
- 8. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl-Trek): a 5 minutos y 45 segundos.
- 9. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 6 minutos y 34 segundos.
- 10. Tom Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): a 11 minutos y 49 segundos.
- 11. Egan Bernal (Colombia - Netcompany INEOS): a 12 minutos y 15 segundos.
- 29. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 48 minutos y 13 segundos.
- 39. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 11 minutos y 3 segundos.
- 40. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 11 minutos y 44 segundos.
- 166. Fernando Gaviria (Colombia - Caja Rural Seguros): a 2 horas; 57 minutos y 21 segundos.
Así es la etapa 12 del Tour de Francia
‘La Grande Boucle’ contará con otra llegada en esprint
La transmisión de TV de la etapa comenzó a partir de las 6:00 a. m. (hora de Colombia) en Espn y Disney Plus Premium. Además Caracol Sports y RCN tendrán la cobertura de las novedades de la carrera.