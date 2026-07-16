Tour de Francia EN VIVO, etapa 12: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Egan Bernal sigue como el mejor latinoamericano en la etapa-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto de la etapa 12 del Tour de Francia 2026.

La competencia se disputa entre Circuit Nevers Magny-Cours y llegada en Chalon-sur-Saône, en una jornada de 179,1 kilómetros y perfil favorable a un final al sprint.

El recorrido presenta 1.800 metros de desnivel y tres puertos categorizados, un diseño que abre la puerta a una fuga temprana, pero que, de acuerdo con la previsión del medio, apunta a convertirse en la última gran opción de los velocistas del pelotón en la segunda semana.

En la etapa 11 del Tour de Francia, el ciclista noruego Søren Wærenskjold se llevó la victoria con un ataque lejano en el esprint de Nevers y firmó una llegada que dejó intacta la clasificación general, con el corredor esloveno Tadej Pogačar todavía como líder. La jornada entre Vichy y Nevers, de 161 kilómetros, también entró en la historia por su velocidad: se corrió a una media de 50,9 kilómetros por hora, el registro más alto visto hasta ahora en la carrera.

El corredor noruego del Uno-X sorprendió al resto de los velocistas al lanzar su aceleración desde muy lejos y sostener la ventaja hasta la meta. El triunfo significó además su primera victoria de etapa en el Tour de Francia.

La general no sufrió cambios tras una etapa diseñada para velocistas y resuelta finalmente al esprint. Pogačar conservó el maillot amarillo después de una jornada sin diferencias entre los hombres que pelean por el primer puesto de la clasificación.