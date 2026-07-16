Bebé nació en medio de un trancón en Bogotá: conductor de aplicación tuvo que asistir el parto

Un bebé nació dentro de un automóvil en pleno trancón de la avenida Suba con calle 127 en Bogotá, asistido por el caricaturista Edilberto Ardila "Argón", quien ayudó a la madre cuando las contracciones se intensificaron y no lograron llegar a la clínica a tiempo - crédito @PasaenBogota / X

Una congestión en la avenida Suba con calle 127, en el norte de Bogotá durante el 11 de julio de 2026, se transformó en escenario de un suceso poco común: un bebé nació dentro de un automóvil mientras el tráfico impidió llegar a una clínica.

Entre los protagonistas, Edilberto Ardila, conocido caricaturista santandereano bajo el seudónimo “Argón”, se vio inesperadamente en el papel de partero. Él mismo reconoció que su experiencia previa como padre fue lo que le permitió actuar: “Tranquilas, que yo soy experto, yo ya he recibido niños”, declaró, aunque luego aclaró que buscaba transmitir calma más que evidenciar una habilidad médica real, relató en entrevista con City TV.

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El parto en plena vía: detalles del momento crítico

La urgencia comenzó cuando la nieta de una conocida de Ardila, a quien llevaba a una cita de control de embarazo, le advirtió sobre el inicio de contracciones cada vez más frecuentes. Aunque los exámenes previos no indicaban un parto inminente, la situación cambió drásticamente en cuestión de minutos.

“El dolor fue tan intenso que mis familiares tuvieron que ayudarme a salir de la casa”, relató la madre del bebé.

El parto se dio en la avenida Suba con calle 127 - crédito @PasaenBogota / X

El conductor y la familia intentaron llegar rápidamente a la clínica, pero el tráfico bogotano no lo permitió. Varios motociclistas, entre ellos el padre del bebé, trataron de abrir paso entre los vehículos. Sin embargo, la congestión resultó insalvable y la emergencia se precipitó.

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La decisión y el nacimiento de Thiago Mateo

Ante la advertencia de la madre, Ardila detuvo el automóvil y se desplazó al asiento trasero. “Yo miré y le vi la cabecita al niño”, relató el caricaturista. Luego improvisó una barrera con un pañal limpio que llevaba la madre para evitar tocar al recién nacido con las manos sucias.

“Esperé a la siguiente contracción y le pedí que pujara. Apenas ayudé con un movimiento muy suave. El resto ocurrió solo”, recordó sobre el instante en que Thiago Mateo nació

Ardila relató que le habló instintivamente al recién nacido hasta que rompió en llanto y comenzó a respirar, según su relató le gritó al bebé: “Que llore, que llore, que llore”.

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El parto se dio en la avenida Suba con calle 127 - crédito @PasaenBogota / X

Con el bebé ya sobre el pecho de su madre, Ardila retomó el camino hasta la Clínica Cafam de la 127. El personal verificó el estado de salud de ambos. Según informaron las autoridades, tanto la madre como su hijo evolucionaron favorablemente tras la experiencia.

Testimonios de quienes vivieron la emergencia

La madre expresó públicamente su agradecimiento al caricaturista: “Fue una bendición gigante, o sea, fue como un ángel en el camino”. La familia reconoció que la intervención de Ardila, primero como chófer y luego como partero resultó decisiva.

Ardila, por su parte, confesó que solo al llegar a la clínica comprendió la magnitud del hecho. “Cuando bajé del carro y vi a la gente aplaudiendo, entendí que había ayudado a traer un bebé al mundo en plena calle” narró al canal local.

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Otro caso similar se presentó en el norte del país

La ciudadana y su bebé se encuentran en buen estado de salud, según informó el director del Dadis, Rafael Navarro - crédito @DadisCartagena/X

Una mujer dio a luz el 15 de julio frente a la Clínica Crecer de Cartagena, tras no ser admitida cuando buscaba atención urgente. La madre fue asistida en la vía pública, donde recostada en el suelo trajo al mundo a su hijo, según registraron videos de testigos que circularon en redes sociales.

Ambos permanecen hospitalizados bajo observación, recibiendo atención médica y psicosocial para garantizar su bienestar y un egreso seguro. El estado de salud de la madre y el recién nacido es estable, según confirmó el director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Rafael Navarro.

Las autoridades de salud investigan las circunstancias que impidieron el ingreso de la mujer a la clínica y aseguran seguimiento continuo para proteger la integridad de la madre y el bebé.

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