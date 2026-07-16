Piter Albeiro habría lanzado pulla a la selección Colombia tras el triunfo de Argentina: “La humildad solo crea conformistas”

Piter Albeiro habló de un curioso episodio que vivió en 'Sábados Felices' - crédito redes sociales

La indignación de los seguidores de la selección Colombia en el Mundial FIFA 2026 por los resultados obtenidos frente a Suiza, en octavos de final, parece no haber sanado del todo tras el reciente triunfo de la selección Argentina de fútbol, que disputará la final frente a España el próximo domingo 19 de julio a las 2:00 p. m.

A través de su cuenta de X, el comediante Piter Albeiro, recordado por su participación en programas como Sábados felices y ganador de Masterchef Celebrity, habría lanzado un duro comentario en contra de los jugadores de la Tricolor, por su desempeño en el mundial, dejándolos con el sueño a la mitad en los octavos de final.

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“Por eso ganan, porque son ‘sobrados’ porque se creen el cuento; a veces la humildad solo crea conformistas 🤔”, publicación que para sus seguidores fue contundente para los jugadores, duramente criticados por aparecer en fiestas días después de su eliminación.

Piter Albeiro habría lanzado pulla a la selección Colombia tras el triunfo de Argentina contra Inglaterra - crédito @PITERALBEIRO/X

Comentarios como: “El que sabe lo que tiene, sabe lo que le falta... Los argentinos saben cómo jugar para permitir que el goleador haga goles”; “Así es, lo que Argentina mostró hoy al mundo es para sentarse, aplaudir y aprender, no solo en el fútbol, aplica para la vida también”; “Creen en ellos, no se arrugan y ganan, tenemos que aprender de eso”, fueron algunos de los mensajes que sus seguidores dejaron.

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Carlos Antonio Vélez también criticó el desempeño de la selección Colombia

Para el periodista Carlos Antonio Vélez, el problema principal no fue solo el resultado ante Suiza, sino una falta estructural: “No tenemos técnico, no se engañen”.

Vélez consideró que la experiencia previa de Lorenzo no está a la altura de los futbolistas de élite colombianos, señalando que los jugadores necesitan técnicos de mayor jerarquía. “La experiencia que tenía era: dirigía Melgar de Arequipa”, afirmó, cuestionando la autoridad del entrenador ante un grupo acostumbrado a trabajar con figuras internacionales.

El comentarista también responsabilizó a Lorenzo por su insistencia en James Rodríguez, describiéndolo como un “capricho” que terminó afectando al equipo. “Pegado y aferrado a un capricho que se llama James Rodríguez”, dijo Vélez, sugiriendo que esa decisión pesó en la derrota.

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El periodista Carlos Antonio Vélez afirmó que la selección Colombia no tiene técnico - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el periodista criticó la cultura futbolística nacional, al señalar que en Colombia se celebra la eliminación y se tolera la derrota, lo que a su juicio impide competir por títulos. Propuso una renovación inmediata, sugiriendo dar paso a jugadores juveniles que han mostrado resultados en categorías menores.

Vélez cerró su intervención pidiendo un cambio de actitud y una reestructuración del plantel. “El día que nos pongamos serios y de verdad enfrentemos la situación tal cual es, ese día vamos a empezar a ganar”, sentenció el periodista, enfatizando la urgencia de un nuevo rumbo para la selección nacional.

Gustavo Puerta opinó sobre el desempeño de Colombia en el Mundial

La eliminación de la selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó a los jugadores con una sensación de vacío, según reconoció el volante Gustavo Puerta durante un homenaje en el Valle del Cauca.

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Gustavo Puerta admitió que la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un sabor amargo en la selección - crédito REUTERS/Lee Smith

El mediocampista reconoció que el equipo sentía que podía llegar más lejos, aunque también afirmó que la derrota mostró que aún faltan aspectos por mejorar para competir en instancias superiores.

Puerta explicó que, pese al orgullo por lo logrado, la caída fue una señal de que tanto los futbolistas como el país tienen margen de crecimiento. Destacó el apoyo de los aficionados, quienes acompañaron al equipo en todas las ciudades y ofrecieron un aliento constante. Según Puerta, esa presencia multiplicó la motivación del grupo.

El futbolista también señaló los sacrificios personales que exige la carrera profesional, recordando que muchos jugadores deben renunciar a momentos familiares clave. En el Mundial, Puerta disputó 470 minutos en cinco partidos y aportó una asistencia, consolidándose como figura destacada del equipo colombiano.

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