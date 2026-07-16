Estudiante fque hirió a su compañera de un disparo, llevo el arma al colegio porque sufría de matoneo, aseguró Mafe Carrascal

créditos archivo Colprensa / Álvaro Tavera | @mafecarrascalr/IG

Un incidente que se presentó en un colegio de la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, generó alarma entre la comunidad educativa y abrió un debate sobre la seguridad al interior de las instituciones escolares.

El caso se reportó la mañana del miércoles 15 de julio, luego de que un estudiante disparó un arma de fuego dentro del plantel y causó lesiones a una compañera.

El caso puso en evidencia preocupaciones de los padres de familia y la necesidad de revisar los protocolos de ingreso y control en los colegios de la ciudad, pero dejó algo más delicado de fondo como parte de la investigación: un presunto caso de bullying o matoneo.

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Así lo señaló en rueda de prensa la mañana del jueves 16 de julio de 2026 el coronel Jhon Fredy Zambrano López, comandante encargado de la Policia Metropolitana de Bogotá (Mebog).

El coronel Jhon Fredy Zambrano López, comandante encargado de la Policia Metropolitana de Bogotá (Mebog), brindó detalles del caso en rueda de prensa la mañana del jueves 16 de julio de 2026 - crédito Mebog

“Se logra establecer que el muchacho, el menor de edad, traslada esa arma de fuego dentro de su maleta hacia el colegio, hacia el centro educativo, al parecer por algunas intimidaciones que tenía el mismo, que estaba sufriendo el mismo adolescente por parte de otros compañeros”, inicia la declaración que respondió el alto oficial luego de que uno de los periodstas le preguntó por el caso, en medio de la presentación de los resultados del operativo que dsarticuló la red criminal conocida como ‘Los Seguros’, liderada por una madre y su hijo, y que se dedicaba al tráfico de drogas, además de torturar a sus víctimas en el sector del Siete de Agosto (localidad de Barrios Unidos).

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El coronel precisó que el menor de edad “ya estando en el salón, en medio de la manipulación de su maleta, genera una mala manipulación de esta arma de fuego y lamentablemente se acciona la misma, ocasionando lamentablemente la lesión en contra de la menor”.

Por todo lo anterior, una de las voces más críticas luego de conocerse el caso fue la congresista María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), que mencionó detalles adicionales y denunció la gravedad de los hechos que se presentaron en una de las aulas del plantel educativo.

“Un niño hijo de un policía en Bogotá, llevó la pistola al colegio en Kennedy y le disparó a una adolescente que está hospitalizada. Dicen que el niño sufría de matoneo”, escribió Carrascal en su cuenta de X la mañana del jueves 16 de julio de 2026, y de paso señaló que con casos como estos habría ejemplos de lo que podría ocurrir donde se llegara a legalizar el porte de armas de fuego, una de las propuestas más polémicas por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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- crédito @MafeCarrascal/X

“¿Siguen pensando que armar civiles es una buena idea? Le pregunto a los votantes de la ultraderecha. Esto no solo es responsabilidad de un colegio, ni de un padre, es responsabilidad de toda una sociedad”, señaló al final de su mensaje la senadora electa.

La menor fue atendida de inmediato y trasladada a un centro de salud, donde permanece fuera de peligro, según informó la Secretaría de Educación del Distrito en un comunicado divulgado horas después del hecho.

La madre de la estudiante herida expresó su indignación y cuestionó el funcionamiento de los controles de seguridad dentro de la institución.

“No sé qué está pasando en esa institución. ¿Por qué no hay seguridad con los alumnos? ¿Por qué un niño entra con un arma y ni siquiera los vigilantes se cercioran de lo que ingresan? ¿Para qué está un vigilante en un colegio, para solo abrir una puerta?”, declaró la madre en diálogo con Citynoticias de las 8, y pidió respuestas y acciones concretas para evitar que hechos similares se repitan.

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El pronunciamiento de la familia fue respaldado por otros miembros de la comunidad educativa, quienes también se mostraron preocupados por la posibilidad de que armas de fuego puedan ser introducidas sin supervisión a los colegios.

La situación llevó a la Secretaría de Educación a anunciar la apertura de una investigación interna, con el fin de establecer las circunstancias que permitieron el ingreso del arma y revisar la actuación del personal encargado de la vigilancia.

Una estudiante de un colegio en la localidad de Kennedy resultó herida con un arma de fuego que al parecer había sido ingresada por otro estudiante - crédito Secretaría de Educación

Por su parte, las autoridades judiciales y de infancia asumieron la investigación para determinar la responsabilidad del estudiante agresor, así como el origen y la procedencia del arma utilizada.

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La prioridad, según informó la Secretaría, es garantizar el bienestar y la recuperación de la menor afectada, así como reforzar los protocolos de seguridad y prevención en todas las instituciones educativas del Distrito.

La estudiante herida continúa bajo observación médica y, de acuerdo con el reporte oficial, su vida no corre peligro.

El colegio permanece bajo vigilancia mientras avanzan las investigaciones, y la Secretaría de Educación insistió en la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre padres, docentes, directivos y autoridades para garantizar entornos escolares seguros para todos los menores.