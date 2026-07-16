Adrián Magnoli aseguró que Néstor Lorenzo seguirá con la selección Colombia: de esto se habló entre el DT y Ramón Jesurún

Néstor Lorenzo llegó en 2023 a la dirección técnica de la selección Colombia, reemplazando a Reinaldo Rueda en el cargo - crédito Albert Gea/REUTERS

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), luego de la eliminación de la selección Colombia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en los octavos de final a manos de Suiza, empieza a planificar lo que será el próximo ciclo de Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo que se jugará en 2030.

Lo primero que deberá definir la FCF es la continuidad de Néstor Lorenzo o buscar su reemplazo antes de la primera fecha FIFA después del Mundial, la cual está programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Dos semanas después de la eliminación, Ramón Jesurún, presidente de la FCF, se reunió con el entrenador. Según el periodista de As Colombia, Adrián Magnoli, la renovación del contrato es un hecho.

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El comunicador dio nuevos detalles de la reunión entre el dirigente y el director técnico, revelando que lo principal fueron los amistosos que se jugarán en la penúltima fecha FIFA de 2026 y, además, la búsqueda de un nuevo asistente técnico, ante la salida de Amaranto Perea para ser entrenador de Independiente Medellín, y la de un nuevo preparador físico.

“Podemos confirmar que Lorenzo va a seguir en la selección Colombia. La reunión con Jesurún es para la continuidad de cara al futuro. Se habló a mediano, a corto plazo, a largo plazo, renovación del plantel y amistosos, fines de septiembre y principios de octubre es la fecha FIFA y se están hablando de los posibles amistosos”.

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