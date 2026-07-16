Colombia

Iván Cepeda se refirió a la polémica por aceptar curul en el Senado a pesar de no reconocer las elecciones: “Si De la Espriella la regresa, la devuelvo”

El excandidato presidencial dijo que asume la posición de desobediencia civil, porque el presidente electo va a ejercer sin respetar la soberanía y, por lo tanto, la Constitución Política

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Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE
Iván Cepedasosotuvo que solo renunciará a su curul en el Senado si Abelardo de la Espriella deja la Presidencia - crédito Sergio Acero/REUTERS/Juan Diego López/EFE

El senador Iván Cepeda anunció que encabezará la oposición al presidente electo Abelardo de la Espriella en Colombia y sostuvo que, aunque reconoce la validez legal de los escrutinios, no le concede legitimidad política, por lo que promoverá una agenda de resistencia y desobediencia civil frente a un gobierno que, a su juicio, comprometería la soberanía nacional.

Cepeda, en entrevista con Mañanas Blu, también rechazó que el progresismo esté fracturado tras la derrota electoral y afirmó que esa corriente obtuvo la votación más alta de su historia, con 12,7 millones de respaldos. A partir de ese resultado, presentó al Pacto Histórico como una fuerza “cohesionada, coherente” y anticipó que su prioridad será defender las reformas sociales y los avances que atribuye al actual ciclo político.

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Y agregó: “Pacto Histórico como partido político está hoy unido. Somos una formación política que tiene una dirección, que está preparando su congreso, que lo hará en los próximos, eh, meses. Y tenemos hoy la condición de ser la fuerza política más importante y más significativa del país”.

Cepeda aceptó su credencial, pero niega legitimidad política al presidente electo

Iván Cepeda ya tiene su credencial como congresista para el próximo periodo legislativo
Aunque no asistió al acto de entrega organizado por el CNE, Iván Cepeda ya tiene su credencial como senador para el próximo periodo legislativo, en representación de la curul de oposición - crédito @IvanCepedaCast/X

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la aparente contradicción entre recibir su credencial de senador y declararse en desobediencia civil frente al nuevo gobierno. Cepeda respondió que su investidura proviene directamente del voto popular y planteó que ese mismo criterio debería aplicarse al mandatario electo.

“Sí acepto la credencial, sí me la he ganado en las urnas, como él ha aceptado la suya. El doctor De la Espriella también recibió una credencial. Hay que recordarlo. Ahora, si el día de mañana él renuncia a su credencial, yo también renuncio a la mía. No tiene ningún problema”, dijo al medio.

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El senador basó su rechazo a la legitimidad de De la Espriella en la doble nacionalidad del presidente electo. Según explicó, el juramento de lealtad a Estados Unidos implicaría una subordinación de sus decisiones a intereses extranjeros.

“Para mí, él va a ejercer una presidencia que no respeta nuestra soberanía y, por lo tanto, nuestra Constitución. Y por lo tanto, asumo la posición de desobediencia civil”, afirmó Cepeda en el mismo diálogo.

A renglón seguido, se pronunció sobre los ataques del presidente electo a su persona: “El señor de la Espriella me ha llamado heredero de las Farc, públicamente. Lo hizo hace unos días. Hace unos días, después de esa declaración que usted dijo que supuestamente él se excusaba o se arrepentía, dijo eso. Entonces, no ha cambiado de actitud, nos está engañando, está diciéndole al país unas cosas y está haciendo otras. Eso no es honesto ni es leal”.

La desobediencia civil apuntará a medidas que afecten el Acuerdo de Paz de 2016

Además de garantizar la seguridad del presidente saliente (Petro) y el electo (De la Espriella), el ministro Sánchez afirmó que el trabajo en materia de seguridad desde la cartera de Defensa también cobija al excandidato presidencial Iván Cepeda - crédito Cristian Bayona
El excandidato presidencial dijo que asume la posición de desobediencia civil, porque el presidente electo va a ejercer sin respetar la soberanía y, por lo tanto la Constitución Política - crédito Cristian Bayona

El excandidato presidencial Iván Cepeda precisó que la desobediencia civil, en su interpretación, es un derecho respaldado por la Corte Constitucional para escenarios extremos. Bajo ese criterio, aseguró que no cooperará con órdenes que considere inconstitucionales, en especial si están dirigidas a desmontar lo construido en materia de paz.

“El día de mañana el señor De la Espriella intenta acabar con el acuerdo de paz. Nos vamos a rebelar contra eso porque es inconstitucional”, sostuvo. En esa misma línea, remarcó que el Acuerdo de Paz 2016 ya hace parte del bloque de constitucionalidad.

Como parte de esa estrategia, anunció que el Pacto Histórico pondrá en marcha un gabinete “alternativo” o de interlocución. Su función, según explicó, será responder con argumentos técnicos a cada medida ministerial que adopte el gobierno entrante.

El senador Iván Cepeda radicó un proyecto de ley para condenar los crímenes contra los procesos de paz
El senador Iván Cepeda señaló que no descarta trabajar con partidos de gobierno en el Senado - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Cepeda también dejó abierta la posibilidad de conversaciones con otras fuerzas políticas, incluido el Centro Democrático, para asuntos de control político en el Congreso de la República. “Nosotros no estamos cerrados a ningún diálogo político... Ya hay antecedentes de diálogos entre el sector de la derecha del uribismo y el progresismo. No es un hecho que sería inédito”, señaló.

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