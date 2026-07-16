Ministra de Justicia solicitó verificar plan de fuga en la cárcel de Itagüí: esto respondió el Inpec

El despliegue de operativos especiales, incremento de requisas y mayor control en los accesos modificaron la rutina en el penal de Itagüí luego de que la alerta sobre un posible intento de evasión llegara a las autoridades penitenciarias - crédito Colprensa/@cielo_rusinque/X

La ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque Urrego, informó que solicitó al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la verificación inmediata de la información que circuló sobre un presunto plan de fuga en el establecimiento penitenciario de Itagüí.

La instrucción se comunicó a través de la cuenta oficial de la funcionaria en la red social X, donde indicó que toda alerta sobre seguridad penitenciaria debe ser atendida con rigor y anticipación.

El reporte de Rusinque Urrego se dio luego de que surgieran versiones en medios de comunicación y denuncias ciudadanas sobre la posibilidad de un intento de fuga en el centro de reclusión. De acuerdo con lo anunciado, la ministra solicitó que el Inpec verifique de inmediato la información y que se mantenga un monitoreo permanente en el penal.

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Cielo Rusinque solicitó que el Inpec verifique de inmediato la información y que se mantenga un monitoreo permanente en el penal - crédito @cielo_rusinque/X

Como respuesta inicial, el Inpec informó la puesta en marcha de un conjunto de acciones preventivas para reforzar la seguridad del establecimiento de Itagüí. Entre las medidas adoptadas, la entidad indicó que se impartieron instrucciones de seguridad y alerta a todo el personal del penal, mientras el Director Regional Noroeste y una comisión de la Dirección General del Inpec fueron enviados al lugar para verificar los controles internos de seguridad.

La institución explicó que el refuerzo de seguridad incluye el traslado de los Grupos de Operaciones Especiales (Grope), con prioridad en los turnos nocturnos. Además, el establecimiento cuenta con un sistema de 36 cámaras de videovigilancia que funcionan de manera continua durante las 24 horas del día. También se incrementaron las requisas y los controles a automotores, visitantes y abogados que ingresan a la cárcel.

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El Inpec señaló que estas acciones se implementaron tras la instrucción directa de la ministra de Justicia encargada y que su propósito es prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad y el orden en el penal. La entidad agregó que se fortalecieron las medidas de seguridad en los traslados de internos por remisiones médicas y jurídicas, con el objetivo de minimizar riesgos de evasión durante esos procesos.

El Inpec señaló que estas acciones se implementaron tras la instrucción directa de la ministra de Justicia encargada y que su propósito es prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad y el orden en el penal - crédito Inpec

Adicionalmente, el Inpec dispuso que los funcionarios del penal refuercen los controles en los cambios de turno y salidas del establecimiento, para prevenir posibles ataques o atentados. La entidad también informó que mantiene coordinación con la fuerza pública y autoridades judiciales y locales, a fin de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en el penal.

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Por otra parte, Cielo Rusinque Urrego comunicó que se solicitó apoyo al Ministerio de Defensa y que se adelantan acciones preventivas con la Policía Nacional y la Procuraduría para fortalecer la seguridad perimetral del centro de reclusión. El Inpec precisó que el Director Regional del instituto se encuentra en gestiones con la Policía para establecer un tercer anillo de seguridad, bajo responsabilidad del Ejército Nacional.

En un comunicado público, los voceros del espacio de diálogo sociojurídico negaron la existencia de un plan de fuga en el establecimiento penitenciario de Itagüí. No obstante, las autoridades decidieron mantener la alerta y continuar con el refuerzo de los controles internos y externos hasta que se concluya la verificación de la información.

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El Inpec agradeció las denuncias ciudadanas que permitieron activar los protocolos de seguridad de manera inmediata. La entidad indicó que las acciones preventivas se orientan a salvaguardar la seguridad del penal, a garantizar el cumplimiento del régimen penitenciario y a mantener el control institucional frente a cualquier amenaza que pueda comprometer la custodia de las personas privadas de la libertad.

El Inpec precisó que el Director Regional del instituto se encuentra en gestiones con la Policía para establecer un tercer anillo de seguridad, bajo responsabilidad del Ejército Nacional - crédito Inpec

La ministra de Justicia encargada destacó que el monitoreo en el penal será permanente, con coordinación reforzada entre las autoridades penitenciarias, judiciales y locales. El objetivo, según lo indicado, es asegurar la tranquilidad de la ciudadanía y prevenir cualquier riesgo de alteración del orden en el establecimiento.

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Las medidas preventivas y el refuerzo de seguridad permanecerán activos mientras avanza la verificación sobre el presunto plan de fuga en el penal de Itagüí.