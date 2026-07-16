Colombia

Abogada de Epa Colombia reaccionó a los comentarios que recibe por ayudar a la empresaria a salir de la cárcel: “Déjeme a mí hacer mi tarea”

Wendy Herrera aseguró que hará todo lo posible para restituir los derechos de la bogotana, debido a la condena que purga. La ‘influencer’ ha estado envuelta en escándalos por su comportamiento en el centro penitenciario

Guardar
Google icon

Se defendió de los ataques y comentarios negativos por la defensa a la empresaria - crédito @rechismes/IG

La nueva defensa de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fijó una meta sin matices: Wendy Herrera aseguró que buscará su libertad con una estrategia distinta y prometió resultados “muy pronto”, en un momento en que la empresaria y creadora de contenido cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por delitos que su equipo considera sancionados de forma desproporcionada.

Herrera informó que sostuvo una entrevista de más de tres horas con Barrera Rojas y ratificó que seguirá al frente del caso. La penalista se presentó como parte de una defensa “firme” y “sólida”, mientras aumentaron las críticas públicas por su decisión de asumir la representación de la influenciadora y empresaria.

PUBLICIDAD

El caso se reactivó después de que la abogada anunciara en sus redes sociales que había tomado la defensa de la empresaria de keratinas. A partir de ese anuncio, dijo haber recibido mensajes de rechazo de personas que no comparten la posibilidad de que la bogotana recupere la libertad y que incluso evocaron cuestionamientos recientes sobre su comportamiento.

La abogada pidió apoyo en oración y resaltó que la fe puede romper imposibles en el camino hacia la libertad de su clienta - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram
La abogada pidió apoyo en oración y resaltó que la fe puede romper imposibles en el camino hacia la libertad de su clienta - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram

El eje de su mensaje combinó una reivindicación de su papel profesional y una promesa sobre el desenlace que buscará. “Yo soy abogada penalista, yo me dedico a sacar gente de la cárcel. Yo me dedico a garantizarle a la gente sus derechos”, afirmó Herrera.

PUBLICIDAD

La abogada sostuvo que con su llegada la defensa de Barrera Rojas entró en una etapa decisiva. En su intervención remarcó que no existe una única fórmula para asumir un caso penal y que la diferencia, según ella, está en la capacidad de quien litiga.

Los abogados que conocen el tema saben más que nadie los que litigan, saben que no hay una única defensa para defender a una persona. La habilidad es distinta. Los códigos son los mismos, pero la habilidad es distinta”, dijo.

Herrera insistió en que mantendrá el marco legal, pero buscará un cambio en la ejecución de la defensa. “Permanezco al frente de la defensa de Daneidy Barrera Rojas”, sostuvo, y agregó que el equipo sigue “trabajando por recobrar la libertad de Daneidy” tras reunirse con ella durante más de tres horas. También dejó una promesa directa: “muy pronto los resultados hablarán por mí”.

El miércoles 29 de enero de 2025, por medio de un comunicado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta a Daneidy Barrera Rojas por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas - créditos @epa_colombia/IG | Secretaría de Seguridad | Álvaro Tavera/Colprensa
El miércoles 29 de enero de 2025, por medio de un comunicado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta a Daneidy Barrera Rojas por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas - créditos @epa_colombia/IG | Secretaría de Seguridad | Álvaro Tavera/Colprensa

En su mensaje, la penalista dijo que asumió la defensa de Epa Colombia para buscar su libertad y vigilar que sus derechos sean respetados dentro del proceso, en un contexto en el que su decisión de representar a la empresaria generó una ola de críticas.

La defensa sostiene que la pena impuesta a Barrera Rojas excede la gravedad de los delitos por los que fue condenada. En ese punto, Herrera no detalló recursos concretos, pero insistió en que su tarea será encuadrar todas las actuaciones dentro de la ley y evitar vulneraciones.

“¿Y cuál es mi labor y mi tarea como profesional y como abogada penalista? Recobrar su libertad y garantizar que esos derechos sean respetados y que todas las actuaciones se enmarquen dentro de la ley y que no haya una violación a esos derechos”, señaló la letrada.

Epa Colombia - Fotos - Cárcel del Buen Pastor
La influencer deberá cumplir una condena de cinco años, tres meses y 15 días en prisión - crédito Inpec

Según la posición del equipo legal, la condena incluyó prisión y una sanción económica frente a cargos por daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines de terrorismo. Para la defensa, el foco está en la protección de derechos fundamentales de la empresaria.

La parte central de sus declaraciones estuvo dedicada a contestar a quienes rechazaron que haya tomado el caso. La abogada describió esas reacciones como ataques a su ejercicio profesional y pidió que se le permita desarrollar su trabajo sin interferencias externas.

“Estoy asombrada de leer personas que no están de acuerdo con que la Epa Colombia recobre su libertad y me escriben una cantidad de improperios”, afirmó. Luego agregó: “Está degradando mi actividad o mi desempeño como abogada y como profesional del derecho”.

Cárcel El Buen Pastor
'Epa Colombia' pagará su condena en esta prisión, inicialmente estuvo en El Buen Pastor y después fue trasladada a la escuela de Carabineros - crédito UTadeo

En ese mismo tramo, Herrera se presentó con sus especializaciones en Derecho Constitucional, Derecho Penal, Ciencias Políticas y Gobierno y Asuntos Públicos, además de una maestría en Perfilamiento Criminal y otra en curso en Derecho. En su defensa pública reiteró una consigna que, según dijo, repitió varias veces: “Déjenme hacer mi tarea”.

La declaración más contundente fue una promesa explícita sobre el objetivo del proceso: “Y vuelvo y le repito a los detractores: la voy a libertar, la voy a libertar, la voy a libertar. Te repito, la voy a liberar”, dijo. En otro momento de sus publicaciones, Herrera atribuyó las reacciones que recibió tras asumir la defensa a la envidia: “La envidia es un mal sobre la Tierra. Dios mío, dame paciencia con tantos envidiosos”, sostuvo.

Temas Relacionados

Epa ColombiaWendy HerreraAbogada Epa ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Etapa 12 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la clasificación general, y Fernando Gaviria sufrió dura caída

Con otra jornada llana en la ronda gala, el belga Tim Merlier conquistó su tercera victoria, mientras que el antioqueño del Caja Rural Seguros se accidentó en su llegada a la meta en Chalon-sur-Saône, y el zipaquireño del Netcompany Ineos sigue como mejor ubicado en la ronda francesa

Etapa 12 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la clasificación general, y Fernando Gaviria sufrió dura caída

Directora del Icfb enfrenta incidente de desacato por caso de menores cuyo paradero sigue sin esclarecerse

La funcionaria tendrá tres días para entregar explicaciones dentro del proceso iniciado por una orden judicial relacionada con dos hermanas que habrían sido trasladadas a México

Directora del Icfb enfrenta incidente de desacato por caso de menores cuyo paradero sigue sin esclarecerse

Otty Patiño negó que los diálogos con grupos armados impliquen impunidad o limiten a la fuerza pública: “No han tenido las manos amarradas”

El alto comisionado de Paz sostuvo que las conversaciones con estructuras ilegales apuntan a reducir violencias locales en regiones con abandono estatal y conflictos no resueltos, y descartó que el plan anule la capacidad operativa estatal

Otty Patiño negó que los diálogos con grupos armados impliquen impunidad o limiten a la fuerza pública: “No han tenido las manos amarradas”

Un nuevo episodio de violencia en Transmilenio en Bogotá fue captado cuando un hombre amenazó a un vigilante con un arma cortopunzante

El hecho se presentó cuando, al parecer, se le pidió al hombre que descendiera del vehículo luego de sorprenderlo durmiendo en el mismo

Un nuevo episodio de violencia en Transmilenio en Bogotá fue captado cuando un hombre amenazó a un vigilante con un arma cortopunzante

Congresistas le enviaron a Abelardo de la Espriella el ‘prontuario’ de investigaciones contra el Gobierno Petro: “Recopila graves irregularidades”

Desde el legislativo solicitaron incorporar nuevas revisiones sobre la administración saliente en temas estratégicos, mientras analizan el alcance y los retos que enfrentará el próximo ciclo presidencial

Congresistas le enviaron a Abelardo de la Espriella el ‘prontuario’ de investigaciones contra el Gobierno Petro: “Recopila graves irregularidades”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Rosalía trae el ‘Lux Tour’ a Colombia: estos son los horarios, recomendaciones y ‘fan actions’ planeados para el concierto

Rosalía trae el ‘Lux Tour’ a Colombia: estos son los horarios, recomendaciones y ‘fan actions’ planeados para el concierto

Piter Albeiro habría lanzado pulla a la selección Colombia tras el triunfo de Argentina: “La humildad solo crea conformistas”

Karol G le dijo a su equipo que “cancelaría” la gira para entrar a un ‘reality show’: la verdad detrás de este episodio que terminó en risas

Mabel Cartagena se sumó a la tendencia y dio fuerte opinión sobre las ‘tradwifes’: “Nadie me va a decir que mis derechos van a ser decididos”

Piter Albeiro lanzó pulla a profesor que se negó a comprarle panela a un vendedor que votó por De la Espriella: “Con maestros como ese”

Deportes

Etapa 12 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la clasificación general, y Fernando Gaviria sufrió dura caída

Etapa 12 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la clasificación general, y Fernando Gaviria sufrió dura caída

El ciclista colombiano Fernando Gaviria abandona el Tour de Francia 2026 por fractura de clavícula: el equipo Caja Rural Seguros lo confirmó

Este es el empresario colombiano que compró un equipo de fútbol en El Salvador: la inversión sería de más de un millón de dólares

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Así fue la fuerte caída de Fernando Gaviria en la etapa 12 del Tour de Francia 2026: el colombiano abandona la carrera con fractura de clavícula