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El ‘Pibe’ Valderrama destacó el papel de Lionel Messi tras la victoria de Argentina contra Inglaterra: “Tienen al mejor del mundo”

El exfutbolista colombiano elogió el desempeño físico y futbolístico de Messi, así como el temple colectivo del equipo argentino

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Carlos Valderrama en conferencia con micrófonos. Una pantalla proyecta a Messi en camiseta Argentina en estadio. Fondo: Copa Mundial FIFA 2026 y logos.
Carlos Valderrama analizó la figura de Lionel Messi luego del partido de Argentina vs Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al término del partido que selló la clasificación de Argentina a la final de la Copa Mundial 2026, Carlos “Pibe” Valderrama, comentarista de Fútbol de primera y leyenda de la selección Colombia, elogió la vigencia de Lionel Messi y el temple del equipo nacional.

En diálogo con Nicolás Mai para Central Deportiva, el exfutbolista colombiano destacó cómo la combinación entre experiencia y espíritu colectivo permitió revertir una semifinal adversa ante Inglaterra.

El ambiente se tornó denso cuando el conjunto inglés marcó el primer gol. Durante varios minutos, el silencio se apoderó de los hinchas argentinos, que vieron peligrar la ilusión de otra final mundialista. Sin embargo, como señaló Valderrama, el equipo supo sobreponerse: “Tienen equipo, tienen cuerpo técnico y tienen al mejor del mundo. Por eso hacen la diferencia”.

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A sus 39 años, Lionel Messi volvió a ser el factor diferencial de la selección. Valderrama subrayó la entrega física y futbolística del capitán. “No parece. No parece. No parece, no parece. Y eso también ayuda”, aseguró, sorprendido por el despliegue del argentino en el tramo decisivo del encuentro.

Carlos Valderrama destacó los cambios de Lionel Scaloni vs. Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Daniel Becerrill
Carlos Valderrama destacó los cambios de Lionel Scaloni vs. Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Daniel Becerrill

Para el colombiano, contar con el mejor del mundo fue clave: “Tienen el plus de que tienen al mejor del mundo y eso también ayuda”. Insistió en que esa presencia marca una distancia en los partidos grandes, especialmente cuando el resto del equipo responde con coraje y entrega.

Valderrama remarcó que la diferencia de Argentina no se limita a una sola figura. “Tienen equipo, tienen cuerpo técnico y tienen al mejor del mundo. Por eso hacen la diferencia”, repitió, dando valor al trabajo colectivo y a la conducción de Lionel Scaloni.

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El reconocimiento de Valderrama se sumó al clima de celebración que se vivió tras el pitazo final: “Cuando el árbitro marcó el final, no solo terminó un partido de 90 minutos. Nació otra historia para una generación que se niega a dejar de asombrar al mundo”.

Carlos Valderrama considera que el gol de Inglaterra benefició al estilo de juego de Argentina

Lionel Messi dio las dos asistencias con las que Argentina superó 2-1 a Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026 -crédito Nathan Ray Seebeck/Reuters
Lionel Messi dio las dos asistencias con las que Argentina superó 2-1 a Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026 -crédito Nathan Ray Seebeck/Reuters

El exfutbolista describió el primer tiempo como un duelo trabado, de mucha intensidad y pelea en el medio campo. “Un partido bravo, un partido bravo. Primer tiempo de, de barrio, como decimos, de pelea”, graficó Valderrama sobre el arranque del encuentro.

Ambos equipos mostraron cautela y no hubo grandes diferencias en los primeros 45 minutos. La tensión se palpaba en cada pelota dividida, y la definición parecía lejana.

El gol de Anthony Gordon a los 55 minutos obligó a la Albiceleste a buscar una reacción. Valderrama interpretó ese momento como un punto de inflexión: “Le convino el gol de Inglaterra, le convino, porque ahí cambió todo”.

Según su visión, el tanto inglés hizo que el equipo de Inglaterra retrocediera y apostara por la defensa, lo que permitió a Argentina avanzar con mayor determinación. “El equipo de ingleses se tiró para atrás, hicieron un cambio defensivo. Scaloni se dio cuenta y mete toda la gente”, explicó.

Fue entonces cuando Argentina asumió el protagonismo y transformó el partido en un asedio permanente. “Cada avance llevaba un mensaje silencioso: todavía había tiempo, todavía había esperanza”, se percibió en el relato posterior.

Valderrama también destacó la lectura de partido de Lionel Scaloni y su valentía para arriesgar en los cambios. “Los cambios de Scaloni fueron muy buenos porque fue pal ataque y no pensó en defensa, sino dijo: ‘Tengo que ganar’”, sostuvo.

La decisión del cuerpo técnico de sumar hombres en ofensiva resultó determinante. “Eso también es un premio para el técnico”, agregó el colombiano, reconociendo la apuesta por la victoria aun en circunstancias adversas.

El gol del empate, convertido por Enzo Fernández a cinco minutos del final, devolvió el alma a la selección y renovó la energía de todo el estadio. En los descuentos, Lautaro Martínez apareció de cabeza para sellar la victoria y desatar un grito que “también se escuchó en Las Malvinas”.

El ‘Pibe’ Valderrama evitó anticiparse para dar un campeón del Mundial 2026

Los equipos quieren alcanzar el máximo reconocimiento a nivel de selecciones en la edición 2026.
Argentina y España jugarán la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mirando al próximo desafío, Valderrama anticipó un duelo parejo ante España. “Se va a hacer parejo, pero tienen el plus de que tienen al mejor del mundo y eso también ayuda”, analizó.

Consideró que tanto Argentina como España llegaron a la final por méritos propios, sin haber perdido partidos, y que ambos practican un fútbol de alto nivel. “Son dos equipos que están ahí por mérito propio, son dos equipos que no han perdido y que juegan bien al fútbol”, opinó.

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