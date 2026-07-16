Rosalía trae el ‘Lux Tour’ a Colombia: estos son los horarios, recomendaciones y ‘fan actions’ planeados para el concierto

Rosalía aterriza en Bogotá con el Lux Tour, horarios, recomendaciones y fan actions para sus conciertos - crédito VisualesIA / Instagram

La cantante española Rosalía presenta en Bogotá dos conciertos del Lux Tour en el Movistar Arena, con una puesta en escena dividida en cuatro actos y un repertorio de 24 canciones.

La artista llegó a la capital colombiana el 15 de julio y confirmó su presencia mediante redes sociales, donde compartió una imagen de la bandera del país y un mensaje dirigido a sus seguidores: “Marica, ya estoy aquí y mañana SHOW!!!”.

La primera de las dos fechas se realiza este jueves 16 de julio y la segunda está programada para el sábado 18. La organización anunció que las puertas del Movistar Arena se abren a partir de las 7:00 p. m., mientras que la aparición de Rosalía en el escenario está prevista para las 9:00 p. m. El espectáculo contará con cuatro pausas para cambios de vestuario y escenografía, y la duración estimada se sitúa entre dos y tres horas.

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El Movistar Arena recibe a Rosalía el 16 y el 18 de julio, con espectáculos que incluyen cuatro actos y cambios de vestuario - crédito @rosalia.vt/Instagram

El acceso está permitido únicamente para mayores de 12 años acompañados de un adulto responsable, ambos con entrada válida para la localidad asignada. Habrá controles de seguridad en los accesos, y no se permitirá el ingreso de maletas grandes, mascotas, bebidas, alimentos, cámaras profesionales, drones, pancartas, pirotecnia ni prendas alusivas a equipos de fútbol. Se recomienda a los asistentes utilizar transporte público y acudir en compañía.

Uno de los elementos distintivos de los conciertos de Rosalía en Bogotá será la presencia de un Fan Action organizado por el fandom oficial de la artista en Colombia. El grupo confirmó que, durante ambas fechas del LUX Tour, los asistentes podrán participar en una acción especial durante la interpretación de Sauvignon blanc. Para ello, se distribuirán velitas conmemorativas que podrán ser reclamadas el 16 y 18 de julio en la puerta 8 del Movistar Arena, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.

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El fandom detalló: “¡Estamos a 1 día de iniciar el tour! Recuerda que tendremos el Fan Action para Sauvignon Blanc, si adquiriste o deseas una de las velitas, lee atentamente la siguiente información para saber cómo reclamarla. También tendremos una cantidad limitada de velitas disponibles para la venta en ambas fechas del LUX Tour”.

El concepto del espectáculo, descrito como una “ópera contemporánea”, incorpora una estética influida por referencias religiosas y se distancia de la etapa ‘Motomami’ de la artista. La producción está a cargo de la Heritage Orchestra, agrupación británica especializada en grandes montajes en vivo, y cuenta con coreografías del colectivo francés (La) Horde. Cada acto representa una faceta distinta de su repertorio y propone transiciones visuales y musicales.

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El fandom oficial de Rosalía en Colombia impulsa un Fan Action especial durante la canción Sauvignon blanc con entrega de velitas conmemorativas - crédito @rosalia.vt/Instagram

El setlist incluye 24 canciones, divididas en cuatro bloques, y repite la dinámica de las presentaciones anteriores de la gira internacional. En la segunda parte del show figuran temas como Berghain, Saoko, La fama y La combi Versace. El tercer bloque incorpora el “Confesionario”, un segmento donde la cantante suele invitar a otras artistas. En conciertos previos, la colombiana Karol G participó en esta sección. El cierre del evento contempla la interpretación de éxitos como Bizcochito, Despechá y Malamente, mientras que Magnolias suele ser la última canción de la noche.

Los boletos todavía están disponibles para ambas fechas, con precios que oscilan entre 282.000 y 588.100 pesos colombianos, según la ubicación. La organización enfatiza la importancia de cumplir con las normas de ingreso y señala que los menores deben estar acompañados en todo momento por un adulto responsable.

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La presencia de Rosalía en Bogotá marca una de las giras más esperadas del año en la ciudad, con un despliegue técnico y artístico que busca ofrecer una experiencia distinta a la habitual de conciertos pop. Además, la producción incluye elementos de música en vivo y diversas manifestaciones coreográficas, consolidando una propuesta escénica compleja en colaboración con equipos internacionales.

El repertorio del concierto abarca 24 canciones, incluyendo éxitos y la participación de artistas invitadas en el segmento del “Confesionario” - crédito Europa Press

Uno de los aspectos más comentados es la inclusión del “Confesionario”, una secuencia interactiva donde la artista dialoga con invitadas especiales. Este segmento ha generado gran expectativa entre los asistentes y seguidores, quienes especulan sobre posibles colaboraciones durante las funciones en la capital colombiana.

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