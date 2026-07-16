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Director deportivo del Vasco da Gama se refirió al colombiano Nelson Deossa: “Algunas filtraciones nos han perjudicado en el pasado”

El equipo de Río de Janeiro contemplaría el fichaje del volante con rodaje en la Liga EA Sports de España con el Real Betis de Sevilla

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La operación por Nelson Deossa quedó a la espera de que el Betis certifique las garantías y las formas de pago-crédito José Manuel Vidal/EFE
La operación por Nelson Deossa quedó a la espera de que el Betis certifique las garantías y las formas de pago-crédito José Manuel Vidal/EFE

El mercado de fichajes del fútbol internacional sigue en movimiento, y a pocos días de finalizar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la actividad deportiva en Sudamérica regresará con la Serie A de Brasil, y que cuenta con varios jugadores de nuestro país.

En este contexto, los futbolistas colombianos siguen cotizándose en el mercado, y uno de los equipos que cuenta con los servicios de jugadores “Cafeteros” es el Vasco da Gama de Río de Janeiro, y que según las versiones periodísticas tanto de Brasil como de España, estaría interesado en contar con el volante colombiano Nelson Deossa.

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Y en medio de la buena noticia sobre que el equipo de Río podrá invertir más dinero para reforzar el equipo, el director deportivo del Vasco Admar Lopes se refirió a un posible fichaje del exvolante de Atlético Nacional al “Gigante da Colina” (apodo del Vasco da Gama).

La operación por Nelson Deossa quedó a la espera de que el Betis certifique las garantías y las formas de pago-crédito Sergio Moraes/REUTERS
La operación por Nelson Deossa quedó a la espera de que el Betis certifique las garantías y las formas de pago-crédito Sergio Moraes/REUTERS

En la rueda de prensa, Lopes evitó profundizar sobre la negociación por Nelson Deossa, aunque confirmó que es un jugador seguido por el club y que encaja en el proyecto deportivo. Justificó su reserva en las filtraciones que, a su juicio, ya dañaron operaciones anteriores.

“Es un jugador al que seguimos, que nos gusta mucho y que valoramos; encaja en nuestro proyecto deportivo. No entraré en detalles sobre las negociaciones, ya que algunas filtraciones han perjudicado al Vasco en el pasado, y no haré nada que perjudique al Vasco da Gama”, dijo.

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Así van las negociaciones entre Vasco da Gama y Real Betis por Nelson Deossa

La salida de Nelson Deossa le permitiría al Real Betis liberar espacio salarial y una plaza de extracomunitario en este mercado-crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS
La salida de Nelson Deossa le permitiría al Real Betis liberar espacio salarial y una plaza de extracomunitario en este mercado-crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

El 16 de julio de 2026, el periodista Samuel Silva del diario ABC Sevilla informó que Real Betis y Vasco da Gama intercambian documentación para cerrar la salida del futbolista colombiano Nelson Deossa, a la espera de que el club verdiblanco certifique las garantías y las formas de pago.

La operación se reactivó en las últimas horas después de varios días de bloqueo por problemas institucionales del club brasileño. El acuerdo contempla que Deossa ponga rumbo a Vasco da Gama, el equipo que mantuvo el interés más firme y con el que, al igual que el Betis, el jugador ya alcanzó un entendimiento.

Los términos pactados se encuadran en una cesión con opción de compra que pasaría a ser obligatoria si se cumplen unos objetivos mínimos que, de acuerdo con fuentes de la operación citadas por el medio, serían alcanzables.

El cuadro de Sevilla espera incluso obtener una plusvalía tras haber invertido más de 11 millones de euros en su fichaje en la temporada 2024-2025, aunque su rendimiento no fue el esperado por los técnicos.

La salida del colombiano permitiría al club sevillano liberar espacio salarial y una plaza de extracomunitario para acometer otras incorporaciones en este mercado. En el lado brasileño, el regreso de Pedrinho Paulo de Oliveira al mando y el avance para que el inversor Marco Lamacchia adquiera la mayoría de la SAF del Vasco da Gama impulsaron una negociación que estuvo en riesgo durante días.

Además explicó las condiciones del negocio entre ambos equipos por la exfigura del Junior y de Atlético Nacional:

“Los términos de la operación será una cesión con opción de compra, aunque sería obligatoria en el caso de cumplirse unos objetivos mínimos que, según fuentes de la operación, serían alcanzables. De esta forma, el club verdiblanco incluso podría obtener una pequeña plusvalía, después de que el pasado verano invirtiera más de once millones de euros en el fichaje de Deossa, quien no ofreció el rendimiento esperado por los técnicos", explicaron.

Estadísticas de Nelson Deossa en la temporada 2025-2026

El colombiano jugó su primer partido en competición europea, tras perderse los partidos previos por problemas físicos - crédito @realbetisbalompie/Instagram
El colombiano tuvo una temporada regular en España, pero iría al fútbol brasileño - crédito @realbetisbalompie/Instagram

El mediocentro jugó un total de 33 partidos en 1.491 partidos, de los cuales no anotó goles, y realizó una aistencia en todas las competencias.

Fue en la Copa del Rey, en el partido por la segunda ronda de la competencia que reúne a todos los equipos de las divisiones del fútbol español, en la victoria por 4-1 ante Torrent, el 3 de diciembre de 2025.

  • 3 de diciembre de 2025 - Copa del Rey: 90 minutos y asistencia en el Torrent 1-4 Real Betis

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