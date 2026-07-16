Tras el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya, psicóloga forense explicó qué es el ‘stalking’: “Cómo comienza realmente la violencia”

El hoy detenido acusado por la Fiscalía de ser el asesino de Olaya Coronado fue identificado como Óscar Giovanny Marulanda - créditos Fiscalía General de la Nación | @saragomezpsicologaforense/IG

El asesinato de Rosa Mayerly Olaya Coronado en una de las sedes de Homecenter ubicada en el municipio de Soacha (Cundinamarca, y vecino a Bogotá) ha puesto en el centro del debate un patrón de violencia que, según la psicóloga forense Sara Gómez Arciniegas, resulta fundamental para comprender la raíz de este tipo de crímenes.

La especialista, reconocida por su trabajo en el análisis de delitos sexuales y violencia intrafamiliar, abordó el caso a través de una explicación que compartió el miércoles 15 de julio de 2026 en su cuenta de Instagram, en la que destacó el concepto de “stalking” como clave para entender lo ocurrido.

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De acuerdo con lo que detalló Gómez Arciniegas, la historia de Rosa Mayerly desmonta una de las creencias más arraigadas y peligrosas sobre la violencia contra las mujeres: la idea de que los casos de feminicidio siempre derivan de relaciones sentimentales previas o conflictos de pareja.

En este caso, la víctima, colaboradora en la reconocida tienda de cadena de elementos para construcción y el hogar, fue asesinada con arma cortopunzante por Óscar Giovanny Marulanda, un hombre que la acosó y persiguió durante varios meses luego de que ella rechazara sus intentos de iniciar una relación.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación y testimonios de sus familiares, nunca existió vínculo sentimental entre ambos.

La publicación de la psicóloga forense puntualizó que la pregunta central no debe limitarse a por qué ocurrió el feminicidio, sino que debe abordar cómo es posible que una persona desarrolle una fijación tan intensa por alguien con quien nunca mantuvo una relación.

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Gómez explicó qué es el stalking en una publicacón que compartió en su perfil de Instagram el 15 de julio de 2026 - crédito @saragomezpsicologaforense/IG

En palabras de Gómez Arciniegas, allí radica uno de los aspectos más complejos de la psicología forense y, para comprenderlo, introduce un concepto que califica como “importante”: el “stalking”.

Caso Rosa Mayerly Olaya: ¿Qué es el ‘stalking’?

Según la experta, el stalking es un patrón persistente de vigilancia, seguimiento, contacto no deseado o persecución que continúa pese al rechazo de la otra persona.

“La evidencia muestra que estas conductas pueden representar un importante factor de riesgo para futuras formas de violencia”, explicó Gómez Arciniegas en su mensaje.

Este patrón, añadió la experta, suele confundirse con insistencia o romanticismo en la cultura popular, lo que agrava el problema.

“No se rinde”, “está enamorado”, “solo quiere hablar” son frases que, según la psicóloga forense, muchas veces camuflan una vulneración de límites y una invasión a la autonomía de la víctima.

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La especialista advierte que el problema no radica en el rechazo en sí mismo, ya que este forma parte de cualquier relación humana.

El verdadero riesgo surge cuando la persona acosadora interpreta el rechazo no como un límite legítimo, sino como una amenaza, una humillación o una pérdida de control que debe corregirse. Es en ese punto donde ciertas dinámicas pueden escalar hacia formas más graves de violencia, como ocurrió en el caso de Rosa Mayerly Olaya.

Gómez Arciniegas hizo hincapié en que la historia de la víctima muestra la importancia de dejar de normalizar conductas que invaden, persiguen y desconocen un “no”.

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Los investigadores registraron que el 12 de junio el sospechoso entró al comercio donde ella trabajaba y la agredió; la atención de urgencia no evitó el fallecimiento por la gravedad de las lesiones - crédito Fiscalía General de la Nación

La violencia extrema, señala la experta, rara vez aparece de manera repentina; en la mayoría de los casos, comienza cuando una persona deja de reconocer el derecho del otro a decidir.

“Muchas veces la violencia extrema no aparece de un día para otro, sino que comienza cuando alguien deja de reconocer el derecho del otro a decidir”, indicó la psicóloga en su publicación.

En el caso de Soacha, la investigación determinó que luego del rechazo, Óscar Giovanny Marulanda inició una serie de conductas persistentes de seguimiento, hostigamiento e intimidación hacia Rosa Mayerly, todas reportadas por la Fiscalía antes del ataque fatal.

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Este patrón de acoso, según la literatura científica citada por Gómez Arciniegas, responde a patrones psicológicos muy fuertes en los agresores, como el rechazo constante a aceptar un “no”, la necesidad de control, las ideas de derecho sobre la otra persona, la cosificación y la intolerancia al rechazo.

La experta advierte que una de las dificultades más grandes para la prevención de estos hechos reside en la tendencia social a minimizar o romantizar la insistencia del acosador, sin reconocer que se trata de una vulneración grave de los límites personales.

“Estamos hablando realmente de una vulneración de límites”, recalcó Gómez Arciniegas al referirse al caso.

En su análisis, la psicóloga forense insiste en que la prioridad debe ser siempre respetar la decisión del otro y frenar cualquier intento de cosificación o control.

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La concejala por Bogotá Heidy Sánchez se refirió desde su perfil de X al feminicidio de Rosa Mayerly Olaya al señalar los peligros que corren las mujeres a diario en el país - crédito @heidy_up/X

Cuando determinadas distorsiones cognitivas aparecen en el agresor, la prioridad deja de ser el respeto por la autonomía ajena y se convierte en una búsqueda obsesiva por recuperar el control perdido.

El caso de Rosa Mayerly Olaya Coronado evidencia, según Sara Gómez Arciniegas, la urgencia de atender los primeros signos de acoso y vigilancia persistente, pero también se menciona la responsabilidad de las autoridades, dado que varios feminicidios se han reportado a pesar de que las víctimas pusieron en conocimiento la Policía y la Fiscalía dichas conductas.