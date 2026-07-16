Más de 250.000 clientes del Banco Itaú pasarán al Banco de Bogotá desde agosto de 2026: “Es como cuando te bajas de un avión y te montas en otro”

Más de 250.000 clientes de banca personal de Itaú pasarán a Banco de Bogotá en agosto tras la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia - crédito Pilar Olivares/Reuters/Google Maps

En agosto de 2026, más de 250.000 clientes de banca personal de Itaú pasarán a Banco de Bogotá tras la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia para la cesión de la operación minorista, una integración con la que la entidad del Grupo Aval ampliará su escala en cuentas, créditos y tarjetas mientras Itaú conservará su negocio corporativo.

La operación le permitirá al banco sumar 270.000 clientes, una cartera cercana a $6,5 billones y depósitos por $4,1 billones, de acuerdo con la información divulgada por la entidad colombiana.

Con esa incorporación, además, espera llegar a 4,12 millones de tarjetas activas en Colombia, desde una base actual de 1,11 millones de crédito y 2,66 millones de débito.

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El traslado abarcará cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y otros productos de personas naturales. Según explicó Juan Carlos Echeverry, presidente de Banco de Bogotá, en entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio, la migración tecnológica se hará en las próximas semanas y los usuarios deberán operar desde ese momento en los canales del nuevo banco.

“Lo primero que tienen que hacer es activar los canales digitales y consultar sus productos en el app de la banca móvil del Banco de Bogotá”, dijo el directivo.

También afirmó que, una vez se concrete la transición, “la misma información que tenían allá estará aquí: sus depósitos, créditos, tarjetas y demás productos”.

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La aplicación de Itaú dejará de usarse cuando se active la transición y los clientes deberán operar desde la app de Banco de Bogotá - crédito Europa Press

Echeverry señaló que no habrá un período de convivencia entre las plataformas de las dos entidades. La aplicación de Itaú para personas naturales dejará de ser el canal de operación de esos clientes y, de inmediato, se activará la del grupo Aval.

“Se activa inmediatamente la de Aval. Es como cuando te bajas de un avión y te montas en otro. Desde ese momento funcionas con el nuevo avión”, dijo al medio.

Eso implica que los usuarios deberán descargar o activar la aplicación del Banco de Bogotá para consultar saldos, hacer transferencias y administrar sus productos.

El banco aseguró que desde el primer día los nuevos clientes podrán revisar sus saldos y obligaciones en la App Banca Móvil, en cajeros y en oficinas.

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La entidad también informó que todos los detalles, preguntas frecuentes y actualizaciones del proceso estarán disponibles en su sitio oficial de bienvenida para clientes de Itaú.

La autorización de la Superintendencia Financiera cubre la adquisición de la banca minorista de Itaú en Colombia y Panamá. Según la entidad, el regulador validó que la transacción no genera riesgos para el sistema financiero ni para los clientes.

El acuerdo es parcial y excluye la banca corporativa de Itaú. Echeverry subrayó ese punto al afirmar: “Ellos mantienen el Banco Itaú, es un banco por el que tenemos inmenso cariño, inmenso respeto. Ellos mantienen la banca empresarial, pero los clientes de personas naturales vienen al Banco de Bogotá”.

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La migración de clientes de Itaú a Banco de Bogotá incluirá cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios y otros productos de personas naturales - crédito Luisa González/Reuters

Para recibir a los nuevos usuarios, el banco pondrá a disposición más de 400 oficinas y cerca de 2.700 cajeros automáticos en todo el país, además de servicios complementarios como Aval Fiduciaria y Aval Casa de Bolsa.

La entidad también destacó que tiene presencia en 1.034 municipios y operación internacional a través de su sucursal en Miami y Banco de Bogotá Panamá.

Echeverry dijo que la preparación incluyó 300 personas dedicadas dentro del banco y la contratación de 150 gerentes comerciales para atender de manera exclusiva a los clientes que llegan desde Itaú. En una comunicación institucional, el banco indicó que más de 11.000 colaboradores estarán disponibles para acompañar la transición.

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La entidad insistió en que los productos migrarán con su información completa. “Cada cliente pasa con sus saldos al Banco de Bogotá. Desde el primer momento los podrá consultar en la banca móvil, en cajeros y en oficinas para que se sienta completamente acogido”, sostuvo Echeverry.

El valor definitivo de la transacción todavía no ha sido revelado porque, según las compañías, se calculará cuando cierre la operación con base en el valor en libros de los activos y pasivos objeto de cesión. Aun así, el presidente del banco reconoció que se trata de “una cifra superior a los 400 millones de dólares”.

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Itaú conservará su banca corporativa, mientras Banco de Bogotá incorporará a los clientes de personas naturales en esta operación parcial, indicó el presidente del Banco de Bogotá Juan Carlos Echeverry - crédito John Vizcaino/Reuters

La incorporación de la banca personal de Itaú forma parte de una de las principales apuestas de crecimiento del Grupo Aval. María Lorena Gutiérrez, presidenta del conglomerado, había señalado en el primer trimestre que la adquisición refuerza el enfoque del Banco de Bogotá en el segmento de clientes de altos ingresos y fortalece su posición competitiva en Colombia.

El contexto financiero de ambas entidades también marca la dimensión del negocio. Al cierre del primer trimestre, Itaú reportó pérdidas por $15.190 millones y profundizó su enfoque en el segmento corporativo, mientras Banco de Bogotá registró utilidades por $353.931 millones, lo que lo ubicó como la tercera entidad con mayores ganancias a marzo.

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Para atender dudas del proceso, el banco habilitó la línea (601) 382 0000, su red nacional de oficinas y las líneas oficiales de WhatsApp 318 281 4679 y 317 654 6111.

La entidad advirtió que nunca solicitará claves, códigos de seguridad, tokens, números completos de tarjetas, fechas de vencimiento ni información financiera confidencial por correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp, llamadas no verificadas o enlaces externos.