Colombia

Gustavo Petro ordenó al Pacto Histórico acatar sus órdenes ante posible riesgo de su personería jurídica: “Impartiré instrucciones”

En una publicación en X, el mandatario saliente dijo que citará a encuentros con congresistas y dará lineamientos para responder a procesos admitidos en el Consejo de Estado que revisan la incorporación de Colombia Humana a la alianza

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Gustavo Petro advirtió que el Pacto Histórico enfrentará una agresión contra su estabilidad jurídica. - crédito Luisa González/Reuters/Pacto Histórico Facebook
Gustavo Petro advirtió que el Pacto Histórico enfrentará una agresión contra su estabilidad jurídica. - crédito Luisa González/Reuters/Pacto Histórico Facebook

La advertencia del presidente saliente Gustavo Petro sacudió al bloque del Pacto Histórico en un momento clave para la coalición. A solo días de dejar la Presidencia, el jefe de Estado saliente utilizó su cuenta de X para alertar sobre una inminente “agresión” a la estabilidad jurídica de la alianza, asegurando que convocará a reuniones e impartirá instrucciones a la bancada para enfrentar los desafíos legales que se avecinan.

Petro expresó que la bancada será objeto de nuevos ataques a su base legal y anticipó medidas inmediatas por parte para proteger el que ahora sería el partido de oposición al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella.

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“Le.indico a la bancada del.Pacto que va ser agredidos en su estabilidad jurídica de nuevo, que tendré reunión con sus compromisos e impartiré instrucciones que espero sean catadas sobre los días por venir (sic)”, declaró el mandatario saliente en su cuenta de X.

El origen de la alerta presidencial radica en dos demandas aceptadas por el Consejo de Estado. Los recursos, presentados por el estudiante de Derecho Samuel Ortiz y revelados por la revista Semana, apuntan directamente al proceso que permitió la incorporación del movimiento Colombia Humana dentro de la coalición Pacto Histórico.

Petro anunció reuniones e instrucciones para la bancada del Pacto Histórico ante los desafíos legales - crédito X
Petro anunció reuniones e instrucciones para la bancada del Pacto Histórico ante los desafíos legales - crédito X

El primer recurso, admitido el 6 de julio por el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, busca anular la Resolución 11232 del 4 de diciembre de 2025. Esta resolución, emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), autorizó la reforma estatutaria que formalizó la adhesión de Colombia Humana al Pacto Histórico.

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El demandante alega que la asamblea extraordinaria que aprobó la modificación fue convocada por un órgano carente de legitimidad y atribuciones dentro de la estructura partidaria.

Admitir la demanda presentada por Samuel Alejandro Ortiz Mancipe con la cual pide anularla Resolución 11232 de 4 de diciembre de 2025 «por medio de la cual esta Corporación ordena el REGISTRO de la modificación estatutaria contenida en el acta de asamblea extraordinaria del Movimiento Político Colombia Humana llevada a cabo el día veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinticinco (2025), bajo radicado CNE-E-DG-2025-027756», proferida por el Consejo Nacional Electoral”, señala el fallo.

El segundo recurso, admitido al día siguiente, solicita la nulidad de las resoluciones 1299 y 1629, también del CNE, que avalaron la fusión por absorción del Movimiento Colombia Humana al Pacto Histórico.

El Consejo de Estado admitió un recurso contra la Resolución 11232 del CNE sobre la reforma estatutaria de Colombia Humana - crédito Presidencia de la República
El Consejo de Estado admitió un recurso contra la Resolución 11232 del CNE sobre la reforma estatutaria de Colombia Humana - crédito Presidencia de la República

Según Ortiz, estos actos administrativos fueron expedidos con infracción de normas superiores y sin una motivación adecuada, ya que primero se aprobó la absorción y luego se rechazaron los recursos de reposición presentados ante el primer acto.

“La Asamblea Nacional Extraordinaria que aprobó la reforma del artículo 72 de los estatutos y, luego, ratificó la fusión fue convocada por la denominada Dirección Nacional del Poder Popular Constituyente, instancia que no estaba prevista en la estructura orgánica de Colombia Humana ni tenía competencia para citar al máximo órgano de dirección”, señaló el joven en su demanda.

En síntesis, las demandas aceptadas ponen bajo revisión la legalidad de los actos que consolidaron la unión entre Colombia Humana y el Pacto Histórico. El Consejo de Estado deberá determinar si se incumplieron los estatutos internos y si la coalición conserva su personería jurídica.

Mientras tanto, la bancada queda a la expectativa de las instrucciones de su máximo líder, en un escenario cargado de incertidumbre política y jurídica.

Entretanto, las críticas siguen centradas en el senador de la República Iván Cepeda y su anterior fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué, que aceptaron sus credenciales como congresistas de oposición pese a haber declarado públicamente no reconocen el resultado de los comicios del 21 de junio.

De hecho, el reelecto senador ha insistido en manejar la desobediencia civil ante el nuevo mandatario, al que ha acusado públicamente de intentar violar la Constitución Política de Colombia y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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