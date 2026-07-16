Presidencia del Senado: estos son los perfiles de los candidatos a ocupar el máximo cargo del legislativo en 2026

La disputa por la primera presidencia del Senado en el periodo 2026 - 2030 tiene como protagonistas a Alfredo Deluque (Partido de la U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático) - crédito Visuales IA/Prensa Senado - Colprensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 20 de julio de 2026 no solo se conmemora el Día de la Independencia de Colombia. También, esta fijado la instalación del nuevo Congreso de la República, lo que marcará el inicio del periodo de sesiones legislativas entre 2026 y 2030, respectivamente.

103 senadores y 188 representantes a la Cámara se posesionarán, tras haber sido elegidos en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo de 2026 para el cuatrienio mencionado.

En esa sesión no solo se dará el último discurso del presidente Gustavo Petro ante la rama legislativa, sino que se realizará la escogencia de las nuevas Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Representantes.

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Para la primera corporación, la puja por la Presidencia está contemplada entre dos opciones: Alfredo Deluque (Partido de la U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático).

El primero cuenta con el respaldo del gobierno electo de Abelardo de la Espriella. Así mismo, varias colectividades como el Partido de la U, Partido Conservador, Cambio Radical y Salvación Nacional anunciaron su respaldo de forma oficial.

Mientras que el segundo es respaldado únicamente por los integrantes de su colectividad, bajo el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta que es uno de los movimientos políticos con mayor número de curules en el Senado y fue el primer movimiento que se declaró como oficialista de De la Espriella.

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El respaldo de De la Espriella a la figura de Deluque ha generado tensiones entre ambos bandos políticos. Mientras que los primeros resaltan la capacidad de Deluque para el trámite de los proyectos a presentarse al inicio del Gobierno de De la Espriella, los segundos rememoran que, al ser uno de los partidos con mayor participación, tendrían la primera opción de ocupar la máxima dirigencia.

Sin embargo, aún hay otras colectividades que no han anunciado su posición frente a la Presidencia del Senado como el Partido Liberal, el Partido Mira, Dignidad y Compromiso, Alianza Verde y el Pacto Histórico, está última declarada en oposición.

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¿Quién es Alfredo Deluque?

Nacido en Riohacha, departamento de La Guajira (norte de Colombia), el 21 de febrero de 1977, Alfredo Rafael Deluque Zuleta es egresado de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una especialización en Derecho de las Telecomunicaciones y una maestría en Derecho Económico con énfasis en comercio e inversión internacional.

Antes de iniciar su trayectoria legislativa, trabajó en el sector público y en el privado. Comenzó su carrera jurídica en despachos judiciales y después se vinculó al sector de las telecomunicaciones.

En ese campo ocupó cargos directivos en Superview y Telmex Colombia. En esta última empresa fue gerente de asuntos regulatorios para televisión por suscripción y representante legal suplente.

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También estuvo al frente de la Asociación de Televisión por Suscripción y Satelital de Colombia. Esa etapa antecedió su entrada formal a la política electoral.

Su carrera en el Congreso comenzó en 2010, cuando fue elegido representante a la Cámara por La Guajira. Permaneció durante tres periodos consecutivos en esa corporación y fue vocero de la bancada del Partido de la U.

Entre 2015 y 2016 ocupó la Presidencia de la Cámara de Representantes. Desde ese cargo dirigió el trámite de proyectos legislativos y participó en las comisiones Primera y Segunda, además de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

En 2022, dio el salto definitivo al Senado con más de 79.000 votos. Ese resultado marcó el regreso de La Guajira a una curul propia en la cámara alta tras más de una década sin representación directa.

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Para el 2026, Deluque fue reelegido en el cargo con más de 113.000 votos, lo que fortaleció su posición como uno de los congresistas más apoyados en el país.

¿Quién es Honorio Henríquez?

Honorio Miguel Henríquez Pinedo nació el 24 de julio de 1971 en Santa Marta (Colombia).

Es abogado de la Universidad de La Sabana y tiene una especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Universidad Javeriana. Además, cursó estudios de Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra y realizó un diplomado en Liderazgo y Gobierno Municipal en la Universidad de La Sabana.

Su formación también incluye seminarios sobre Sociedad, Gobierno y Fuerza Pública en Situaciones de Emergencia, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ambos en la Escuela Superior de Guerra, y Prevención y Seguridad Personal de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

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En 2003 se desempeñó como secretario general del Ministerio del Interior y de Justicia durante el primer gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

Antes de llegar al Senado, dirigió la Escuela Superior de Administración Pública entre 2006 y 2012. En enero de 2006, mientras ocupaba ese cargo, el presidente lo nombró gobernador encargado de Córdoba para llenar la vacante que dejó la nulidad de la elección de Libardo López.

Desde el 2014, se encuentra en el Senado de la República, donde ha sido partícipe de decisiones recientes sobre las reformas laboral, de salud y pensional del gobierno de Gustavo Petro.

No obstante, en 2018 el Consejo de Estado anuló su elección por irregularidades en los escrutinios, una decisión que lo dejó menos de un año por fuera del Congreso.

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