Colombia

Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior, cuestionó a Petro luego de anunciarse que Beto Coral será deportado: “Irá a recogerlo al aeropuerto”

La exconcejal hizo una comparación con el caso de otro connacional: Joan Sebastián Durán Guerrero

Guardar
Google icon
créditos @betocoralg/IG | Cristian Bayona / Colprensa | Concejo de Bogotá
créditos @betocoralg/IG | Cristian Bayona / Colprensa | Concejo de Bogotá

En medio de las reacciones al anuncio por parte del presidente Gustavo Petro sobre el activista colombiano Franklin Humberto “Beto” Coral, y que será deportado el jueves 16 de julio de 2026 a Colombia por orden de las autoridades de Estados Unidos, una de las voces más críticas en contra del jefe de Estado fue la exconcejal y hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti.

La excabildante del Centro Democrático cuestionó al mandatario e hizo una comparación con el caso de otro connacional y la relación con sus posiciones políticas: Joan Sebastián Durán Guerrero, el bumangués de 26 años que fue víctima de impactos de bala por parte de un agente de ICE la mañana del lunes 13 de julio de 2026, en medio de un operativo que se desarrollaba en una de las calles de Biddeford, en el estado de Maine.

PUBLICIDAD

“La vida es muy dura: Joan Sebastián era abelardista y Beto Coral súper petrista y Petro en sus 4 años de gobierno jamás lo nombro de nada. Beto soñaba con trabajar en el consulado de Colombia en Miami. Pero hoy que lo deportaron, Petro entonces irá a recogerlo al aeropuerto”, apuntó Benedetti hacia el presidente.

Al final la hermana del ministro Benedetti sentenció: “Ahora a Petro si le parece que @Betocoralg es un héroe”.

Benedetti se refirió al anunció la mañana del jueves 16 de julio de 2026 vía X - crédito @AngelaBenedet/X
Benedetti se refirió al anunció la mañana del jueves 16 de julio de 2026 vía X - crédito @AngelaBenedet/X

Coral será deportado tras pasar un mes bajo detención migratoria. El traslado, que incluye a otros 92 colombianos en condición irregular, se efectuó en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), según confirmó el Gobierno nacional, destacó un informe de Bluradio.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Deportación de Beto CoralGustavo PetroÁngela BenedettiJoan Sebastián Durán GuerreroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda se refirió a la aceptación de su curul por el Estatuto de Oposición: “Gané la credencial en las urnas; si De la Espriella la regresa, la devuelvo”

El excandidato presidencial dijo que asume la posición de desobediencia civil, porque el presidente electo va a ejercer sin respetar la soberanía y, por lo tanto la Constitución Política

Iván Cepeda se refirió a la aceptación de su curul por el Estatuto de Oposición: “Gané la credencial en las urnas; si De la Espriella la regresa, la devuelvo”

Luis Alfonso sorprendió al revelar cómo sería su tipo de hombre en caso de ser mujer: “Desde que lo tenga hermoso, está bien”

El cantante de música popular describió cómo le gustaría que fuera su pareja masculina y reveló qué atributos considera importantes

Luis Alfonso sorprendió al revelar cómo sería su tipo de hombre en caso de ser mujer: “Desde que lo tenga hermoso, está bien”

Bebé nació en medio de un trancón en Bogotá: conductor de aplicación tuvo que asistir el parto

El curioso momento se presentó el 11 de junio en la avenida Suba con calle 127

Bebé nació en medio de un trancón en Bogotá: conductor de aplicación tuvo que asistir el parto

Feminicidio de Rosa Mayerly Olaya | Psicóloga forense explicó qué es el ‘stalking’, un patrón de vigilancia: “Cómo comienza realmente la violencia”

La experta en delitos sexuales y violencia intrafamiliar Sara Gómez Arciniégas se refirió al crimen que se registró la tarde del domingo 12 de julio de julio de 2026 en Soacha, el vecino municipio a Bogotá

Feminicidio de Rosa Mayerly Olaya | Psicóloga forense explicó qué es el ‘stalking’, un patrón de vigilancia: “Cómo comienza realmente la violencia”

Director deportivo del Vasco da Gama se refirió al colombiano Nelson Deossa: “Algunas filtraciones nos han perjudicado en el pasado”

El equipo de Río de Janeiro contemplaría el fichaje del volante con rodaje en la Liga EA Sports de España con el Real Betis de Sevilla

Director deportivo del Vasco da Gama se refirió al colombiano Nelson Deossa: “Algunas filtraciones nos han perjudicado en el pasado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso sorprendió al revelar cómo sería su tipo de hombre en caso de ser mujer: “Desde que lo tenga hermoso, está bien”

Luis Alfonso sorprendió al revelar cómo sería su tipo de hombre en caso de ser mujer: “Desde que lo tenga hermoso, está bien”

Koral Costa habló sobre la relación que tenía con Omar Murillo y se refirió al “contrato” que tenía con el actor: “Me ha criticado”

Abogada de Epa Colombia se defendió de quienes la critican por tratar de que la empresaria salga de la cárcel: “Déjeme a mí hacer mi tarea”

Rosalía trae el ‘Lux Tour’ a Colombia: estos son los horarios, recomendaciones y ‘fan actions’ planeados para el concierto

Piter Albeiro habría lanzado pulla a la selección Colombia tras el triunfo de Argentina: “La humildad solo crea conformistas”

Deportes

Director deportivo del Vasco da Gama se refirió al colombiano Nelson Deossa: “Algunas filtraciones nos han perjudicado en el pasado”

Director deportivo del Vasco da Gama se refirió al colombiano Nelson Deossa: “Algunas filtraciones nos han perjudicado en el pasado”

El ‘Pibe’ Valderrama destacó el papel de Lionel Messi tras la victoria de Argentina contra Inglaterra: “Tienen al mejor del mundo”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Adrián Magnoli aseguró que Néstor Lorenzo seguirá con la selección Colombia: de esto se habló entre el DT y Ramón Jesurún

Etapa 12 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la clasificación general, y Fernando Gaviria sufrió dura caída