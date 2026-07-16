Ángela Benedetti, hermana del ministro del Interior, cuestionó a Petro luego de anunciarse que Beto Coral será deportado: “Irá a recogerlo al aeropuerto”

créditos @betocoralg/IG | Cristian Bayona / Colprensa | Concejo de Bogotá

En medio de las reacciones al anuncio por parte del presidente Gustavo Petro sobre el activista colombiano Franklin Humberto “Beto” Coral, y que será deportado el jueves 16 de julio de 2026 a Colombia por orden de las autoridades de Estados Unidos, una de las voces más críticas en contra del jefe de Estado fue la exconcejal y hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti.

La excabildante del Centro Democrático cuestionó al mandatario e hizo una comparación con el caso de otro connacional y la relación con sus posiciones políticas: Joan Sebastián Durán Guerrero, el bumangués de 26 años que fue víctima de impactos de bala por parte de un agente de ICE la mañana del lunes 13 de julio de 2026, en medio de un operativo que se desarrollaba en una de las calles de Biddeford, en el estado de Maine.

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“La vida es muy dura: Joan Sebastián era abelardista y Beto Coral súper petrista y Petro en sus 4 años de gobierno jamás lo nombro de nada. Beto soñaba con trabajar en el consulado de Colombia en Miami. Pero hoy que lo deportaron, Petro entonces irá a recogerlo al aeropuerto”, apuntó Benedetti hacia el presidente.

Al final la hermana del ministro Benedetti sentenció: “Ahora a Petro si le parece que @Betocoralg es un héroe”.

Benedetti se refirió al anunció la mañana del jueves 16 de julio de 2026 vía X - crédito @AngelaBenedet/X

Coral será deportado tras pasar un mes bajo detención migratoria. El traslado, que incluye a otros 92 colombianos en condición irregular, se efectuó en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), según confirmó el Gobierno nacional, destacó un informe de Bluradio.

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