Gustavo Petro se despachó contra Abelardo de la Espriella por anuncio de embajada de Colombia en Jerusalén: “De una máxima grosería”

Petro afirmó que mover la embajada de Colombia a Jerusalén implica una falta de respeto a las comunidades religiosas por el conflicto entre Israel y Palestina - crédito Embajada de Israel en Colombia, @delaespriella_style/Instagram y Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro no tomó bien la decisión del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella sobre afianzar las relaciones con el Estado de Israel, entre otras, anunciando la creación de una embajada en la ciudad de Jerusalén, en reemplazo de la que estuvo ubicada en la ciudad de Tel Aviv.

A través de su cuenta de X, el mandatario saliente dijo que sería un irrespeto máximo a las comunidades religiosas de esas ciudad, especialmente por el conflicto que se adelanta entre Israel y Palestina.

“Mover la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén es de una grosería máxima a todos los pueblos islámicos del mundo, cuya religión, como la del judaísmo, debe respetarse”, señaló el presidente saliente.

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El presidente saliente sostuvo que el tratado de paz entre Israel y Palestina y la libertad de cultos deben orientar la política exterior de Colombia - crédito X

El mandatario se apoyó en los duros reparos de la comunidad islámica a la decisión anunciada por el presidente electo, en la que también confirmó su retiro del apoyo a la demanda internacional contra Israel.

“El tratado de paz que firmaron Israel y Palestina con ayuda de los EEUU y Egipto debe respetarse. La Jerusalén oriental no es terreno de ocupación militar.Nuestra constitución ordena la libertad de cultos y creencias y un política exterior centrada en la paz”, concluyó Petro.

Por su parte, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenó este jueves 16 de julio la intención de Colombia de trasladar su embajada, según el organismo, porque implicaría un quiebre con la posición histórica colombiana de respaldo a los derechos del pueblo palestino.

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La secretaría general de la OCI, que reúne a 57 países miembros musulmanes, advirtió en un comunicado publicado en X que, si el traslado se concreta, se verán afectados “las relaciones e intereses comunes entre Colombia y los Estados miembros” de la organización. El pronunciamiento llegó el mismo día en que De la Espriella confirmó que restablecerá “la alianza histórica con Israel”.

Colombia e Israel reanudarán sus lazos diplomáticos el próximo 7 de agosto - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores Israel/X

La organización calificó la eventual medida como ilegal y sostuvo que constituiría una violación de las resoluciones 476 y 478 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esas normas, citadas por el organismo, establecen que cualquier acción israelí orientada a modificar el carácter de Jerusalén o su estatus jurídico y demográfico es nula y carece de efecto.

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La OCI sostuvo además que el cambio de sede diplomática representaría “un lamentable alejamiento de las posiciones históricas” de Colombia. En esa misma línea, pidió al Gobierno colombiano que revierta la decisión, respalde los esfuerzos internacionales para una paz basada en la solución de dos Estados y cumpla con las obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones de la ONU.

El apoyo de Abelardo de la Espriella a Israel también despertó malestar en Gustavo Petro

Otra de las decisiones que no sentó muy bien al presidente saliente fue el anuncio del designado ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, de retirar el apoyo a Sudáfrica en su demanda internacional contra el Estado de Israel por el presunto delito de genocidio.

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Según indicó el equipo de De la Espriella el jueves 19 de julio, la posición de Colombia frente a ese pleito cambiará drásticamente y volcará su apoyo pleno a Israel a partir del 7 de agosto.

Petro acusó a De la Espriella de respaldar a Israel por una supuesta deuda con Netanyahu y lo señaló como cómplice del presunto genocidio en Gaza - crédito X

“Colombia también retomará una posición seria y responsable en el escenario internacional, incluido el sistema de Naciones Unidas, y retirará su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia” anunció el equipo de De la Espriella.

Ante la noticia, el presidente Gustavo Petro se despachó contra el nuevo mandatario y aseguró que su apoyo a ese país estaría basado en una supuesta deuda a Israel. Incluso, aseguró que De la Espriella sería “cómplice” del supuesto genocidio del que se le acusa al Estado de Medio Oriente.

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“El que apoye un genocidio es cómplice de él y traerá genocidios a su propio país.Señor Abelardo, ¿le pareció digno apoyar a Netanyahu que asesinó a 22.000 bebés en Gaza con misiles? Usted, Abelardo, se convierte, entonces, en cómplice de genocidio y sus colaboradores se untan de sangre se inocentes.Lo hace porque este es el pago que le debe a Netanyahu, sin el cual no sería presidente de Colombia", escribió Petro.