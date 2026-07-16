Colombia

Gustavo Petro se despachó contra Abelardo de la Espriella por anuncio de embajada de Colombia en Jerusalén: “De una máxima grosería”

El equipo del presidente electo informó el 19 de julio que la postura del país cambiará desde el 7 de agosto de 2026, al desistir de intervenir ante la Corte Internacional de Justicia y restablecer la alianza histórica con Israel

Guardar
Google icon
Petro afirmó que mover la embajada de Colombia a Jerusalén implica una falta de respeto a las comunidades religiosas por el conflicto entre Israel y Palestina - crédito Embajada de Israel en Colombia, @delaespriella_style/Instagram y Presidencia de Colombia
Petro afirmó que mover la embajada de Colombia a Jerusalén implica una falta de respeto a las comunidades religiosas por el conflicto entre Israel y Palestina - crédito Embajada de Israel en Colombia, @delaespriella_style/Instagram y Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro no tomó bien la decisión del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella sobre afianzar las relaciones con el Estado de Israel, entre otras, anunciando la creación de una embajada en la ciudad de Jerusalén, en reemplazo de la que estuvo ubicada en la ciudad de Tel Aviv.

A través de su cuenta de X, el mandatario saliente dijo que sería un irrespeto máximo a las comunidades religiosas de esas ciudad, especialmente por el conflicto que se adelanta entre Israel y Palestina.

“Mover la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén es de una grosería máxima a todos los pueblos islámicos del mundo, cuya religión, como la del judaísmo, debe respetarse”, señaló el presidente saliente.

PUBLICIDAD

El presidente saliente sostuvo que el tratado de paz entre Israel y Palestina y la libertad de cultos deben orientar la política exterior de Colombia - crédito X
El presidente saliente sostuvo que el tratado de paz entre Israel y Palestina y la libertad de cultos deben orientar la política exterior de Colombia - crédito X

El mandatario se apoyó en los duros reparos de la comunidad islámica a la decisión anunciada por el presidente electo, en la que también confirmó su retiro del apoyo a la demanda internacional contra Israel.

El tratado de paz que firmaron Israel y Palestina con ayuda de los EEUU y Egipto debe respetarse. La Jerusalén oriental no es terreno de ocupación militar.Nuestra constitución ordena la libertad de cultos y creencias y un política exterior centrada en la paz”, concluyó Petro.

Por su parte, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) condenó este jueves 16 de julio la intención de Colombia de trasladar su embajada, según el organismo, porque implicaría un quiebre con la posición histórica colombiana de respaldo a los derechos del pueblo palestino.

PUBLICIDAD

La secretaría general de la OCI, que reúne a 57 países miembros musulmanes, advirtió en un comunicado publicado en X que, si el traslado se concreta, se verán afectados “las relaciones e intereses comunes entre Colombia y los Estados miembros” de la organización. El pronunciamiento llegó el mismo día en que De la Espriella confirmó que restablecerá “la alianza histórica con Israel”.

Colombia e Israel reanudarán sus lazos diplomáticos el próximo 7 de agosto - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores Israel/X
Colombia e Israel reanudarán sus lazos diplomáticos el próximo 7 de agosto - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores Israel/X

La organización calificó la eventual medida como ilegal y sostuvo que constituiría una violación de las resoluciones 476 y 478 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esas normas, citadas por el organismo, establecen que cualquier acción israelí orientada a modificar el carácter de Jerusalén o su estatus jurídico y demográfico es nula y carece de efecto.

La OCI sostuvo además que el cambio de sede diplomática representaría “un lamentable alejamiento de las posiciones históricas” de Colombia. En esa misma línea, pidió al Gobierno colombiano que revierta la decisión, respalde los esfuerzos internacionales para una paz basada en la solución de dos Estados y cumpla con las obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones de la ONU.

El apoyo de Abelardo de la Espriella a Israel también despertó malestar en Gustavo Petro

Otra de las decisiones que no sentó muy bien al presidente saliente fue el anuncio del designado ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, de retirar el apoyo a Sudáfrica en su demanda internacional contra el Estado de Israel por el presunto delito de genocidio.

Según indicó el equipo de De la Espriella el jueves 19 de julio, la posición de Colombia frente a ese pleito cambiará drásticamente y volcará su apoyo pleno a Israel a partir del 7 de agosto.

Petro acusó a De la Espriella de respaldar a Israel por una supuesta deuda con Netanyahu y lo señaló como cómplice del presunto genocidio en Gaza - crédito X
Petro acusó a De la Espriella de respaldar a Israel por una supuesta deuda con Netanyahu y lo señaló como cómplice del presunto genocidio en Gaza - crédito X

Colombia también retomará una posición seria y responsable en el escenario internacional, incluido el sistema de Naciones Unidas, y retirará su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia” anunció el equipo de De la Espriella.

Ante la noticia, el presidente Gustavo Petro se despachó contra el nuevo mandatario y aseguró que su apoyo a ese país estaría basado en una supuesta deuda a Israel. Incluso, aseguró que De la Espriella sería “cómplice” del supuesto genocidio del que se le acusa al Estado de Medio Oriente.

El que apoye un genocidio es cómplice de él y traerá genocidios a su propio país.Señor Abelardo, ¿le pareció digno apoyar a Netanyahu que asesinó a 22.000 bebés en Gaza con misiles? Usted, Abelardo, se convierte, entonces, en cómplice de genocidio y sus colaboradores se untan de sangre se inocentes.Lo hace porque este es el pago que le debe a Netanyahu, sin el cual no sería presidente de Colombia", escribió Petro.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAbelardo de la EspriellaEmbajada de Colombia en IsraelRelaciones diplomáticas ColombiaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda se refirió a la aceptación de su curul por el Estatuto de Oposición: “Gané la credencial en las urnas; si De la Espriella la regresa, la devuelvo”

El excandidato presidencial dijo que asume la posición de desobediencia civil, porque el presidente electo va a ejercer sin respetar la soberanía y, por lo tanto la Constitución Política

Iván Cepeda se refirió a la aceptación de su curul por el Estatuto de Oposición: “Gané la credencial en las urnas; si De la Espriella la regresa, la devuelvo”

Luis Alfonso sorprendió al revelar cómo sería su tipo de hombre en caso de ser mujer: “Desde que lo tenga hermoso, está bien”

El cantante de música popular describió cómo le gustaría que fuera su pareja masculina y reveló qué atributos considera importantes

Luis Alfonso sorprendió al revelar cómo sería su tipo de hombre en caso de ser mujer: “Desde que lo tenga hermoso, está bien”

Bebé nació en medio de un trancón en Bogotá: conductor de aplicación tuvo que asistir el parto

El curioso momento se presentó el 11 de junio en la avenida Suba con calle 127

Bebé nació en medio de un trancón en Bogotá: conductor de aplicación tuvo que asistir el parto

Feminicidio de Rosa Mayerly Olaya | Psicóloga forense explicó qué es el ‘stalking’, un patrón de vigilancia: “Cómo comienza realmente la violencia”

La experta en delitos sexuales y violencia intrafamiliar Sara Gómez Arciniégas se refirió al crimen que se registró la tarde del domingo 12 de julio de julio de 2026 en Soacha, el vecino municipio a Bogotá

Feminicidio de Rosa Mayerly Olaya | Psicóloga forense explicó qué es el ‘stalking’, un patrón de vigilancia: “Cómo comienza realmente la violencia”

Director deportivo del Vasco da Gama se refirió al colombiano Nelson Deossa: “Algunas filtraciones nos han perjudicado en el pasado”

El equipo de Río de Janeiro contemplaría el fichaje del volante con rodaje en la Liga EA Sports de España con el Real Betis de Sevilla

Director deportivo del Vasco da Gama se refirió al colombiano Nelson Deossa: “Algunas filtraciones nos han perjudicado en el pasado”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Luis Alfonso sorprendió al revelar cómo sería su tipo de hombre en caso de ser mujer: “Desde que lo tenga hermoso, está bien”

Luis Alfonso sorprendió al revelar cómo sería su tipo de hombre en caso de ser mujer: “Desde que lo tenga hermoso, está bien”

Koral Costa habló sobre la relación que tenía con Omar Murillo y se refirió al “contrato” que tenía con el actor: “Me ha criticado”

Abogada de Epa Colombia se defendió de quienes la critican por tratar de que la empresaria salga de la cárcel: “Déjeme a mí hacer mi tarea”

Rosalía trae el ‘Lux Tour’ a Colombia: estos son los horarios, recomendaciones y ‘fan actions’ planeados para el concierto

Piter Albeiro habría lanzado pulla a la selección Colombia tras el triunfo de Argentina: “La humildad solo crea conformistas”

Deportes

Director deportivo del Vasco da Gama se refirió al colombiano Nelson Deossa: “Algunas filtraciones nos han perjudicado en el pasado”

Director deportivo del Vasco da Gama se refirió al colombiano Nelson Deossa: “Algunas filtraciones nos han perjudicado en el pasado”

El ‘Pibe’ Valderrama destacó el papel de Lionel Messi tras la victoria de Argentina contra Inglaterra: “Tienen al mejor del mundo”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Adrián Magnoli aseguró que Néstor Lorenzo seguirá con la selección Colombia: de esto se habló entre el DT y Ramón Jesurún

Etapa 12 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la clasificación general, y Fernando Gaviria sufrió dura caída