Cambio Radical oficializó su apoyo a Alfredo Deluque para la presidencia del Senado

Cambio Radical confirmó este jueves su respaldo a Alfredo Deluque para la elección de la Presidencia del Senado- crédito Presidencia/Cambio Radical

Antes de la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, prevista para el 20 de julio, la puja por la presidencia del Senado sigue definiendo alianzas entre las principales fuerzas políticas. En ese panorama, Alfredo Deluque continúa consolidando respaldos que fortalecen su aspiración para asumir el cargo durante el periodo legislativo 2026-2027.

Uno de los apoyos más recientes llegó desde Cambio Radical. La colectividad confirmó el jueves 16 de julio que respaldará la candidatura del senador de la ‘U’, una decisión que refuerza el bloque político que se viene conformando alrededor del congresista guajiro en los días previos a la votación. La determinación fue tomada luego de una reunión de los compromisarios del partido, que hace poco se declaró como colectividad de gobierno. Con esa definición, Cambio Radical oficializó su posición frente a una de las elecciones más importantes que tendrá el Legislativo al inicio del nuevo periodo constitucional.

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El senador Alfredo Deluque continúa consolidando apoyos políticos antes de la elección de la nueva mesa directiva del Congreso- crédito @PCambioRadical/ X

A través de un comunicado, la colectividad explicó las razones que motivaron su decisión. Según el documento, el respaldo a Deluque responde a su compromiso con “el fortalecimiento y el liderazgo que requiere el Congreso de la República para responder a los desafíos del país”.

El partido agregó que su intención es acompañar una agenda legislativa que, de acuerdo con lo expresado en el mismo pronunciamiento, esté orientada a la “reconstrucción de Colombia”. Ese objetivo, señaló la colectividad, será una de las prioridades durante el trabajo legislativo que comenzará con la instalación del nuevo Congreso. El anuncio representa un nuevo impulso para la campaña de Deluque, quien en las últimas semanas ha logrado reunir el respaldo de distintas bancadas políticas interesadas en construir una mayoría para la elección de la Presidencia del Senado.

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Aunque la contienda sigue abierta, el senador del Partido de ‘la U’ ha conseguido ampliar su margen de apoyo frente a otros aspirantes. Su principal competidor es Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, quien también busca quedarse con la dirección de la corporación para el próximo año legislativo.

La disputa por la primera presidencia del Senado en el periodo 2026 - 2030 tiene como protagonistas a Alfredo Deluque (Partido de la U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático) - crédito Visuales IA/Prensa Senado - Colprensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a esa competencia, el panorama político parece favorecer al congresista guajiro. En los últimos días, varias colectividades expresaron públicamente su respaldo a su candidatura, lo que fortaleció su posición de cara a la votación que se realizará con la instalación del Congreso el próximo 20 de julio. Entre esos respaldos se encuentran los 10 votos del Partido Conservador, una decisión que tuvo un peso importante en la configuración de las mayorías dentro del Senado. Ese movimiento político fue interpretado como una señal de que Deluque logró construir consensos entre sectores con distintas posiciones dentro del escenario nacional.

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A ese respaldo se suma el guiño del presidente electo, Abelardo De la Espriella, quien manifestó su afinidad con la candidatura del senador de la U. Aunque la elección corresponde exclusivamente al Congreso, el apoyo del futuro mandatario es visto como un elemento que podría influir en la conformación de los acuerdos políticos para el inicio del nuevo gobierno.

La presidencia del Senado es uno de los cargos de mayor relevancia dentro del Legislativo, ya que quien la ocupa dirige las sesiones de la corporación, coordina buena parte de la agenda parlamentaria y desempeña un papel clave en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo durante cada periodo legislativo.

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La Presidencia del Senado será elegida el próximo 20 de julio, durante la instalación del nuevo periodo legislativo - crédito Prensa Senado

Por esa razón, la elección suele estar precedida por intensas negociaciones entre los partidos, que buscan garantizar espacios de representación y construir alianzas alrededor de las principales decisiones políticas que marcarán el rumbo del Congreso. Con el respaldo oficial de Cambio Radical, Alfredo Deluque fortalece su camino hacia la votación del próximo 20 de julio y llega a la recta final de la elección con una base política más amplia.