Alcalde Galán lanzó ácido mensaje a Petro por el reúso de las aguas en Bogotá: “Su propio gobierno no lo está informando bien”

Carlos Fernando Galán aseguró que funcionarios del Gobierno nacional no están informando a Petro sobre los trámites ambientales que aún siguen pendientes con ácido mensaje - crédito Presidencia - @RSilvaRomero/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que los funcionarios del Gobierno nacional no están informando de manera correcta al presidente Gustavo Petro sobre los trámites para el reúso de agua en la capital.

Esta declaración se produjo luego de que el jefe de Estado afirmara que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) no mantiene bloqueado el proyecto de reciclaje de agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Salitre.

A través de un mensaje directo en la red social X, el mandatario capitalino respondió a las afirmaciones de Petro sobre el estado de las autorizaciones ambientales para el manejo de los recursos hídricos en la ciudad.

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Galán escribió: “Presidente Gustavo Petro: los miembros de su propio gobierno no lo están informando bien”.

Carlos Fernando Galán aseguró que Petro fue mal informado sobre el proyecto y citó documentos oficiales de la Anla para respaldar su versión - crédito @CarlosFGalan/X

El origen de esta ‘sacada en cara’ de Carlos Fernando Galán a Gustavo Petro

La discusión inició cuando el presidente Petro publicó en sus redes sociales un texto en el cual señalaba que el proyecto de reciclaje de agua para fines industriales en la capital cuenta con vía libre desde 2025 y que no requiere de trámites adicionales.

En su publicación, el mandatario saliente atribuyó la responsabilidad de los retrasos en la implementación del sistema a las declaraciones de terceros y defendió las acciones de las entidades del orden nacional en la búsqueda de soluciones para el abastecimiento.

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Por medio de X, el mandatario enfocó su mensaje en el ministro de Agricultura designado por el presidente electo, Abelardo de la Espriella: “El señor Fabio Arjona le mintió al país cuando dijo que el gobierno nacional tenía responsabilidad en de orar el proyecto de reciclaje del agua de la PTAR salitre para disminuir uso de agua potable en fines industriales en Bogotá (sic)”.

Gustavo Petro afirmó que el proyecto cuenta con vía libre desde 2025 y que no requiere una nueva licencia ambiental - crédito @petrogustavo/X

El mandatario sostuvo que el proyecto cuenta con luz verde desde hace un año y que nunca requirió una nueva licencia ambiental de la Anla. Además, afirmó que su gobierno impulsó medidas para fortalecer el aprovechamiento de aguas lluvias en Bogotá y autorizó que recursos destinados al mejoramiento de vivienda financiaran obras para ese fin, así como la instalación de paneles solares en hogares del país.

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Petro trazó un paralelo entre la ausencia física y la falta de disposición para asumir el cargo que exige continuidad institucional (debido a que el gabinete de De la Espriella suspendió el empalme): “Esto lo sabría el nuevo ministro de Medio Ambiente si hubiera asistido, como es, esa sí, su responsabilidad, a la sesión de empalme. Pero dejó la silla vacía”.

La respuesta técnica que Gustavo Petro recibió

Poco después de esta publicación, la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), Natasha Avendaño, intervino en la discusión para desmentir la versión del presidente mediante la presentación de un documento oficial emitido por la propia Anla.

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Según la gerente de Eaab, el Distrito inició oportunamente el trámite exigido por la autoridad ambiental, pero el proyecto permanece a la espera de una definición sobre las competencias para autorizar el piloto. Alcaldía de Bogotá

Avendaño sostuvo que la autoridad ambiental nacional sí exige un trámite de concesión que actualmente impide la ejecución del proyecto.

La funcionaria distrital respondió directamente al mensaje del jefe de Estado con los siguientes argumentos técnicos: “Presidente @petrogustavo, interesante su trino pero la realidad es otra... es falso que la @ANLA_Col haya dado “vía libre” para el reúso de agua residual tratada de la PTAR Salitre para fines industriales, y para comprobárselo le adjunto pantallazo de la respuesta que esa entidad dirigió al @AcueductoBogota, la cual desvirtúa su propio trino (sic)“.

“Otra vez lo están desinformando, Presidente. Le explico, fue la ANLA la que dijo que SÍ se requiere un trámite de permiso de concesión el cual se inició de manera oportuna ante la autoridad ambiental, por ende, NO es cierto lo que usted afirma. En el @AcueductoBogota, seguimos esperando poder iniciar el piloto ante el pimponeo de competencias (sic)”, escribió Avendaño en la misma red social.

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La gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño, respondió al presidente con un oficio oficial de la Anla - crédito @navendanog/X

Como sustento de su respuesta, la gerente del Acueducto anexó una imagen de un radicado oficial de la Anla fechado el 9 de enero de 2025. En este documento, la entidad adscrita al Ministerio de Ambiente define los requisitos legales para el aprovechamiento de las aguas tratadas por parte de usuarios externos.

El oficio precisa que, cuando las aguas residuales sean utilizadas por un tercero para un fin diferente al que les dio origen, ese usuario deberá tramitar una concesión de aguas ante la autoridad ambiental competente, conforme a lo establecido en la Resolución 1256 de 2021.