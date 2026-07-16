Colombia

Denuncian sobrecosto por más del 100% en contrato para la eutanasia de animales en la Alcaldía de Bogotá

La cabildante Diana Diago reveló las cifras que entregó el Idpyba por procedimientos para perros de hasta 25 kilogramos

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Eutanasia - Idpyba - Bogotá
De acuerdo con la cabildante, el precio de los procedimientos fue "inflado" para el contrato - crédito Idpyba

El 16 de julio, la concejala de Bogotá Diana Diago denunció un presunto sobrecosto en un contrato de servicios de eutanasia animal que es administrado por la Institución Distrital de Protección y Bienestar Animal (Ydpyba) y varias alcaldías locales.

En la denuncia se menciona que el contrato 495 de 2025, que tiene como objetivo “prestar los servicios como operador del Programa de Urgencias Médicas Veterinarias”, fue adjudicado por más de 826 millones al Centro de Recursos Educativos para la Competitividad Empresarial S.A.S. y la entidad estableció tarifas de hasta 330.820 pesos por cada proceso de eutanasia de animales de más de 25 kilogramos.

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Al hacer la comparación de este valor con los precios contratados por las alcaldías locales para el mismo procedimiento, se evidenciaron diferencias significativas, puesto que el precio que aparece referenciado en contratación de la localidad de Santa Fe fue de 162.401 pesos, 168.419 pesos menos.

Denuncia - Idpyba - Sobrecostos
Esta es la diferencia del valor del procedimiento contratado por las alcaldías locales y el Idpyba - crédito Prensa Diana Diago

En la denuncia, Diago mencionó que realizó la comparación con otras alcaldías locales e identificó diferencias marcadas en contraste con lo que pagó el Ydpyba, que superó en 67% el precio contratado por Usaquén, en 36% lo que pagó la alcaldía de Kennedy y en 35.5% lo abonado por la administración de San Cristóbal.

Este fue el valor que pagaron las localidades mencionadas:

  • Usaquén: 197.744 pesos.
  • Kennedy: 242.400 pesos.
  • San Cristóbal: 244.140 pesos.

“Resulta necesario conocer los criterios técnicos, económicos y contractuales que justifican los valores pagados por el Idpyba. Es inaceptable que pague 330.820 pesos por una eutanasia para un animal de más de 25 kilogramos, cuando la alcaldía local de Santa Fe contrató exactamente el mismo procedimiento por 162.401 pesos. Estamos hablando de una diferencia de 168.419 pesos por procedimiento, equivalente a un 103% más”, resaltó la cabildante.

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Denuncia - Idpyba - Sobrecostos
La cabildante comparó lo que pagaron las localidades por el mismo procedimiento - crédito Prensa Diana Diago

Durante su intervención en el Concejo de Bogotá, Diago mencionó que es importante que la ciudadanía conozca la realidad del contrato y poder entender por qué se está abonando más dinero del que en teoría cuesta un procedimiento.

“Los bogotanos merecen una explicación sobre estas diferencias de precios y sobre el uso eficiente de los recursos públicos destinados al bienestar animal”, fueron las palabras de Diago, que recordó que el Idpyba fue creado para liderar la política pública de protección y bienestar animal en Bogotá, por lo que resulta preocupante que existan diferencias tan marcadas en los costos de procedimientos contratados con recursos públicos.

Por último, Diana Diago le exigió al alcalde Carlos Fernando Galán y al director del Idpyba explicar los criterios técnicos, económicos y contractuales utilizados para establecer estas tarifas, así como revisar los procesos de contratación para garantizar eficiencia, transparencia y un adecuado manejo de los recursos públicos destinados a la protección animal.

¿Qué es el Idpyba y cuál es su función?

Idpyba - Bogotá
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal no se ha pronunciado tras la exposición de la denuncia - crédito Idpyba

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) es una entidad pública de Bogotá dedicada a la protección y el bienestar de los animales en el distrito. Administra y ejecuta programas enfocados en la atención integral de animales domésticos, de compañía y en condición de calle.

Entre sus funciones está la implementación de un sistema de identificación y registro con microchip para perros y gatos, lo que contribuye al control y monitoreo de la población animal en la ciudad.

El Idpyba también gestiona la Unidad de Cuidado Animal, que se encarga de brindar atención veterinaria, recuperación y procesos de adopción. La entidad desarrolla campañas de sensibilización, vacunación y esterilización, así como actividades de rescate y atención a casos de maltrato. Además, participa en la formulación y aplicación de políticas públicas para la protección animal, en coordinación con otras instituciones y la comunidad.

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