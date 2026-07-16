Colombia

Iván Cepeda no descarta acuerdos con el Centro Democrático para la elección de presidentes de Senado y Cámara: “No estamos cerrados a diálogos”

El excandidato presidencial y senador también destacó importancia de respetar el Acuerdo de Paz firmado por el Estado, al tiempo que defendió el derecho a la protesta pacífica y denunció los discursos violentos provenientes de otros sectores

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El excandidato presidencial Iván Cepeda Castro estaría dispuesto a hablar con el Centro Democrático para llegar a consensos - crédito Infobae Colombia
El excandidato presidencial Iván Cepeda Castro estaría dispuesto a hablar con el Centro Democrático para llegar a consensos - crédito Infobae Colombia

En medio de la fuerte puja por la presidencia del Senado y la Cámara de Representantes, el excandidato presidencial y senador por el Estatuto de la Oposición Iván Cepeda Castro admitió que no descarta la posibilidad de que su bancada, la del Pacto Histórico, pueda establecer diálogos con el partido de derecha, que vetó al guajiro Alfredo Deluque como aspirante a ser el nuevo titular del legislativo.

Cepeda, que sigue sin reconocer la legitimidad del presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, indicó que en las negociaciones entre colectividades no se rechaza de tajo la intención de que se establezcan acuerdos coyunturales con el Centro Democrático para la elección de los nuevos dignatarios de las corporaciones legislativas. Una respuesta que, como era de esperarse, causó revuelo en la opinión pública.

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En entrevista con Blu Radio, el senador de izquierda reiteró que el panorama parlamentario es dinámico y que el diálogo con todas las fuerzas políticas es una herramienta legítima para avanzar en las decisiones que afectan la gobernabilidad. Así pues, asintió al exponer que el legislativo es un escenario de constantes transformaciones, donde las alianzas pueden variar según las circunstancias y los intereses.

Pintura acuarela de Iván Cepeda y Álvaro Uribe sentados en una mesa de reuniones. Hay vasos de agua y documentos sobre la mesa de madera.
Iván Cepeda y Álvaro Uribe han sido fuertes contradictores políticos a lo largo de los últimos años, en los que incluso han sido vinculados a procesos judiciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Congreso es un organismo que cambia. No todo lo que se anuncia en un primer momento se convierte en realidad durante cuatro años. Aquí hay cosas que van a tener evoluciones que vamos a tener que ir viendo”, explicó al citado medio. Según el senador, hay partidos y bancadas que todavía no han definido su postura frente al Gobierno y que la conformación de mayorías dependerá del desarrollo de los sucesos políticos.

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¿Es posible una alianza entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático?

La posibilidad de un acercamiento entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático surgió como parte de la feroz lucha del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sectores del ya conocido abelardismo y algunos de los partidos tradicionales que ya anunciaron su respaldo a Deluque, como el partido de la U, al que pertenece el parlamentario; el Conservador, Salvación Nacional y Cambio Radical, en un número que podría aumentar.

Así, Cepeda dejó claro que su bancada no excluye ningún canal de diálogo, incluso con el contradictor. “Nosotros no estamos cerrados a ningún diálogo político, incluyendo con el señor De la Espriella, si decidiera asumir ese camino. Así que sí, vamos a tener diálogos con todas las fuerzas políticas y vamos a discutir y buscar tomar decisiones que vayan siempre en la dirección de lo mejor para el pueblo colombiano”.

Iván Cepeda será senador en el periodo 2026-2030 gracias al Estatuto de la Oposición - crédito Sergio Acero/REUTERS
Iván Cepeda será senador en el periodo 2026-2030 gracias al Estatuto de la Oposición - crédito Sergio Acero/REUTERS

En consecuencia, destacó que no sería la primera vez que sectores como el uribismo y el progresismo exploran acuerdos en el Congreso. “Ya hay antecedentes de diálogos entre el sector de la derecha, del uribismo y el progresismo. No es un hecho que sería inédito”, puntualizó el congresista a Blu Radio, al indicar que este tipo de acercamientos responden a la necesidad de garantizar la representación de las minorías.

Y, de esta forma, evitar que los partidos tradicionales monopolicen las directivas legislativas, por lo que, en cuanto a la definición de las segundas vicepresidencias de las mesas directivas de la Cámara, que por norma corresponden a la oposición, Cepeda informó que existen compromisarios encargados de adelantar los diálogos con otras bancadas y que los nombres de los candidatos se darán a conocer de forma oportuna.

Iván Cepeda advirtió que defenderá el Acuerdo de Paz con las Farc de las “garras” de Abelardo de la Espriella

Respecto a los cuestionamientos sobre la legitimidad del nuevo gobierno y el ambiente de polarización, el senador fue enfático en advertir que su bancada no aceptará decisiones que contradigan la Constitución, en especial respecto al Acuerdo de Paz de 2016, del cual se consideró defensor acérrimo: por lo que se opuso de forma contundente a la eliminación de figuras y dependencias que estaban enfocadas en ese sentido.

Abelardo de la Espriella anuncia la eliminación del cargo de Comisionado para la Paz, argumentando que no habrá más procesos de "falsa paz". A partir del 7 de agosto, su gobierno priorizará la seguridad del pueblo y el desmonte del sistema de impunidad. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El señor De la Espriella anunció hace unos días que va a demoler literalmente el Acuerdo de Paz de 2016. Ese es un acuerdo en el que yo participé en condición no solo de facilitador de ese proceso, sino de legislador. Ese acuerdo fue implementado a través de actos legislativos. Si intenta acabar con el acuerdo nos vamos a rebelar contra eso, porque es inconstitucional”, sostuvo Cepeda en sus declaraciones.

Y en relación con la actitud de la oposición ante el nuevo Ejecutivo, el dirigente del Pacto Histórico insistió en que su partido y el presidente saliente, Gustavo Petro, siempre han actuado dentro del marco legal y han rechazado la violencia. “Nosotros no hemos hecho nunca una instigación o llamado a la violencia. Eso no lo hemos hecho nosotros, ni el presidente Petro, ni yo, ningún dirigente del Pacto Histórico”, afirmó.

El senador del Pacto Histórico presentó con orgullo la credencial que lo acredita como Senador de la República y líder de la oposición, agradeció a todos los ciudadanos que lo apoyaron y se comprometió a defender las conquistas sociales - crédito @IvanCepedaCast/X

A su vez, defendió el derecho a la protesta y a la resistencia pacífica como garantías constitucionales. “Todos tenemos derecho en Colombia, por Constitución, a protestar. Hacerlo es una acción que nos habilita la Constitución por vías pacíficas y legales, respetando la Constitución. Así que no se puede presumir que porque una persona llama a la desobediencia civil está incitando a la violencia”, puntualizó el congresista.

Para Cepeda, los discursos que apelan a la violencia provienen de sectores que han utilizado expresiones y amenazas directas. “Lo que sí es evidente (...) es que el señor de la Espriella ha hecho llamados a la violencia. Cuando uno dice que va a destripar a alguien, ¿no es un acto violento? Sí lo es. Cuando uno amenaza con extraditar al presidente saliente a un país extranjero, ¿ese no es un acto violento? Sí lo es", dijo.

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