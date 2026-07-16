Este es el error que cometen los colombianos con el uso de tarjetas de crédito y al endeudarse con tasas altas: deben más de $400 millones

La tasa de interés del Banco de la República está en 12%, algo que impacta el costo de los crédtios en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La asfixia financiera en Colombia gana terreno en un escenario de crédito caro: las deudas de los hogares superan los $424 billones y la tasa de intervención del Banco de la República, que afecta los créditos, llegó al 12%, lo que eleva el costo de los préstamos y agrava el riesgo para las personas que usan mal las tarjetas o asumen obligaciones de corto plazo.

El alza de tasas aumenta el riesgo de asfixia financiera porque encarece las cuotas de los nuevos créditos y vuelve más riesgosos los préstamos a tasa variable o de corto plazo, en especial los avances de tarjeta de crédito. Ante esto, un análisis de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera recomienda actuar con cautela, revisar deudas vigentes y evaluar mecanismos como la compra de cartera o el crédito de libre inversión según la capacidad real de pago.

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A corte de marzo de 2026, los colombianos acumulaban deudas por más de $424 billones en productos como libre inversión, tarjetas de crédito y créditos para vehículos. El informe señala que el acceso al crédito sigue como motor de muchos hogares, pero también puede convertirse en causa de insolvencia cuando no existe planeación.

Por su parte, la morosidad total se ubica cerca del 4,4% en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). El análisis pide leer esa mejora con cautela por el menor crecimiento de la cartera bruta de los establecimientos de crédito.

En Colombia, 8,5 millones de adultos tienen al menos una tarjeta de crédito, según la SFC - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sobre esto, el director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, Luis Benítez, afirmó que “el incremento de la tasa de intervención al 12% impacta de forma directa y progresiva en las tasas que los bancos comerciales cobran a sus usuarios, elevando el costo del dinero y, por consiguiente, el valor de las cuotas mensuales de los nuevos créditos. De ahí el llamado para que los colombianos actúen con cautela en los avances de tarjetas de crédito y el acceso a créditos de consumo”.

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Los créditos de mayor riesgo en un escenario de tasas altas

Dicho análisis plantea un criterio de selectividad absoluta frente a nuevas obligaciones. Dice que, cuando las tasas suben, los créditos a tasa variable o de corto plazo con intereses cercanos a la usura, como los avances de tarjeta de crédito, se vuelven especialmente peligrosos.

Benítez añadió que, por el contrario, es el momento idóneo para revisar las deudas vigentes y buscar alternativas de optimización antes de que el bolsillo se vea gravemente afectado. Dijo que “el dinero hoy es costoso y cada peso prestado debe tener un propósito estratégico de alta rentabilidad o estricta necesidad”. Advirtió que “quien tome un crédito hoy sin comparar tasas o sin calcular su verdadera capacidad de pago real, se está sometiendo voluntariamente a un escenario de vulnerabilidad financiera extrema en los próximos meses”.

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Luis Benítez es el director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera - crédito Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera

Precisamente, las tarjetas de crédito se consolidaron como el producto más extendido y la causa número uno de sobreendeudamiento reportada en el país durante 2025. Al cierre de ese año circulaban más de 17 millones de tarjetas de crédito activas en Colombia. El documento recomienda usarlas de preferencia a una sola cuota, con 0% intereses, o en campañas específicas con meses sin intereses. También aconseja utilizar como máximo la mitad del cupo para no disminuir el puntaje crediticio.

“Financiar compras de consumo diario como mercados, ropa o salidas a cenar a múltiples cuotas con tarjetas de crédito es un error financiero crítico hoy en día, dado que las tasas de interés de este producto suelen rozar el límite de la tasa de usura permitida por la ley”, puntualizó el experto.

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Qué opciones de crédito recomienda revisar el análisis

El documento de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera aclara que no existe una fórmula universal porque cada persona enfrenta una situación distinta. Aun así, compara productos y describe cuáles pueden servir para aliviar cargas en la coyuntura actual y bajo qué condiciones.

La compra de cartera aparece como la mejor opción dentro del panorama descrito por el análisis. En 2025, cerca de 850.000 colombianos acudieron a esa figura para unificar deudas y movilizaron más de $14 billones hacia entidades con tasas más competitivas. El mecanismo consiste en reunir obligaciones previas en una sola entidad crediticia que ofrezca una tasa fija preferencial, inferior al promedio de las tasas actuales de los créditos vigentes.

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Dicho análisis lo considera útil cuando las deudas anteriores se tomaron en momentos de usura alta y hoy generan cuotas difíciles de sostener.

La morosidad total de los colombianos se sitúa cerca al 4,4% en entidades vigiladas por la SFC - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

De igual manera, el crédito de libre inversión también figura entre las opciones bajo revisión, aunque con cautela. La modalidad representa cerca del 28% del total de cartera del sistema financiero colombiano y suele destinarse a proyectos personales, viajes y a cubrir gastos corrientes del hogar.

La recomendación para ese producto es usarlo solo cuando existe capacidad de endeudamiento comprobada, un ingreso seguro y una tasa fija competitiva dentro del promedio actual del mercado. El informe insiste en que el destino del dinero y la capacidad real de pago deben pesar más que la facilidad de acceso.

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Medidas preventivas para evitar una crisis de pago

El análisis recomienda a la ciudadanía hacer un diagnóstico financiero antes de firmar cualquier pagaré durante el segundo semestre. La idea es medir con precisión cuánto espacio real queda en el presupuesto antes de asumir una nueva cuota.

La prevención pasa por tres filtros básicos:

Saber cuánto se debe hoy.

Reservar un colchón equivalente a por lo menos tres meses de gastos esenciales.

Aplazar consumos no urgentes.

En un escenario de tasas elevadas, ese margen puede definir si una deuda se mantiene bajo control o deriva en una crisis de pago.