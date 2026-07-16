Colombia

Academia Colombiana de Ciencias Exactas propuso a Abelardo de la Espriella una agenda de gobierno basada en el conocimiento científico

La entidad, que cumple 90 años como órgano consultivo del Gobierno nacional, ofreció acompañar el proceso de empalme y la formulación del Plan Nacional de Desarrollo mediante asesoría científica, tecnológica y técnica en áreas estratégicas para el país

Guardar
Google icon
La institución afirmó que las políticas públicas y las decisiones estratégicas del país deben sustentarse en evidencia científica, conocimiento experto y procesos de deliberación plural - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Luisa Gonzalez/REUTERS
La institución afirmó que las políticas públicas y las decisiones estratégicas del país deben sustentarse en evidencia científica, conocimiento experto y procesos de deliberación plural - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Luisa Gonzalez/REUTERS

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales remitió una carta al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, con el propósito de manifestar su disposición para acompañar al próximo gobierno en la construcción de políticas públicas sustentadas en evidencia científica y conocimiento especializado.

En el documento, firmado por el presidente de la academia, Carlos Alberto Vargas Jiménez, la institución plantea la necesidad de fortalecer el diálogo entre la comunidad científica y el Estado frente a los principales desafíos nacionales. La comunicación señala que el país enfrenta retos que requieren incorporar el conocimiento científico, la educación, la innovación y el desarrollo tecnológico en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones del Estado.

PUBLICIDAD

Los grandes desafíos que enfrenta Colombia exigen que el conocimiento científico, la educación, la innovación y el desarrollo tecnológico ocupen un lugar central en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones estratégicas del Estado”, señala el documento.

La institución también recuerda que durante este año conmemora nueve décadas de funcionamiento y reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades científicas nacionales y con la generación de conocimiento para contribuir al desarrollo del país.

Invitación a un encuentro antes de la posesión presidencial

El Gobierno entrante, conformado por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, proyecta bajar el déficit fiscal al 4,5% en 2027, aunque el presupuesto es inflexible en cerca del 90% - crédito Catalina Olaya/Colprensa
En la comunicación, la academia invitó al presidente electo a visitar su sede antes de asumir el cargo para dialogar con científicos sobre los principales desafíos que enfrenta Colombia en materia de ciencia, educación, tecnología, ambiente, energía y desarrollo social - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En la carta, la academia destaca que ejerce su labor como órgano consultivo del Gobierno nacional con independencia, autonomía intelectual y rigor científico. “Como órgano consultivo del Gobierno Nacional, la Academia ejerce sus funciones con plena independencia, autonomía intelectual y rigor científico. Estos principios han orientado su labor desde su fundación y garantizan la objetividad e imparcialidad de los conceptos, estudios y recomendaciones que pone al servicio del Estado colombiano”, expresa la comunicación.

PUBLICIDAD

Dentro de las propuestas presentadas al presidente electo, la academia lo invita a visitar su sede antes de la posesión presidencial con el objetivo de sostener un encuentro con sus miembros y abordar los principales desafíos científicos, tecnológicos, educativos, ambientales, energéticos, productivos y sociales que enfrenta Colombia.

La entidad considera que ese diálogo previo al inicio del nuevo Gobierno podría aportar elementos para el proceso de empalme y para la definición de prioridades estratégicas de la administración entrante. En ese sentido, la carta indica: “Nos permitimos invitarlo respetuosamente a visitar la sede de la Academia antes de su posesión presidencial, con el propósito de sostener un diálogo directo con nuestros académicos sobre los principales retos científicos, tecnológicos, educativos, ambientales, energéticos, productivos y sociales del país. Consideramos que este encuentro podría contribuir de manera constructiva al proceso de empalme y a la definición de prioridades estratégicas para el nuevo Gobierno”.

Acompañamiento científico para el Plan Nacional de Desarrollo

Ciencia VisualesIA
La entidad ofreció acompañar el proceso de empalme gubernamental y brindar apoyo técnico en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y de las políticas públicas del próximo gobierno - crédito Imagen ilustrativa Infobaae

Otro de los planteamientos centrales del documento hace referencia a la construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo y al papel que, según la academia, deberían desempeñar los especialistas en la formulación de políticas públicas.

La institución sostiene que las decisiones del Estado pueden fortalecerse cuando cuentan con respaldo técnico y científico, por lo que propone que la Presidencia y las diferentes entidades de la administración pública mantengan un acompañamiento permanente de expertos durante el próximo cuatrienio. “Las decisiones públicas de mayor impacto se fortalecen cuando están sustentadas en evidencia, en conocimiento experto y en deliberación plural”, afirma la carta.

La academia también explica que reúne científicos con amplia trayectoria y dispone de comisiones especializadas en múltiples áreas estratégicas. Entre ellas menciona ciencia, tecnología e innovación; educación; biodiversidad; recursos minero-energéticos y transición energética; ambiente y cambio climático; salud; bioeconomía; recursos naturales; matemáticas; inteligencia artificial y transformación digital, además de otros campos relacionados con el desarrollo sostenible y la competitividad.

Según la entidad, esa capacidad técnica puede ponerse al servicio del Estado para respaldar tanto la elaboración de políticas públicas como el diseño de programas gubernamentales.

Oferta de apoyo al proceso de empalme y al nuevo gabinete

En la parte final de la comunicación, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales reitera su disposición para colaborar con el Gobierno entrante durante el proceso de transición y posteriormente durante la administración presidencial.

“Reiteramos nuestra disposición a ofrecer nuestro concurso para acompañar el proceso de empalme, particularmente en los sectores de Ciencia, Tecnología e Innovación, y Educación, así como para apoyar, cuando usted lo considere pertinente, a los equipos de transición y a los ministros que integrarán su gabinete en la construcción de políticas públicas sustentadas en la mejor evidencia científica”, concluye el documento.

Temas Relacionados

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y NaturalesAbelardo de la EspriellaPolíticas públicasCiencia y tecnologíaPlan Nacional de DesarrolloColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nueva medida del Gobierno Petro genera preocupación entre Airbnb y los hoteles por el futuro del turismo en Colombia: quién tiene la razón

El nuevo Registro Nacional del Turismo hizo que los gremios advirtieran sobre el posible traslado de la oferta hacia canales alternativos y cuestionaron los retos administrativos para anfitriones y plataformas

Nueva medida del Gobierno Petro genera preocupación entre Airbnb y los hoteles por el futuro del turismo en Colombia: quién tiene la razón

El Centro Democrático radicó proyecto de ley para el decomiso de drogas en el espacio público, incluyendo la dosis personal

El partido político aseguró que busca proteger a la niñez y a las familias del porte y consumo de estupefacientes

El Centro Democrático radicó proyecto de ley para el decomiso de drogas en el espacio público, incluyendo la dosis personal

Millonarios le estaría buscando reemplazo a Edgar Elizalde para la Liga BetPlay: tendría en la mira a dos defensores

La baja del defensor sería la oportunidad que los azules estaban esperando en el mercado de fichajes

Millonarios le estaría buscando reemplazo a Edgar Elizalde para la Liga BetPlay: tendría en la mira a dos defensores

Demandaron resolución de Gobierno Petro que buscaría imponer condiciones de ideología sexual en colegios

El concejal de Bogotá Andrés Barrios afirmó que la ley viola los derechos de los padres en Colombia

Demandaron resolución de Gobierno Petro que buscaría imponer condiciones de ideología sexual en colegios

David Luna reaccionó a la ejecución “nula” del presupuesto recaudado con el decreto de emergencia económica, según la Contraloría: “Es infame”

Luna cuestionó que a las víctimas las dejaron esperando las intervenciones para la recuperación de las zonas afectadas por el frente frío del primer trimestre de 2026

David Luna reaccionó a la ejecución “nula” del presupuesto recaudado con el decreto de emergencia económica, según la Contraloría: “Es infame”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

ENTRETENIMIENTO

Becky G, Elena Rose y Greeicy celebraron su participación en el ‘Tropitour’ de Karol G: estas son las fechas en las que se presentarán

Becky G, Elena Rose y Greeicy celebraron su participación en el ‘Tropitour’ de Karol G: estas son las fechas en las que se presentarán

Luis Alfonso sorprendió al revelar cómo sería su tipo de hombre en caso de ser mujer: “Desde que lo tenga hermoso, está bien”

Koral Costa habló sobre la relación que tenía con Omar Murillo y se refirió al “contrato” que tenía con el actor: “Me ha criticado”

Abogada de Epa Colombia se defendió de quienes la critican por tratar de que la empresaria salga de la cárcel: “Déjeme a mí hacer mi tarea”

Rosalía trae el ‘Lux Tour’ a Colombia: estos son los horarios, recomendaciones y ‘fan actions’ planeados para el concierto

Deportes

Millonarios le estaría buscando reemplazo a Edgar Elizalde para la Liga BetPlay: tendría en la mira a dos defensores

Millonarios le estaría buscando reemplazo a Edgar Elizalde para la Liga BetPlay: tendría en la mira a dos defensores

Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la décima carrera de la temporada 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Así fue el encuentro entre René Higuita y Vozinha, el portero de Cabo Verde figura en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Carlos Antonio Vélez le respondió al periodista argentino Adrián Magnoli, que lo calificó como ‘mala leche’: “No soy políticamente correcto”