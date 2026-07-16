El Pacto Histórico estaría contemplando apoyar la candidatura de Alfredo Deluque para la Presidencia del Senado, según Álvaro Uribe

Alfredo Deluque habría asistido a una reunión con los compromisarios del Pacto Histórico - crédito Prensa Senado/Colprensa/Pacto Histórico

Previo a la instalación del nuevo periodo del Congreso de la República, la disputa por la Presidencia del Senado entre los senadores Alfredo Deluque (Partido de la U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático) sigue generando tensiones entre sectores políticos.

Mientras que varias colectividades han anunciado su respaldo al primer opcionado, otros no han definido su postura al respecto, como es el caso del Pacto Histórico, partido declarado en oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella.

Aunque la colectividad de izquierda no ha hecho público su posición, no se estaría descartando el apoyo a Deluque en la elección que se realizará el 20 de julio, tal como lo denunció el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del partido Centro Democrático.

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El exmandatario, en una publicación hecha en X, sostuvo que la colectividad progresista habría tenido una reunión de compromisarios, liderada por la senadora Marta Peralta y que, en sus palabras, habría estado el senador de La U y en donde habrían decidido respaldar su aspiración.

“Comunidad informa: ‘La Senadora Marta Peralta convocó a una reunión de compromisarios del Pacto Histórico a la cual asistió el Senador Deluque’”, expuso Uribe en la red social.

Así mismo, el expresidente entre 2002 y 2010 hizo una invitación al senador Deluque para que aclare dicha versión comentada. “Esta información es de fuente muy seria y merecería que los representantes de medios de comunicación le pregunten al Senador Deluque”, sostuvo.

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