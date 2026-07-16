Así puede consumir la remolacha para mejorar su salud cardiovascular

La remolacha ha conquistado un lugar en la mesa gracias a su capacidad para mejorar la circulación y regular la presión arterial - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La remolacha es una raíz de color intenso y sabor terroso que ocupa un lugar destacado en la alimentación saludable. Su capacidad para favorecer la salud cardiovascular y mejorar la circulación la ha convertido en una de las hortalizas preferidas por quienes buscan alternativas naturales para cuidar el corazón.

El interés en la remolacha se ha multiplicado debido a su abundancia en nitratos naturales, compuestos que el organismo transforma en óxido nítrico. Este gas relaja y dilata los vasos sanguíneos, facilitando el paso de la sangre y permitiendo que el oxígeno alcance mejor los tejidos. El resultado es una presión arterial más equilibrada y un sistema circulatorio más eficiente.

PUBLICIDAD

Cómo actúa la remolacha en el organismo

El proceso por el cual la remolacha influye en la presión arterial resulta sencillo pero efectivo. Al consumirla, los nitratos presentes en su pulpa se convierten en óxido nítrico, responsable de la vasodilatación y de una mejora en el flujo sanguíneo.

Como explicó Andy Jones, profesor de fisiología aplicada en la Universidad de Exeter: “El óxido nítrico hace que nuestros vasos sanguíneos se dilaten, permitiendo un mayor flujo sanguíneo y por lo tanto más oxígeno a nuestros tejidos”.

La evidencia científica, como la revisión de ensayos clínicos publicada en el Journal of Nutrition, respalda que tanto el consumo de remolacha como el de su jugo logran una disminución significativa de la presión arterial respecto a grupos que no la consumen. Es importante considerar que este efecto es moderado y siempre debe complementar, no sustituir, el tratamiento médico en casos de hipertensión.

PUBLICIDAD