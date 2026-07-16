Colombia

La ventana de traslados pensionales entre Colpensiones y las AFP vence hoy 16 de julio: qué pasa si no se cambia de régimen

La medida excepcional de la Ley 2381 de 2024 permitió durante dos años cambiar de régimen a afiliados cercanos a la jubilación, mientras la Corte Constitucional y el Consejo de Estado revisan aspectos centrales

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La ventana de traslado entre Colpensiones y los fondos privados vence este 16 de julio tras dos años de vigencia de la Ley 2381 de 2024 - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
La ventana de traslado entre Colpensiones y los fondos privados vence este 16 de julio tras dos años de vigencia de la Ley 2381 de 2024 - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El 16 de julio vence la ventana de traslado entre Colpensiones y los fondos privados, un mecanismo excepcional de la Ley 2381 de 2024 que permitió durante dos años cambiar de régimen a afiliados cercanos a la pensión y que ahora deja abierto un frente de alto impacto: el destino de recursos cercanos a $25 billones, mientras la Corte Constitucional y el Consejo de Estado siguen revisando piezas centrales de la reforma.

El balance parcial muestra una brecha entre las personas habilitadas y quienes usaron el beneficio. Aunque se estimó que 1.033.019 afiliados podían acogerse, Asofondos reportó que al cierre de junio se habían concretado 158.382 traslados entre ambos regímenes, tras la recepción de 281.543 solicitudes de doble asesoría y 159.460 solicitudes formales de cambio.

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La posibilidad no quedó suspendida cuando la Corte Constitucional anunció la revisión de la reforma pensional. El alto tribunal mantuvo vigente esta disposición, de modo que el beneficio siguió operando dentro de los plazos fijados por la ley.

Para acceder al cambio, las mujeres debían tener 47 años o más y al menos 750 semanas cotizadas. En el caso de los hombres, el requisito era tener 52 años o más y 900 semanas o más, además de estar a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión.

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