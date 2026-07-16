Colombia

Carlos Carrillo culpó a Daniel Quintero por la derrota del Pacto Histórico en las presidenciales: “Los colombianos no son estúpidos”

El exdirector de la Ungrd calificó al superintendente de Salud como “impresentable” y acusó a la cúpula del movimiento de guardar silencio por temor a incomodar

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Carlos Carrillo acusó a Daniel Quintero y cuestionó el silencio del Pacto Histórico - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Alcaldía de Medellín
Carlos Carrillo acusó a Daniel Quintero y cuestionó el silencio del Pacto Histórico - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Alcaldía de Medellín

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró en su cuenta oficial de X el reciente fallo judicial que anuló la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín y superintendente de Salud, Daniel Quintero, en el caso Aguas Vivas.

El fallo judicial, mencionado por Petro, dejó sin efecto la imputación por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción contra Daniel Quintero.

Según el mandatario, la decisión judicial representa un avance en el reconocimiento de garantías procesales para el exfuncionario. Sin embargo, la reacción no tardó en generar controversia, especialmente entre figuras cercanas al oficialismo.

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El pronunciamiento del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, lo hizo a través del Consejo de Ministros que se realizó el martes 14 de julio de 2026 - crédito Presidencia

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo respondió de inmediato en la misma red social: “Nadie ha declarado inocente a Daniel Quintero, lo que presentan como un triunfo jurídico y una absolución es una leguleyada de forma”.

El exfuncionario añadió que el presidente Petro debería evitar respaldar a Quintero, advirtiendo que ese apoyo podría perjudicar el legado del jefe de Estado y el futuro del Pacto Histórico.

Carlos Carrillo aseguró que la nulidad de la imputación no equivale a una absolución y cuestionó la interpretación del fallo - crédito @CarlosCarrilloA/X
Carlos Carrillo aseguró que la nulidad de la imputación no equivale a una absolución y cuestionó la interpretación del fallo - crédito @CarlosCarrilloA/X

Frente a las declaraciones de Carrillo, Daniel Quintero defendió su posición y respondió directamente en X: “Ya era inocente, Carrillo. Nadie tenía que declararlo. Es un principio constitucional llamado presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario”.

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Quintero explicó que la justicia anuló la imputación en primera instancia, insistiendo en que existió una confusión entre imputación y corrupción.

“Tu confundiste imputación con corrupción por ignorancia o mala fe. La primera es corregible estudiando, la segunda volviendo a nacer”, remató el exalcalde en su mensaje.

La confrontación subió de tono cuando Carrillo replicó a Quintero, señalándolo como uno de los responsables de la derrota electoral del Pacto Histórico. El exdirector de la Ungrd expresó: “Este señor es en muy buena medida responsable de la derrota del @PactoCol, los colombianos no son estúpidos”.

Daniel Quintero defendió su posición apelando al principio constitucional de presunción de inocencia - crédio @QuinteroCalle/X
Daniel Quintero defendió su posición apelando al principio constitucional de presunción de inocencia - crédio @QuinteroCalle/X

Carrillo sostuvo que, pese a la defensa reiterada del presidente Petro hacia Quintero, mantenerlo en el proyecto político no representó otra cosa que validar los cuestionamientos de la oposición.

Carrillo fue enfático al rechazar la idea de que Daniel Quintero sea víctima de persecución política. “Quintero no es ningún perseguido político, es un impresentable que solo resta”, expresó.

El exfuncionario también criticó el silencio de la dirigencia del Pacto Histórico, sugiriendo que esta actitud responde al temor de incomodar a ciertos sectores internos. “Muy mal que la dirigencia del PACTO guarde un silencio cómplice por miedo a incomodar”, manifestó en uno de sus mensajes.

En el intercambio, Carrillo destacó su compromiso con los principios del movimiento y rechazó cualquier señalamiento de las bases digitales.

Carlos Carrillo responsabilizó a Daniel Quintero por la derrota del Pacto Histórico y pidió su salida del partido - crédito @CarlosCarrilloA/X
Carlos Carrillo responsabilizó a Daniel Quintero por la derrota del Pacto Histórico y pidió su salida del partido - crédito @CarlosCarrilloA/X

“Me pueden insultar cuanto quieran los bodegueros, yo voy a seguir defendiendo nuestro proyecto colectivo de oportunistas como este señor y muchos otros”, afirmó. Para el exdirector de la Ungrd, la permanencia de Quintero dentro del Pacto Histórico representó una contradicción con los valores fundacionales del grupo político.

La polémica finalizó con una declaración tajante: “El que se debe ir del PACTO es él, no yo”, escribió Carrillo, marcando una línea divisoria en el debate sobre el rumbo y la integridad del Pacto Histórico.

Juzgado de Antioquia anuló imputación contra Daniel Quintero en caso Aguas Vivas

El Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia anuló la imputación de cargos contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y actual superintendente Nacional de Salud, en el proceso conocido como Aguas Vivas.

La decisión judicial detuvo la acusación que la Fiscalía General de la Nación había presentado por peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.

Daniel Quintero - crédito Supersalud
Fallo judicial detuvo acusación de la Fiscalía a Daniel Quintero por presuntas irregularidades en Medellín - crédito Supersalud

La controversia surgió tras una investigación formal sobre la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Medellín, que habría permitido la restitución irregular del lote Aguas Vivas. Según el expediente, la Fiscalía vinculó a Quintero y a varios exfuncionarios municipales por su presunta participación en la operación.

El organismo investigador sostuvo que existían “elementos materiales probatorios” sobre la transformación de la figura de cesión gratuita a compraventa, con el fin de desembolsar más de 40.500 millones de pesos.

El fallo judicial señaló falta de precisión en la imputación y ausencia de claridad sobre los hechos.

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