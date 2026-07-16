Shakira en el centro de la final del Mundial 2026: España vs. Argentina, los países de sus ex Gerard Piqué y Antonio de la Rúa

La cantante colombiana mantuvo relaciones sentimentales con Gerard Piqué, de España, y Antonio de la Rúa, de Argentina. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de la final del Mundial 2026, las conversaciones en redes sociales no solo giran alrededor del duelo entre España y Argentina. También tienen un nombre propio: Shakira.

La razón no está relacionada con una nueva canción ni con una declaración de la artista, sino con una coincidencia que miles de usuarios no dejaron pasar. España, país de Gerard Piqué, y Argentina, tierra de Antonio de la Rúa, las dos exparejas más conocidas de la cantante, serán las selecciones que disputarán el título mundial, mientras la barranquillera estará sobre el escenario como una de las artistas principales del espectáculo de medio tiempo organizado por la FIFA.

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La situación hizo que usuarios en redes sociales comenzaran a bautizar el partido como “la final de los ex de Shakira”, una expresión que rápidamente se volvió recurrente entre memes y publicaciones relacionadas con el encuentro.

“La final de los ex de Shakira”: el apodo que se tomó las redes sociales

La creatividad de los internautas no tardó en aparecer. Apenas quedó confirmada la final entre España y Argentina, comenzaron a circular publicaciones que relacionaban el partido con la historia sentimental de la artista colombiana.

Uno de los mensajes que más se compartió decía: "Lo irónico que Shakira vaya a hacer el show del medio tiempo en la final de España vs. Argentina. Si eso no es un cierre de ciclo, no sé qué lo sea en realidad“.

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Otro usuario escribió: “Shakira cantando en la final, mientras los equipos de fútbol de sus dos ex, uno de ellos padre de sus hijos, se disputan la final. La vida es tan curiosa”.

Los memes siguieron la misma línea. En varias publicaciones se leía que “las redes sociales no perdonaron a Shakira” y que habían encontrado “otro duelo para la final del Mundial”, esta vez protagonizado simbólicamente por Gerard Piqué y Antonio de la Rúa, quienes apoyarían a selecciones rivales.

Las redes sociales reaccionaron con memes y comentarios tras conocerse la final entre España y Argentina y su relación con Shakira. - crédito X

¿Por qué España y Argentina tienen tanta relación con la historia personal de Shakira?

La conexión que hoy genera conversación en redes está relacionada con dos de las relaciones sentimentales más conocidas de la artista colombiana.

Por un lado está Gerard Piqué, histórico defensor de la selección española y del FC Barcelona, con quien Shakira mantuvo una relación durante más de diez años y tuvo a sus hijos Milan y Sasha.

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Antes de esa etapa, la cantante sostuvo un largo noviazgo con Antonio de la Rúa, empresario y abogado argentino, quien además fue una pieza importante en la administración de su carrera artística durante buena parte de la década del 2000.

Aunque ambas historias quedaron atrás hace varios años, la coincidencia de que los países de sus dos exparejas sean los protagonistas de la final del Mundial volvió a poner a la barranquillera en el centro de la conversación mundial.

Shakira será una de las artistas del primer espectáculo de medio tiempo en la historia de una final de la Copa del Mundo. - crédito Prensa de Shakira

Shakira encabezará el primer show de medio tiempo en una final del Mundial

Más allá de la curiosidad que rodea su vida personal, Shakira será una de las principales figuras del espectáculo preparado por la FIFA para la final del Mundial 2026.

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La artista colombiana hará parte del primer show de medio tiempo en la historia de una Copa del Mundo, una apuesta inspirada en el tradicional Halftime Show del Super Bowl.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 11 minutos y será producido por Global Citizen junto a Live Nation, con la dirección artística del vocalista de Coldplay, Chris Martin.

La alineación confirmada incluye además a figuras internacionales como Madonna, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Coldplay junto al coro PS22 y Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Nueva York.

Antes del inicio del partido también habrá una ceremonia de clausura con artistas como Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, el creador de contenido IShowSpeed, además de invitados especiales.

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España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026 el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

España y Argentina buscarán escribir un nuevo capítulo en la historia del Mundial

En lo deportivo, la final quedó definida luego de que Argentina venciera 2-1 a Inglaterra en la segunda semifinal disputada en el estadio de Atlanta.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni remontó el marcador gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, resultado con el que el vigente campeón del mundo avanzó a su séptima final mundialista, igualando a Brasil como la segunda selección con más finales disputadas, solo por detrás de Alemania.

Por su parte, España consiguió el primer boleto a la final tras imponerse 2-0 a Francia, con anotaciones de Mikel Oyarzabal, de penalti, y Pedro Porro.

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El conjunto español buscará conquistar su segundo título mundial, luego del obtenido en Sudáfrica 2010.

Cuándo y dónde se jugará la final

La gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputará el domingo 19 de julio, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), en el MetLife Stadium, ubicado entre Nueva Jersey y Nueva York.

El escenario, con capacidad para 82.500 espectadores, también fue sede de la final de la Copa América de 2016, la final del Mundial de Clubes 2025 y del Super Bowl XLVIII.