James Rodríguez impactó con nuevo look tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: así se ve ahora el capitán de la selección

El capitán colombiano reaparece con un corte renovado y despierta comentarios en redes, mientras la incógnita sobre su próximo destino deportivo se mantiene abierta - crédito via Reuters/Sam Navarro

El futbolista colombiano James Rodríguez volvió a captar la atención de sus seguidores tras el Mundial 2026, no solo por el desempeño de la selección Colombia, sino por su reciente cambio de apariencia.

Tras la eliminación del conjunto nacional en octavos de final frente a Suiza, el mediocampista decidió alejarse del foco mediático y apareció con un aspecto renovado que generó múltiples reacciones en redes sociales.

La transformación física de James Rodríguez, quien optó por un corte de cabello más corto de lo acostumbrado, se difundió a través de una publicación de un amigo cercano del jugador. En las imágenes compartidas se observa al capitán colombiano disfrutando de la naturaleza junto a sus allegados, en un ambiente que contrasta con la presión y el ritmo intenso del torneo mundialista. Este nuevo estilo no se veía en el futbolista desde hacía varios años, lo que incrementó la sorpresa entre los aficionados.

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El cambio de imagen de James Rodríguez tras el Mundial genera debate entre los aficionados - crédito @ikaro_oficial_/ Instagram

El impacto de la eliminación de la selección Colombia en el Mundial repercutió especialmente sobre Rodríguez, quien recibió críticas por su rendimiento durante el torneo. En redes sociales los hinchas han confesado que “esperaban más del capitán”, que finalizó la competencia sin goles ni asistencias. Este desempeño motivó diversas opiniones entre internautas, algunos cuestionaron su titularidad, mientras otros reconocieron su entrega en la cancha y le pidieron un pronunciamiento sobre el resultado del equipo.

A diferencia de otros referentes de la selección como Luis Díaz, Richard Ríos y Campaz, James Rodríguez no emitió declaraciones públicas tras la eliminación. Una semana después del partido, el futbolista seguía sin pronunciarse en redes sociales, aumentando la expectativa de sus seguidores, quienes aguardan alguna manifestación sobre su futuro tanto en la selección como en el ámbito de clubes.

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La incertidumbre rodea el destino profesional del mediocampista. Tras finalizar su contrato con el Minnesota United, no existen confirmaciones sobre su próximo club ni sobre su continuidad en la selección nacional. La posibilidad de que el compromiso ante Suiza haya sido su último encuentro con la camiseta amarilla se mantiene latente entre la afición y el entorno deportivo.

Los mensajes de los aficionados en redes sociales reflejan tanto apoyo incondicional como críticas hacia el capitán de la selección - crédito REUTERS/Agustin Marcarian

La reacción al nuevo estilo de James Rodríguez se dividió entre quienes elogiaron su apariencia y quienes interpretaron el cambio como un símbolo de renovación personal tras la difícil experiencia deportiva.

“De paseo con el mediocre de James jajajajaja”, “Te amo por siempre mi Capi🙌🔥❤️“, ”Mi Capi aquí está toda tu hinchada esperándote recuerda SOMOS MÁS", “Uff James”, “quedó bien con el nuevo estilo”, “que el corte lo ayude a jugar bien”, (Sic) son los comentarios que se han sumado en redes sociales.

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El entorno cercano al futbolista, así como figuras del entretenimiento y otros deportistas, continúan atentos a las próximas decisiones del capitán colombiano, cuya presencia y liderazgo han marcado una etapa significativa en los últimos años de la tricolor.

El círculo cercano y el ambiente futbolístico nacional permanecen pendientes de las próximas decisiones de James Rodríguez - crédito IMAGN IMAGES via Reuters/Simon Fearn

Tras la eliminación de la selección Colombia en el Mundial 2026, el silencio de James Rodríguez ha generado una gran incógnita entre los aficionados y el entorno futbolístico. Mientras el capitán colombiano optó por no pronunciarse en redes sociales ni medios tras la derrota frente a Suiza, otros referentes de la selección sí compartieron mensajes públicos. Uno de los más destacados fue el extremo Luis Díaz, quien utilizó sus redes sociales para dirigirse directamente a la afición.

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En su comunicado, Luis Díaz agradeció el apoyo recibido durante el torneo y reconoció el dolor que causó la eliminación. “Gracias a todos los colombianos que nos acompañaron durante este Mundial”, expresó, resaltando la conexión emocional que mantuvo la hinchada con el equipo en cada partido. El jugador también mencionó que el sueño de avanzar más lejos se vio truncado y que, a pesar del esfuerzo, el desenlace no fue el esperado. “Nuestro camino en este Mundial termina antes de lo que soñábamos. Queríamos seguir avanzando y regalarle una alegría más a todo un país que nunca dejó de creer en nosotros”, añadió el delantero.

Luis Díaz reconoció el apoyo de los colombianos y expresó el dolor colectivo por no haber avanzado más en el certamen mundialista - crédito @luisdiaz19/Instagram

Díaz también reflexionó sobre el aprendizaje que deja la experiencia mundialista y la importancia de aceptar el momento. “Así es el fútbol. A veces las cosas salen como uno las sueña y otras veces toca aceptar el momento, aprender y seguir adelante”, sostuvo. El futbolista subrayó el orgullo por el grupo y la entrega de sus compañeros, así como su compromiso de continuar trabajando para representar a Colombia en futuras competencias.

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